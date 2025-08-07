Olcsó repülőjegy last minute – egyre kevesebb az esély, de nem reménytelen

Pár éve még külön iparág épült a „last minute” foglalásokra: utazási irodák, fapados oldalak, sőt, az utasok is jól tudták, hogy az indulás előtti napokban elképzelhetetlenül olcsó repülőjegyekre lehet lecsapni. Ma már egyre kevesebben találkoznak ilyesmivel és nem véletlenül.

Régen elég volt kivárni a megfelelő pillanatot: az indulás előtti napokban bukkant fel az igazán olcsó repülőjegy / Fotó: Shutterstock

Még mindig létezik olcsó repülőjegy, csak nem mindig last minute

A dinamikus árazás elterjedésével, ma a légitársaságok algoritmusai valós időben változtatják az árakat a kereslet és a töltöttség alapján. Ennek köszönhetően sokszor épp az utolsó napokban szállnak el az árak. A Travel + Leisure és a Washington Post elemzései szerint

az utazók számára ideális foglalási időszak jellemzően 1-3 hónappal az indulás előtt van, nem pedig előtte három nappal.

A magyar utazási piacon is hasonló tendencia érvényesül: a Morton's Travel tapasztalatai szerint az utazók gyakran épp az indulás előtt fizetnek rá, miközben egy korábbi foglalással jóval olcsóbban juthattak volna el ugyanoda. A last minute foglalás tehát nem tűnt el, de már egyre kevésbé jelent automatikusan spórolást.

Így található ma olcsó repülőjegy

Ahhoz, hogy valóban olcsó repülőjegyet találjunk – akár last minute, akár nem – érdemes több irányból is „támadni”. A Morton's Travel, a Kayak és a Skyscanner turisztikai keresőoldalak, valamint a Kiplinger Personal Finance Magazine ajánlásai alapján az alábbi stratégiák működnek a legjobban 2025-ben: