Túl minden határon: ennyire északi olajmezője még Norvégiának sem volt

Hivatalosan is felavatták Norvégia legújabb, egyben a Barents-tengeren működők közül a második legnagyobb teremlő olajmezőjét. Az Equinor olajipari vállalat a Vår Energi és a Petoro nevű partnereivel közösen üzemelteti az olajmezőn folyó kitermelést, mely néhány hónappal elindítása után már elérte tervezett, napi 220 ezer hordónak megfelelő csúcsát.
Hivatalosan is felavatták Norvégia legészakibb fekvésű tengeri kőolajmezőjét, a Johan Castberg nevű termelőmezőt. A Barents-tengeren található olajmező elhelyezkedését illetően Tromso norvég városka lehet az egyik referenciapont. A hatalmas tartalékokkal bíró olajmező jelentősége igen nagy: a hosszú távú norvég energiastatégián belül más kitermelési helyszínekkel együtt évtizedeken át szolgálhatja Norvégia energiapiaci pozícióinak megtartását a norvég kormány várakozásai szerint.

Images from Johan Castberg, Az Equinor által közzétett kép a Barents-tengeren található olajmezőről
Az Equinor által közzétett kép a Barents-tengeren található olajmezőről
Fotó: Ole Jørgen Bratland / ©Equinor

Olajmező a világ végén

A Johan Castberg olajmező három fő lelőhelyből áll (Skrugard, Havis és Drivis), ezeket 2011 és 2014 között fedezték fel, a Snøhvit mezőtől mintegy 100 km-re északra találhatók. A Johan Castberg technológiailag is igen meggyőző kiteremlési helyszín: egy úszó egység képezi a központi elemét, mely egyszerre képes ellátni a kitermelés, a tárolás, valamint az átrakodás funkcióit (angol rövidítéssel egy FPSO-egységről van szó). Az olajmező központi eleme tehát nagyon hasonló ahhoz az úszó gázipari platformhoz, melyet közel 20 milliárd dollárból épített meg a Shell, és amelynek viszontagságait nemrég ebben az összeállításban mutatta be az Origo.

Maradva a Johan Castberg olajmezőnél, további technikai részletként figyelmet érdemel, hogy egy 30 kútból álló tengeri hálózathoz csatlakozik. A fúrások még nem fejeződtek be, várhatóan 2026-ban érnek a kutak létesítésének végéte. A műveleteket az Equinor harstadi irodájából koordinálják, a beszállítói és helikopterbázisok pedig Hammerfestben találhatók az Oilprice beszámolója szerint.

16 milliárd forint úszik el az olajmezőről néhány naponta

A most hivatalosan is felavatott olajmezőn a norvég komrányt Terje Aasland, energiaügyi miniszter képviselte, aki jelezte, hogy a kormány fontos mérföldkőnek tekniti a mező megnyitását, mely kevesebb mint három hónap alatt elérte termelési csúcsát 220 ezer hordóval. 

A Barents-tengeren található szénhidrogén-tartalékoknak egyre nagyobb jelentősége van a norvég energiastratégiában. A térségben a kőolajtartalékok mellett jelentős mennyiségű földgáztartalék is található, erről az Origo cikkét itt találja. A Johan Castbergen a kiteremlés várhatóan három évtizeden át folytatódni fog, a kitermelt mennyiséget főként a globális olajpiac szívja majd fel, így a mező a norvég gazdaság erősödéséhez közvetlenül hozzájárul. 

Az olajmező tartaléka 450 és 650 millió hordó között van.

A mezőről a ténylegesen kitermelt mennyiségtől függően 

  • három-négy naponta indítanak szállítmányokat, 
  • ezek értéke az aktuális olajáraktól függően 500 millió korona, azaz kb. 16,6 milliárd forint körül alakul.
Johan Castberg at field
A vállalat által közzétett felvételen az olajmezőn dolgozó FPSO 
Fotó: Lars Morken / ©Equinor   / Lars Morken / ©Equinor  

Norvégia gazdasága alapvetően függ az olaj- és gázipari szektor teljesítményétől. A várakozások szerint az ország 2025-ös GDP-jének mintegy 20,5 százalékát ez a szektor adja majd. A norvég olajmezőkről naponta kb. 1,6-1,7 millió hordó olajat termelnek ki, ezek jelentős részét exportálják. 

A norvég olaj- és gázipari szektor kínálta lehetőségek iránt az utóbbi években, részben az orosz-ukrán háború és annak energetikai vonatkozásai miatt nőtt meg az európai érdeklődés.

 

