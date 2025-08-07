Olcsó repülőjegy last minute – egyre kevesebb az esély, de nem reménytelen

Pár éve még külön iparág épült a „last minute” foglalásokra: utazási irodák, fapados oldalak, sőt, az utasok is jól tudták, hogy az indulás előtti napokban elképzelhetetlenül olcsó repülőjegyekre lehet lecsapni. Ma már egyre kevesebben találkoznak ilyesmivel és nem véletlenül.
A dinamikus árazás elterjedésével, ma a légitársaságok algoritmusai valós időben változtatják az árakat a kereslet és a töltöttség alapján. Ennek köszönhetően sokszor épp az utolsó napokban szállnak el az árak. A Travel + Leisure és a Washington Post elemzései szerint
az utazók számára ideális foglalási időszak jellemzően 1-3 hónappal az indulás előtt van, nem pedig előtte három nappal.
A magyar utazási piacon is hasonló tendencia érvényesül: a Morton's Travel tapasztalatai szerint az utazók gyakran épp az indulás előtt fizetnek rá, miközben egy korábbi foglalással jóval olcsóbban juthattak volna el ugyanoda. A last minute foglalás tehát nem tűnt el, de már egyre kevésbé jelent automatikusan spórolást.
Ahhoz, hogy valóban olcsó repülőjegyet találjunk – akár last minute, akár nem – érdemes több irányból is „támadni”. A Morton's Travel, a Kayak és a Skyscanner turisztikai keresőoldalak, valamint a Kiplinger Personal Finance Magazine ajánlásai alapján az alábbi stratégiák működnek a legjobban 2025-ben:
Sokan ajánlják az utazási ügynökök, irodák igénybevételét, akik értesülések szerint még mindig hozzáférnek olyan ajánlatokhoz, amelyek nem jelennek meg a keresőkben. Szintai Zsuzsanna, a repülőjegy foglalással is foglalkozó Analit utazási iroda ügyvezetője szerint ez részben igaz. A kisebb fapados társaságoknál előfordul, hogy last minute jegyeket találnak – igaz ezekre maguk az utasok is rábukkanhatnak – de utazásszervezőként ők teljesen más módon, direktben a légitársaságok saját rendszereiben foglalják a repülőjegyeket.
Utazási iroda által foglalni lehet, hogy nem feltétlenül olcsóbb, de mindenképpen biztonságot ad, hogy az elég gyakori járat késések, -törlések idején van kihez személyesen fordulni, ami egy direktben, légitársaságnál foglalt repülőjegy esetében sokkal nehezebb.
Magyarán az utas gyakorlatilag egy ingyenes ügyfélszolgálatot kap az irodákon keresztüli jegyvásárlással
– fogalmaz az utazásszervező.
Szakemberek szerint a last minute jegyek tehát ma már sokkal inkább a szerencsén múlnak, mint egy tudatos foglalási stratégián. A légitársaságok algoritmusai előre „kiszámolják” az optimális árat, ha pedig túl sokan keresnek adott járatra, az ár emelkedik. Ráadásul egyre többször tapasztalható, hogy a last minute jegyek valójában drágábbak, mert a rendszer „kényszerhelyzetet” feltételez.
Ugyanakkor nincs minden veszve: ha valaki tényleg rugalmas – akár célpontban, akár időben –, és figyeli az ajánlatokat, még mindig belefuthat egy-egy akcióba. A Wizz Air például időnként dob be utolsó pillanatos leárazásokat, főként kevésbé népszerű célpontokra, mint Tirana vagy Katowice. A trend tehát világos: a kulcs a tudatos tervezés, a jelenlegi piaci irányzatok alapján úgy tűnik, az olcsó repülőjegy már nem a szerencsén, hanem az időzítésen és a stratégián múlik. A dinamikus árazás kiszámíthatatlanná tette a last minute világát, de a jól informált utazók még mindig jó eséllyel spórolhatnak, ha okosan terveznek.