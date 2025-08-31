Hullik a manna a MÁV-nál: alapbéremelés, extra kifizetések és juttatások érkeznek

Az energetikai korszerűsítési programcsomag három eleme érhető el jelenleg az iparági vállalkozások, önkormányzatok számára, együttesen 114 milliárd forint keretösszeggel. A Jedlik Ányos Energetikai Programra mostanáig benyújtott támogatási igények együttesen már több mint százmilliárd forintot tesznek ki – írja Facebook-bejegyzésében a tárca. Az augusztusban nyitva lévő felhívások közé tartozik a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez 18 milliárd forintot biztosító programelem.

A jedlik Ányos program kedvezményezettjei a távfűtéses lakásban élők

