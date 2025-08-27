Az első önkiszolgáló boltnak köszönhető az 1 kg-os cukor, a vevőket bolthasználati utasítás várta

A legtöbb ma ismert, megszokottnak tartott kiskereskedelmi gyakorlatok jelentős, akár száz évnél is hosszabb múlttal rendelkezik. Tudta azt, hogy a napjainkban megszokott autós „drive-through” (szlengesen: drive-thru) éttermek – összeállításunk ide kattintva érhető el – eredetileg nem a gyorséttermek, hanem élelmiszerjellegű üzletek sajátosságai voltak? Persze épp ezért önkiszolgálónak a legkevésbé sem voltak tekinthetők. Az önkiszolgáló vásárlás lehetősége napjainkban már teljesen természetes, de 1916-ban, amikor Amerikában megnyílt az első önkiszolgáló bolt, még forradalmi újításnak számított. Az ötletgazda és megvalósító egy Clarence Saunders nevű kereskedő volt, aki 1916 szeptemberében a Tennessee állambeli Memphisben, rezesbanda és szépségverseny kíséretében, nyitotta meg a Piggly Wiggly névre hallgató üzletét, ahol a vásárlók kosárral a kezükben egy folyamatos útvonalat követtek, amely az üzletben árult összes termék elé vezette őket, míg a kasszáig nem értek, ahol kifizették a vásárolt árut. Saunders ötlete bevált, a boltból rövid idő alatt bolthálózat lett, és szédítő ütemben terjeszkedett, néhány év alatt meghódította Amerikát, majd a nyugati világot is.
Magyarországon ugyanekkor a kereskedelem jellemzője az elaprózottság volt, a kereskedők száma fokozatosan nőtt, de legtöbbjük alkalmazottak nélkül dolgozott, maga szolgálta ki a vevőket. (Ha ez ismerős valahonnan, nem véletlen: napjainkban azokon az ünnepnapokon, amikor a kiskereskedelmi egységek zárva vannak, a kereskedelmi törvény alapján nyitva a kisebb, jellemzően nonstop üzemelő boltok, illetve a trafikok lehetnek, amennyiben maga a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögé.)
Az 1950-es években aztán a szocialista kereskedelem a „koncentráció” jegyében, tömegesen államosította a magán szatócsboltokat, mészárszékeket, valamint mindennemű iparcikk-kereskedést.
A megtizedelt üzlethálózat fejlesztéséről az akkori gazdaságpolitika mellett szó sem lehetett, a megmaradó élelmiszerboltoknak is mintegy fele csak 1 fős dolgozói létszámmal működött. Az 1950-es évek elejétől új, a fejlett országokban már elterjedt, de Magyarországon addig ismeretlen kereskedelmi formák törtek utat maguknak.
Az első önkiszolgáló élelmiszerbolt Magyarországon 1955. augusztus 27-én nyílt meg Budán, a Bem József utca és a Mártírok útja (ma: Margit körút) sarkán (beágyazott video cikkünk végén). Az üzlet előtt valóságos tömeg várta az ünnepélyes megnyitót, amelyet Bognár József belkereskedelmi miniszter tartott.
A sajtó jelentős lépésről írt a haladás útján, és még a Ludas Matyi című élclap is rögtönzött versikével köszöntötte az üzletet, amelynek portálján felirat hirdette: „Önkiszolgálók boltja”.
A pultból árusítás és a segédek által előhozott áruk világában felnőtt embereknek szokatlan újítást jelentett az új bolttípus. Csodálkozva nézték, hogy az új üzletben minden
Az önkiszolgálás módszerét is meg kellett ismertetni a vevőkkel, amely szerint:
A vásárló a bejárati ajtónál magához vesz egy kosarat, majd a bolt középső polcait megkerülve az általa kiválasztott árukat a kosárba helyezi. Amennyiben szeletelt vagy olyan árut kíván vásárolni, amit nehéz becsomagolni, azt a csemegerészlegnél kérheti a vevő. Az árut a kijárati ajtó előtt elhelyezett pénztárnál kell fizetni"
– szólt a korabeli instrukció. Ma már ez megmosolyogtató is lehet, de akkor szükséges és természetes volt az ismertető.
Eleinte az önkiszolgáló boltokban a pénztáros mellett egy csomagoló is dolgozott, aki ellenőrizte, hogy minden termék felkerült-e a blokkra, becsomagolta a kívánt árukat és beletette őket az otthonról hozott szatyorba vagy táskába. A vásárlóknak nagyon tetszett az új beszerzési mód, nem kellett a segédekre várakozniuk, nem volt tülekedés, vitatkozás, túlmérés, mint más üzletekben. A nézelődéssel együtt két-három perc alatt minden vevő végzett a bevásárlásával.
Magyarországon a hatvanas években zárult le az a mintegy százéves folyamat, amelynek során a népesség többsége modern értelemben vett fogyasztóvá vált. Ezért az üzlethálózatnak alkalmazkodnia kellett a bevásárlás ritmusának gyökeres átalakulásához is. Ebből persze a hazai üzletláncok is kivették részüket, például a Közért – az erről készült összeállításunkat itt olvashatja.
A háztartások gazdálkodásának alapja egyre inkább a szoros beosztást igénylő, kiszámítható, időközönkénti részletekben kapott pénzjövedelem lett, a városokban tömegesen jellemzővé váló lakástípusok pedig széles rétegek számára lehetővé sem tették nagyobb készletek otthoni raktározását.
Így az alkalmilag és nagy tételben történő vásárlás helyett sokféle árucikk heti vagy napi beszerzésére tértek át.
A választékot az állandó vásárlásra ingerlés egyre tudatosabb módszereivel tárták a vevők elé. Mivel a nők ekkor egyre nagyobb számban álltak munkába, a cél az volt, hogy csökkenjen a bevásárlásra fordítandó idő, amit az is elősegített, hogy az áruk zömét előre becsomagolva helyezik ki a gondolákra, illetve a hűtőpultokra.
Az önkiszolgáló boltok elterjedése a csomagolás fejlődését is magával hozta, mivel nem volt személyzet, aki kimérte volna az árukat, így a liszt, a rizs és a cukor ekkor került először 1 kg-os papírzacskókba.
Természetesen akadtak fanyalgók is szép számmal, akik elveszettségérzésre, személytelenségre panaszkodtak az új vásárlási forma miatt, sőt akadt, aki meg akarta verni az önkiszolgáló tervezőjét, mondván:
a fáradt munkásokat már a boltban sem szolgálják ki, ez felháborító!"
A fejlődésnek azonban nem lehetett útját állni, az önkiszolgáló üzletek gyorsan terjedtek, az első ilyen vidéki boltot Debrecenben hozták létre, néhány éven belül pedig már a falvakban is sorra nyíltak az önkiszolgáló egységek. 1970-re már több mint 6000 volt az országban. A fő előny a jobb helykihasználás és a gyorsabb vásárlás volt:
egy 1960-as felmérés szerint amit hagyományos üzletben 11 perc alatt lehetett megvásárolni, azt egy önkiszolgálóban 3 perc alatt.
Az 1990-es évek közepétől pedig már a nagyobb alapterületű élelmiszer-áruházak (szuper- és hipermarketek) bonyolítják az élelmiszer-forgalom nagyobb részét.
Manapság az önkiszolgáló bolt a legelterjedtebb kiskereskedelmi forma, bár számos olyan, kisebb alapterületű üzlet működik Magyaroszágon napjainkban is, ahol szinte minden árucikket a boltban dolgozó ad ki a vevőnek. Érdemes arra is utalni, hogy a kiskereskedelmi önkiszolgálás fogalma új jelentésrétegekkel bővül napjankban.
A nagy áruházláncok boltjaiban mostanra mindennapossá váltak az önkiszolgáló kasszák, melyeket – csakúgy, mint egykor az első budapesti önkiszolgáló bolt megnyitását – sokan örömmel, sokan pedig fanyagolva használnak, már ha egyáltalán igénybe veszik.
S ez még nem minden: miként az Origo megírta, Berlinben sikerrel működik egy olyan szövetkezeti formátumú szupermarket, melyben a vevőknek maguknak kell az árukat is kirakodniuk a pultokra.
Az önkiszolgáló boltok új korszakát pedig alighanem a már teljesen személyzet nélküli, távfelügyelt boltok hozhatják el a technológiai fejlődés következtében. Miként megírtuk, az Auchan már nyitott ilyen „okosboltot”, a Coop élelmiszerlánc pedig hibrid boltot létesített, mely nappal hagyományos, éjjel automata üzemmódban működik. Ezek a boltok egyelőre kísérleti jelleggel nyitottak meg, azokban éjjel-nappal lehet vásárolni.
Nézze meg a korabeli filmhíradót az első önkiszolgáló bolt megnyitásáról!