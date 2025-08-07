Hírlevél

repülőjegyárak

Olcsó repülőjegy last minute – egyre kevesebb az esély, de nem reménytelen

Nemrégiben még az utolsó pillanatban lefoglalt repülőjegyek voltak a legolcsóbbak, sokan ekkor csaptak le a legjobb ajánlatokra. A dinamikus árazás terjedése azonban átrendezte a piacot, így ma már más trükkökkel kell élnie annak, aki spórolni szeretne. Szakértők és nemzetközi gyakorlatok alapján néztük meg, mit érnek ma a last minute jegyek, van-e könnyen elérhető olcsó repülőjegy.
repülőjegyárakutazásolcsó repülőjegylast minute

Pár éve még külön iparág épült a „last minute” foglalásokra: utazási irodák, fapados oldalak, sőt, az utasok is jól tudták, hogy az indulás előtti napokban elképzelhetetlenül olcsó repülőjegyekre lehet lecsapni. Ma már egyre kevesebben találkoznak ilyesmivel és nem véletlenül.

nyaralás, repülőgép, repülőtér, olcsó repülőjegy
Régen elég volt kivárni a megfelelő pillanatot: az indulás előtti napokban bukkant fel az igazán olcsó repülőjegy / Fotó: Shutterstock

Még mindig létezik olcsó repülőjegy, csak nem mindig last minute

A dinamikus árazás elterjedésével, ma a légitársaságok algoritmusai valós időben változtatják az árakat a kereslet és a töltöttség alapján. Ennek köszönhetően sokszor épp az utolsó napokban szállnak el az árak. A Travel + Leisure és a Washington Post elemzései szerint 

az utazók számára ideális foglalási időszak jellemzően 1-3 hónappal az indulás előtt van, nem pedig előtte három nappal.

A magyar utazási piacon is hasonló tendencia érvényesül: a Morton's Travel tapasztalatai szerint az utazók gyakran épp az indulás előtt fizetnek rá, miközben egy korábbi foglalással jóval olcsóbban juthattak volna el ugyanoda. A last minute foglalás tehát nem tűnt el, de már egyre kevésbé jelent automatikusan spórolást.

Így található ma olcsó repülőjegy

Ahhoz, hogy valóban olcsó repülőjegyet találjunk – akár last minute, akár nem – érdemes több irányból is „támadni”. A Morton's Travel, a Kayak és a Skyscanner turisztikai keresőoldalak, valamint a Kiplinger Personal Finance Magazine ajánlásai alapján az alábbi stratégiák működnek a legjobban 2025-ben:

  • Rugalmasság: válasszunk több indulási vagy érkezési repülőteret, játsszunk a dátumokkal, sőt a napszakokkal is. A Washington Post cikke szerint például egy New York–London útvonalon egy szokatlan időpontra, hétköznapra időzített, stopoveres jegy akár 35 százalékkal is olcsóbb lehetett, mint a közvetlen, hétvégi verzió. A késő este induló és másnap reggel érkező úgynevezett red-eye járatok is gyakran jóval olcsóbbak.
  • Árfigyelő használat: a Skyscanner, Google Flights vagy Hopper beállítható úgy, hogy jelezzen, ha egy adott útvonal ára csökken.
  • A „Felfedezés” funkciók kihasználása: a Skyscanner vagy a Google Flights Explore nézetei megmutatják, hova lehet eljutni legolcsóbban egy adott időszakban.
  • A sztenderd keresés kikerülése: használjuk inkognitó módban a böngészőt vagy töröljük a cookie-kat, mert a keresési előzmények is befolyásolhatják az árakat.
  • Stopover vagy multi-city opciók használata: néha olcsóbb két jeggyel eljutni valahová, mint egyetlen átszállással. Plusz egy várost is megismerhet valaki útközben, ha eléggé rugalmas.
étel, repülés, repülőgép, étkezés,

Sokan ajánlják az utazási ügynökök, irodák igénybevételét, akik értesülések szerint még mindig hozzáférnek olyan ajánlatokhoz, amelyek nem jelennek meg a keresőkben. Szintai Zsuzsanna, a repülőjegy foglalással is foglalkozó Analit utazási iroda ügyvezetője szerint ez részben igaz. A kisebb fapados társaságoknál előfordul, hogy last minute jegyeket találnak – igaz ezekre maguk az utasok is rábukkanhatnak – de utazásszervezőként ők teljesen más módon, direktben a légitársaságok saját rendszereiben foglalják a repülőjegyeket. 

Utazási iroda által foglalni lehet, hogy nem feltétlenül olcsóbb, de mindenképpen biztonságot ad, hogy az elég gyakori járat késések, -törlések idején van kihez személyesen fordulni, ami egy direktben, légitársaságnál foglalt repülőjegy esetében sokkal nehezebb. 

Magyarán az utas gyakorlatilag egy ingyenes ügyfélszolgálatot kap az irodákon keresztüli jegyvásárlással

– fogalmaz az utazásszervező.

Last minute: olcsó repülőjegy helyett kockázat

Szakemberek szerint a last minute jegyek tehát ma már sokkal inkább a szerencsén múlnak, mint egy tudatos foglalási stratégián. A légitársaságok algoritmusai előre „kiszámolják” az optimális árat, ha pedig túl sokan keresnek adott járatra, az ár emelkedik. Ráadásul egyre többször tapasztalható, hogy a last minute jegyek valójában drágábbak, mert a rendszer „kényszerhelyzetet” feltételez.

Ugyanakkor nincs minden veszve: ha valaki tényleg rugalmas – akár célpontban, akár időben –, és figyeli az ajánlatokat, még mindig belefuthat egy-egy akcióba. A Wizz Air például időnként dob be utolsó pillanatos leárazásokat, főként kevésbé népszerű célpontokra, mint Tirana vagy Katowice. A trend tehát világos: a kulcs a tudatos tervezés, a jelenlegi piaci irányzatok alapján úgy tűnik, az olcsó repülőjegy már nem a szerencsén, hanem az időzítésen és a stratégián múlik. A dinamikus árazás kiszámíthatatlanná tette a last minute világát, de a jól informált utazók még mindig jó eséllyel spórolhatnak, ha okosan terveznek.

 

