Az első önkiszolgáló boltnak köszönhető az 1 kg-os cukor, a vevőket bolthasználati utasítás várta

A legtöbb ma ismert, megszokottnak tartott kiskereskedelmi gyakorlatok jelentős, akár száz évnél is hosszabb múlttal rendelkezik. Tudta azt, hogy a napjainkban megszokott autós „drive-through” (szlengesen: drive-thru) éttermek – összeállításunk ide kattintva érhető el – eredetileg nem a gyorséttermek, hanem élelmiszerjellegű üzletek sajátosságai voltak? Persze épp ezért önkiszolgálónak a legkevésbé sem voltak tekinthetők. Az önkiszolgáló vásárlás lehetősége napjainkban már teljesen természetes, de 1916-ban, amikor Amerikában megnyílt az első önkiszolgáló bolt, még forradalmi újításnak számított. Az ötletgazda és megvalósító egy Clarence Saunders nevű kereskedő volt, aki 1916 szeptemberében a Tennessee állambeli Memphisben, rezesbanda és szépségverseny kíséretében, nyitotta meg a Piggly Wiggly névre hallgató üzletét, ahol a vásárlók kosárral a kezükben egy folyamatos útvonalat követtek, amely az üzletben árult összes termék elé vezette őket, míg a kasszáig nem értek, ahol kifizették a vásárolt árut. Saunders ötlete bevált, a boltból rövid idő alatt bolthálózat lett, és szédítő ütemben terjeszkedett, néhány év alatt meghódította Amerikát, majd a nyugati világot is.

A Piggly Wiggly, az Egyesült Államok első önkiszolgáló boltja 1918-ban nyílt meg

Fotó: Wikpedia Commons

Önkiszolgáló boltok: pultjuk mögött álló tulajdonosok

Magyarországon ugyanekkor a kereskedelem jellemzője az elaprózottság volt, a kereskedők száma fokozatosan nőtt, de legtöbbjük alkalmazottak nélkül dolgozott, maga szolgálta ki a vevőket. (Ha ez ismerős valahonnan, nem véletlen: napjainkban azokon az ünnepnapokon, amikor a kiskereskedelmi egységek zárva vannak, a kereskedelmi törvény alapján nyitva a kisebb, jellemzően nonstop üzemelő boltok, illetve a trafikok lehetnek, amennyiben maga a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögé.)

Az 1950-es években aztán a szocialista kereskedelem a „koncentráció” jegyében, tömegesen államosította a magán szatócsboltokat, mészárszékeket, valamint mindennemű iparcikk-kereskedést.

A megtizedelt üzlethálózat fejlesztéséről az akkori gazdaságpolitika mellett szó sem lehetett, a megmaradó élelmiszerboltoknak is mintegy fele csak 1 fős dolgozói létszámmal működött. Az 1950-es évek elejétől új, a fejlett országokban már elterjedt, de Magyarországon addig ismeretlen kereskedelmi formák törtek utat maguknak.