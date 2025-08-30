Részletes instrukciókat kaptak a kutatók a ChatGPT-re épített csetbottól arra vonatkozóan, hogy telepítsenek bombákat nagy sportlétesítményekbe, hogy azok bizonyosan lerombolják a létesítményt. Az OpenAI GPT-4.1. változatú mesterséges intelligenciája pedig azt részletezte, hogyan kell a lépfene (anthrax) kórokozójából fegyvert készíteni, és vázolta a kísérletet végző kutatóknak is, hogyan készítsenek el két, illegálisnak számító drogot. A teszteket végző szakemberek szerint azonban a hétköznapi felhasználásban mégsem kell arra számítani, hogy az OpenAI mesterséges intelligenciái ilyen információkkal látják el az „őket” kérdezőket – bár a The Guardian beszámolója alapján úgy tűnik, a szakemberek mégsem teljesen nyugodtak.

Az OpenAI mesterséges intelligenciáján lefolytatott tesztek aggasztó eredményt hoztak (illusztráció)

Fotó: Juicy SEPTEMBER / Shutterstock

Versenytársa szegődött az OpenAI partneréül

A teszt egy szokatlannak is tekinthető együttműködés keretében valósult meg, melyet a már 500 milliárd dollár értékűre taksált, de még mindig start up-nak tekintett OpenAI és a rivális Anthropic valósított meg. Az utóbbi cég korábban épp arra válaszul jött létre, hogy alapítói aggasztónak találták az OpenAI megoldásánál jelentkező biztonsági problémákat. A két vállalat most egymással együttműködve vizsgálta riválisának fejlesztését.

Fontos kiemelni, hogy az ellenőrzéseket zártan, felügyelt működési környezetben végezték el, azaz amit tapasztaltak, az nem a hétköznapi felhasználók által is érzékelt működése a mesterséges intelligenciáknak, mivel ezekben az esetekben további biztonsági szűrők is működnek a megoldásokon. Ettől függetlenül az Anthropic „aggasztó viselkedésnek” nevezte azt, amit a GPT-4.0 és a GPT-4.1. modelleknél tapasztalt, „sürgetőnek” nevezve finomhangolásaikat.

Az Anthropic saját modellje, a Claude kapcsán pedig azt is jelezte, hogy

azt nagyszabású zsarolási kísérletekben, illetve

észak-koreai ügynökök nemzetközi technológiai vállalatokhoz való beépüléshez használt, hamisított álláspályázataikban is alkalmazták.

Elárulták azt is, hogy tudomásukra jutott, miszerint bűnözők zsarolóvírus készítésére is felhasználták a mesterséges intelligenciát, amelyet aztán 1200 dollárért kínáltak.