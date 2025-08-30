Hírlevél

OpenAI

Ne hallgasson ész nélkül a ChatGPT-re, meredek tanácsokat is osztogat!

Kritikus teszteken bukott meg a világ egyik vezető mesterséges intelligenciája. Az OpenAI és az Anthropic által végzett teszteken ugyanis csetbotok minden további nélkül megosztottak tippeket arról, hogyan kell hekkertámadást végrehajtani, robbanóanyagot vagy épp vegyi fegyvert készíteni.
OpenAIAnthropicChatGPT

Részletes instrukciókat kaptak a kutatók a ChatGPT-re épített csetbottól arra vonatkozóan, hogy telepítsenek bombákat nagy sportlétesítményekbe, hogy azok bizonyosan lerombolják a létesítményt. Az OpenAI GPT-4.1. változatú mesterséges intelligenciája pedig azt részletezte, hogyan kell a lépfene (anthrax) kórokozójából fegyvert készíteni, és vázolta a kísérletet végző kutatóknak is, hogyan készítsenek el két, illegálisnak számító drogot. A teszteket végző szakemberek szerint azonban a hétköznapi felhasználásban mégsem kell arra számítani, hogy az OpenAI mesterséges intelligenciái ilyen információkkal látják el az „őket” kérdezőket – bár a The Guardian beszámolója alapján úgy tűnik, a szakemberek mégsem teljesen nyugodtak.

ChatGPT Chat with AI or Artificial Intelligence. Young businessman chatting with a smart AI or artificial intelligence using an artificial intelligence chatbot developed by OpenAI.
Az OpenAI mesterséges intelligenciáján lefolytatott tesztek aggasztó eredményt hoztak (illusztráció)
Fotó: Juicy SEPTEMBER / Shutterstock

Versenytársa szegődött az OpenAI partneréül

A teszt egy szokatlannak is tekinthető együttműködés keretében valósult meg, melyet a már 500 milliárd dollár értékűre taksált, de még mindig start up-nak tekintett OpenAI és a rivális Anthropic valósított meg. Az utóbbi cég korábban épp arra válaszul jött létre, hogy alapítói aggasztónak találták az OpenAI megoldásánál jelentkező biztonsági problémákat. A két vállalat most egymással együttműködve vizsgálta riválisának fejlesztését.

Fontos kiemelni, hogy az ellenőrzéseket zártan, felügyelt működési környezetben végezték el, azaz amit tapasztaltak, az nem a hétköznapi felhasználók által is érzékelt működése a mesterséges intelligenciáknak, mivel ezekben az esetekben további biztonsági szűrők is működnek a megoldásokon. Ettől függetlenül az Anthropic „aggasztó viselkedésnek” nevezte azt, amit a GPT-4.0 és a GPT-4.1. modelleknél tapasztalt, „sürgetőnek” nevezve finomhangolásaikat.

Miként az Origo arról beszámolt, nemrég egy tinédzser tragikus halála után a szülők az OpenAI ellen fordultak, mert úgy vélik, a mesterséges intelligencia szerepet játszott a történtekben. A ChatGPT használata a fiú életének utolsó heteiben központi tényezővé vált, ami miatt a család most jogi úton keres felelőst.

Az Anthropic saját modellje, a Claude kapcsán pedig azt is jelezte, hogy

  • azt nagyszabású zsarolási kísérletekben, illetve 
  • észak-koreai ügynökök nemzetközi technológiai vállalatokhoz való beépüléshez használt, hamisított álláspályázataikban is alkalmazták. 

Elárulták azt is, hogy tudomásukra jutott, miszerint bűnözők zsarolóvírus készítésére is felhasználták a mesterséges intelligenciát, amelyet aztán 1200 dollárért kínáltak.

A vállalat szerint a mesterséges intelligenciát „fegyverré” tették, olyan, a mesterséges intelligenciára épített modellekkel, amelyeket kifinomult kibertámadások végrehajtására és csalások elkövetésére használnak.

A modellektől független biztonsági megoldások kellenek

A két vállalat azt nyilatkozta, hogy a teszteredményeiket azért teszik közzé, hogy átláthatóbbá tegyék azokat az összehangolási szempontokat, amiket az iparágban vezető vállalatok házon belül alkalmaznak mesterséges intelligenciájuk fejlesztésére. Az OpenAI szerint a tesztelés után elindított 

ChatGPT-5 már „jelentős javulást mutat olyan területeken, mint a visszaélésekkel szembeni ellenállás”, vagyis azoknál az eseteknél, amikor az alkalmazás képességeit nyilvánvalóan rosszra kívánják használni.

Az Anthropic pedig hangsúlyozta, hogy valószínűsíthető, a szakembereik által a teszteken tapasztalt visszaélési lehetőségeket ki tudják zárni a hétköznapi működési gyakorlatból, amennyiben olyan biztonsági megoldásokkal szerelik fel a csetbotokat, melyek függetlenek magától a modelltől, azaz más technológiai megoldásra épülnek.

 

