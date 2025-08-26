Otthon Start: A Z generáció kedvence lehet

Hírlevél

Megjelent hétfőn este a különböző lakás-, illetve családtámogatások összehangolásáról szóló rendelet, az Otthon Startba adóstárs is bevonható, egy választott, szintén támogatott konstrukcióval kombinálható. A fix 3 százalékos hitel az elindulást könnyíti, a lapunknak nyilatkozó szakértő szerint egyszerre van ingatlanpiaci és demográfiai hatása.
3% fixotthonteremtéshitel

Több állami támogatás feltételei is változnak szeptembertől a hétfő este közzétett rendeletmódosítások szerint – írja közleményében a Bank360 pénzügyi szakportál. 

A kormány az Otthon start programmal kiemelten segíti a fiatalok első lakáshoz jutását Fotó: Shutterstockkormányrendelet, lakás, otthon, hitel
Otthon Start: segít elindulni, és jó alap lehet a továbblépéshez is
Fotó: Shutterstock

A szeptemberben induló Otthon Start lakáshitelről szóló rendelet kapott még néhány kiegészítést:

  • a kölcsönt csak egy alkalommal lehet igénybe venni, akkor is, ha az igénylő már visszafizette és a kamattámogatást is,
  • aki adóstársként szerepel a szerződésben, az is igénylőnek számít, vagyis később főadósként nem igényelhet Otthon Startot saját lakáscélra,
  • adóstársként csak házastárs vagy szülő vonható be, az utóbbi nem szerezhet tulajdonjogot az ingatlanban,
  • ha a házaspár közösen veszi fel a hitelt, akkor mindkettejük szüleit be lehet vonni adóstársként.

Ez a kiegészítés jelentősen megnehezítheti azoknak az igénylőknek a dolgát, akik nem házaspárként, hanem például élettársként vágnának bele a közös lakásvásárlásba, de ugyanezen az elven a testvérek közös igénylése sem fog működni. Élettársak közös igénylésére a falusi CSOK-nál van lehetőség.

Az Otthon Start később kiváltható lesz a CSOK Plusszal, ha az igénylők később a gyermekvállalás mellett döntenek. Így több gyermek vállalása esetén igénybe vehetik a törlesztés szüneteltetésére vonatkozó kedvezményt és a fennálló tartozás részleges elengedésére vonatkozó kedvezményt is. A második, és minden további gyermek után ez 10-10 millió forint elengedését jelenti a fennálló tőketartozásból.

A Bank360 összesítéséből kiderül még, össze is hangolták a konstrukciókat. Eddig a CSOK Pluszra és az Otthon Start Programra eltérő szabályok vonatkoztak, ezután viszont az Otthon Startra vonatkozó számok lesznek a mérvadók a CSOK Plusznál is: a lakások maximum értéke 100 millió forint, az egylakásos lakóházak maximum értéke pedig 150 millió forint lehet. (CSOK Plusznál jelenleg az első lakásvásárlóknak 80 millió forint a felső korlát, nem első ingatlannál pedig 150 millió forint.)

A CSOK Plusz, a falusi CSOK és az Otthon Start Program hármas összehangolása is megtörtént,

 itt főként a hitelcélokra nézve történt egyszerűsítés.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője lapunk megkeresésére a rendelet kapcsán azt mondta, az Otthon Startnak egyszerre lesz ingatlanpiaci és demográfiai hatása, a kettő pedig összefügg. Úgy fogalmazott, a családtámogatási konstrukciók átjárhatóságával a kirakós utolsó darabja is a helyére került, ugyanis az eddigi konstrukciókat messze nem mindenki vehette igénybe, a fix 3 százalékos hitel pedig nem kötődik sem életkorhoz sem gyermekvállaláshoz – igaz, nem is zárja ki az utóbbit. Az átjárhatósággal az Otthon Start életszerű helyzetekre reagál, hiszen az első saját tulajdonú ingatlan nem feltétlen alkalmas akár több gyerek vállalására, elsődleges cél a megfizethető lakás vagy ház megszerzése. Ingatlanpiac és demográfia ezen a ponton kapcsolódik, hiszen a már meglévő ingatlanból nagyobba költözni inkább számít lépésről lépésre haladásnak semmint szó szerint a nulláról indulni és egyből a gyerek(ek) számára is megfelelő életteret biztosító lakást vagy házat megvenni. Ugyanakkor ahogy korábban is írtuk, 

a demográfiai mutatók összefüggenek a lakhatási feltételekkel,

 és a szakértő szerint ha ezek javulnak, fokozatosan sikerül felépíteni a közös életet, nagyobb a kiszámíthatóság. Ha pedig így van, az Otthon Start egyenesen a Z generáció kedvence lehet és járulékosan a csok plusz iránt is nőhet az érdeklődés.

 

