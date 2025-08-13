Jössz egy körre? – milliókat termelnek, és sorra dőlnek a rekordok

A városnéző óriáskerekek mára szimbólumokká váltak – gondoljunk csak a Temze partján álló London Eye-ra, amely a város világhírű ikonikus nevezetességeinek sorába került. 25 év után is az egyik leglátogatottabb fizetős turisztikai attrakció az Egyesült Királyságban, több mint 3,5 millió látogatót vonz évente. Az óriáskerék sikere töretlen, pedig eredetileg csupán a millenniumra szánták, öt évre tervezték, de a kirobbanó népszerűség miatt véglegesen megmaradt, sőt elindított egy trendet. A 2024-ben csak az óriáskerék üzletágat 3,1 milliárd dollárra taksálják az elemzők, és nagyon erőteljes növekedést jósolnak.
A globális óriáskerék piac jelentős bővülés előtt áll a 2025 és 2031 közötti időszakban — ezeknek az ikonikus turisztikai attrakcióknak a népszerűségét a turizmus élénkülése, és a technológiai innovációk együtt hajtják. A klasszikus látványosságokként indult szerkezetek mára gyakran luxusélményt nyújtó szolgáltatásokká váltak: klimatizált kabinok, lenyűgöző éjszakai fényjátékok és interaktív digitális elemek teszik még egyedibbé a szórakoztatást.
A negyven felettiek még emlékeznek a budapesti Vidámpark retró óriáskerekére, lassú volt, inogtak a fülkék, de mindenki felült rá, aki ellátogatott a Városligetbe. A modern óriáskerekek már jóval túlmutatnak a klasszikus dizájnon, a forgástechnika finomodásával zökkenőmentes élményt ad a kerék mozgása. De a technológia is támogatja az élményt, ugyanis QR-kódok, mobil appok kínálhatnak extra információkat vagy játékos élményt az utasoknak - írja a neves turisztikai portál. Ma már nem csupán önálló attrakcióként jelennek meg: egyre gyakrabban építik parkokba, turisztikai negyedekbe, bevásárlóközpontok vagy szállodák közelébe. Ezek a vegyes fejlesztések növelik a látogatói időt, és szélesebb demográfiai csoportokat céloznak meg, erősítik a turisztikai attrakció beruházási megtérülését. Az üzemeltetők célja, hogy a kerék a város egyik szimbólumává váljon, kihagyhatatlan látnivaló legyen az utazók számára. A beruházás ugyanis nem kicsi, a komplex mérnöki tervezés, a telepítés, az engedélyeztetés és az üzemeltetés magas költségekkel jár.
A városok szívesen építenek rekordokat döntögető kereket, folyik a verseny a „legmagasabb”, „legnagyobb”, „legtöbb utast befogadó” címekért. Dél-Kore tör most éppen új rekordra, a szöulban épülő, két egymást metsző gyűrűvel rendelkező óriáskerék a tervek szerint 180 méteres lesz, így ezzel a világ legnagyobb küllő nélküli óriáskereke lesz majd, ahogy korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla.
A jelenlegi rekordtartók:
A városok látványosságként, városmarketinget támogató eszközként használják ezen attrakciókat: ikonikus tervezés, éjszakai világítás, különleges élménycsomagok (pl. pezsgős kabin) próbálják kihúzni a turisták zsebéből a pénzt. A bevételek jelentős részét a jegyárból, a VIP élményekből, különböző csomagokból és szponzorációkból biztosítják – például Dubai esetében a szerkezet fénytechnikája gyakran szolgál promóciós felületként külön eseményekhez. Aki prémium csomagot vásárol, elkerülheti a sorban állást, frissítőt kap, csak övé a fülke, nem kell osztozni idegenekkel.
Budapesten, az V. kerületben, az Erzsébet téren áll Budapest Óriáskereke. A kerék mintegy 65 m magas, 3 teljes körre szól egy jegy, menetidő kb. 8–10 perc, egy kabinban 4–6 fő fér el kényelmesen. Jelenleg a felnőtt jegy ára 4900 Ft, az elsőbbségi jegy 6 900 Ft, az elsőbbségi pezsgős jegy pedig 8 900 Ft. A Balatont a siófoki óriáskerékből szemlélhetik meg a turisták. Ez a kerék magyar fejlesztés és hazai alapanyagok készült, a felnőtt jegy ára 3000 ft. Szegeden a Dóm téren szokott állni egy kerék, akkor, amikor nincsenek színházi előadások, de Debrecenben is volt egy időszak, amikor be lehetett fizetni egy körre.