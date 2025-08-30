Részletes instrukciókat kaptak a kutatók a ChatGPT-re épített csetbottól arra vonatkozóan, hogy telepítsenek bombákat nagy sportlétesítményekbe, hogy azok bizonyosan lerombolják a létesítményt. Az OpenAI GPT-4.1. változatú mesterséges intelligenciája pedig azt részletezte, hogyan kell a lépfene (anthrax) kórokozójából fegyvert készíteni, és vázolta a kísérletet végző kutatóknak is, hogyan készítsenek el két, illegálisnak számító drogot. A teszteket végző szakemberek szerint azonban a hétköznapi felhasználásban mégsem kell arra számítani, hogy az OpenAI mesterséges intelligenciái ilyen információkkal látják el az „őket” kérdezőket – bár a The Guardian beszámolója alapján úgy tűnik, a szakemberek mégsem teljesen nyugodtak.
A teszt egy szokatlannak is tekinthető együttműködés keretében valósult meg, melyet a már 500 milliárd dollár értékűre taksált, de még mindig start up-nak tekintett OpenAI és a rivális Anthropic valósított meg. Az utóbbi cég korábban épp arra válaszul jött létre, hogy alapítói aggasztónak találták az OpenAI megoldásánál jelentkező biztonsági problémákat. A két vállalat most egymással együttműködve vizsgálta riválisának fejlesztését.
Fontos kiemelni, hogy az ellenőrzéseket zártan, felügyelt működési környezetben végezték el, azaz amit tapasztaltak, az nem a hétköznapi felhasználók által is érzékelt működése a mesterséges intelligenciáknak, mivel ezekben az esetekben további biztonsági szűrők is működnek a megoldásokon. Ettől függetlenül az Anthropic „aggasztó viselkedésnek” nevezte azt, amit a GPT-4.0 és a GPT-4.1. modelleknél tapasztalt, „sürgetőnek” nevezve finomhangolásaikat.
Az Anthropic saját modellje, a Claude kapcsán pedig azt is jelezte, hogy
Elárulták azt is, hogy tudomásukra jutott, miszerint bűnözők zsarolóvírus készítésére is felhasználták a mesterséges intelligenciát, amelyet aztán 1200 dollárért kínáltak.
A vállalat szerint a mesterséges intelligenciát „fegyverré” tették, olyan, a mesterséges intelligenciára épített modellekkel, amelyeket kifinomult kibertámadások végrehajtására és csalások elkövetésére használnak.
A két vállalat azt nyilatkozta, hogy a teszteredményeiket azért teszik közzé, hogy átláthatóbbá tegyék azokat az összehangolási szempontokat, amiket az iparágban vezető vállalatok házon belül alkalmaznak mesterséges intelligenciájuk fejlesztésére. Az OpenAI szerint a tesztelés után elindított
ChatGPT-5 már „jelentős javulást mutat olyan területeken, mint a visszaélésekkel szembeni ellenállás”, vagyis azoknál az eseteknél, amikor az alkalmazás képességeit nyilvánvalóan rosszra kívánják használni.
Az Anthropic pedig hangsúlyozta, hogy valószínűsíthető, a szakembereik által a teszteken tapasztalt visszaélési lehetőségeket ki tudják zárni a hétköznapi működési gyakorlatból, amennyiben olyan biztonsági megoldásokkal szerelik fel a csetbotokat, melyek függetlenek magától a modelltől, azaz más technológiai megoldásra épülnek.
Miként az Origo arról beszámolt, nemrég egy tinédzser tragikus halála után a szülők az OpenAI ellen fordultak, mert úgy vélik, a mesterséges intelligencia szerepet játszott a történtekben. A ChatGPT használata a fiú életének utolsó heteiben központi tényezővé vált, ami miatt a család most jogi úton keres felelőst.