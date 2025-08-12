Túl minden határon: ennyire északi olajmezője még Norvégiának sem volt

Hivatalosan is felavatták Norvégia legészakibb fekvésű tengeri kőolajmezőjét, a Johan Castberg nevű termelőmezőt. A Barents-tengeren található olajmező elhelyezkedését illetően Tromso norvég városka lehet az egyik referenciapont. A hatalmas tartalékokkal bíró olajmező jelentősége igen nagy: a hosszú távú norvég energiastatégián belül más kitermelési helyszínekkel együtt évtizedeken át szolgálhatja Norvégia energiapiaci pozícióinak megtartását a norvég kormány várakozásai szerint.

Az Equinor által közzétett kép a Barents-tengeren található olajmezőről

Fotó: Ole Jørgen Bratland / ©Equinor

Olajmező a világ végén

A Johan Castberg olajmező három fő lelőhelyből áll (Skrugard, Havis és Drivis), ezeket 2011 és 2014 között fedezték fel, a Snøhvit mezőtől mintegy 100 km-re északra találhatók. A Johan Castberg technológiailag is igen meggyőző kiteremlési helyszín: egy úszó egység képezi a központi elemét, mely egyszerre képes ellátni a kitermelés, a tárolás, valamint az átrakodás funkcióit (angol rövidítéssel egy FPSO-egységről van szó). Az olajmező központi eleme tehát nagyon hasonló ahhoz az úszó gázipari platformhoz, melyet közel 20 milliárd dollárból épített meg a Shell, és amelynek viszontagságait nemrég ebben az összeállításban mutatta be az Origo.

Maradva a Johan Castberg olajmezőnél, további technikai részletként figyelmet érdemel, hogy egy 30 kútból álló tengeri hálózathoz csatlakozik. A fúrások még nem fejeződtek be, várhatóan 2026-ban érnek a kutak létesítésének végéte. A műveleteket az Equinor harstadi irodájából koordinálják, a beszállítói és helikopterbázisok pedig Hammerfestben találhatók az Oilprice beszámolója szerint.

16 milliárd forint úszik el az olajmezőről néhány naponta

A most hivatalosan is felavatott olajmezőn a norvég komrányt Terje Aasland, energiaügyi miniszter képviselte, aki jelezte, hogy a kormány fontos mérföldkőnek tekniti a mező megnyitását, mely kevesebb mint három hónap alatt elérte termelési csúcsát 220 ezer hordóval.

A Barents-tengeren található szénhidrogén-tartalékoknak egyre nagyobb jelentősége van a norvég energiastratégiában. A térségben a kőolajtartalékok mellett jelentős mennyiségű földgáztartalék is található, erről az Origo cikkét itt találja. A Johan Castbergen a kiteremlés várhatóan három évtizeden át folytatódni fog, a kitermelt mennyiséget főként a globális olajpiac szívja majd fel, így a mező a norvég gazdaság erősödéséhez közvetlenül hozzájárul.

Az olajmező tartaléka 450 és 650 millió hordó között van.

A mezőről a ténylegesen kitermelt mennyiségtől függően