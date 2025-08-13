Jössz egy körre? – milliókat termelnek, és sorra dőlnek a rekordok

A városnéző óriáskerekek mára szimbólumokká váltak – gondoljunk csak a Temze partján álló London Eye-ra, amely a város világhírű ikonikus nevezetességeinek sorába került. 25 év után is az egyik leglátogatottabb fizetős turisztikai attrakció az Egyesült Királyságban, több mint 3,5 millió látogatót vonz évente. Az óriáskerék sikere töretlen, pedig eredetileg csupán a millenniumra szánták, öt évre tervezték, de a kirobbanó népszerűség miatt véglegesen megmaradt, sőt elindított egy trendet. A 2024-ben csak az óriáskerék üzletágat 3,1 milliárd dollárra taksálják az elemzők, és nagyon erőteljes növekedést jósolnak.

Az egyik ikonikus óriáskerék: a London Eye/ Fotó: Shutterstock

A globális óriáskerék piac jelentős bővülés előtt áll a 2025 és 2031 közötti időszakban — ezeknek az ikonikus turisztikai attrakcióknak a népszerűségét a turizmus élénkülése, és a technológiai innovációk együtt hajtják. A klasszikus látványosságokként indult szerkezetek mára gyakran luxusélményt nyújtó szolgáltatásokká váltak: klimatizált kabinok, lenyűgöző éjszakai fényjátékok és interaktív digitális elemek teszik még egyedibbé a szórakoztatást.

Az óriáskerék már nem a régi

A negyven felettiek még emlékeznek a budapesti Vidámpark retró óriáskerekére, lassú volt, inogtak a fülkék, de mindenki felült rá, aki ellátogatott a Városligetbe. A modern óriáskerekek már jóval túlmutatnak a klasszikus dizájnon, a forgástechnika finomodásával zökkenőmentes élményt ad a kerék mozgása. De a technológia is támogatja az élményt, ugyanis QR-kódok, mobil appok kínálhatnak extra információkat vagy játékos élményt az utasoknak - írja a neves turisztikai portál. Ma már nem csupán önálló attrakcióként jelennek meg: egyre gyakrabban építik parkokba, turisztikai negyedekbe, bevásárlóközpontok vagy szállodák közelébe. Ezek a vegyes fejlesztések növelik a látogatói időt, és szélesebb demográfiai csoportokat céloznak meg, erősítik a turisztikai attrakció beruházási megtérülését. Az üzemeltetők célja, hogy a kerék a város egyik szimbólumává váljon, kihagyhatatlan látnivaló legyen az utazók számára. A beruházás ugyanis nem kicsi, a komplex mérnöki tervezés, a telepítés, az engedélyeztetés és az üzemeltetés magas költségekkel jár.