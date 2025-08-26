Otthon Start: A Z generáció kedvence lehet

Több állami támogatás feltételei is változnak szeptembertől a hétfő este közzétett rendeletmódosítások szerint – írja közleményében a Bank360 pénzügyi szakportál.

Otthon Start: segít elindulni, és jó alap lehet a továbblépéshez is

Fotó: Shutterstock

A szeptemberben induló Otthon Start lakáshitelről szóló rendelet kapott még néhány kiegészítést:

a kölcsönt csak egy alkalommal lehet igénybe venni, akkor is, ha az igénylő már visszafizette és a kamattámogatást is,

aki adóstársként szerepel a szerződésben, az is igénylőnek számít, vagyis később főadósként nem igényelhet Otthon Startot saját lakáscélra,

adóstársként csak házastárs vagy szülő vonható be, az utóbbi nem szerezhet tulajdonjogot az ingatlanban,

ha a házaspár közösen veszi fel a hitelt, akkor mindkettejük szüleit be lehet vonni adóstársként.

Ez a kiegészítés jelentősen megnehezítheti azoknak az igénylőknek a dolgát, akik nem házaspárként, hanem például élettársként vágnának bele a közös lakásvásárlásba, de ugyanezen az elven a testvérek közös igénylése sem fog működni. Élettársak közös igénylésére a falusi CSOK-nál van lehetőség.

Az Otthon Start később kiváltható lesz a CSOK Plusszal, ha az igénylők később a gyermekvállalás mellett döntenek. Így több gyermek vállalása esetén igénybe vehetik a törlesztés szüneteltetésére vonatkozó kedvezményt és a fennálló tartozás részleges elengedésére vonatkozó kedvezményt is. A második, és minden további gyermek után ez 10-10 millió forint elengedését jelenti a fennálló tőketartozásból.

A Bank360 összesítéséből kiderül még, össze is hangolták a konstrukciókat. Eddig a CSOK Pluszra és az Otthon Start Programra eltérő szabályok vonatkoztak, ezután viszont az Otthon Startra vonatkozó számok lesznek a mérvadók a CSOK Plusznál is: a lakások maximum értéke 100 millió forint, az egylakásos lakóházak maximum értéke pedig 150 millió forint lehet. (CSOK Plusznál jelenleg az első lakásvásárlóknak 80 millió forint a felső korlát, nem első ingatlannál pedig 150 millió forint.)

A CSOK Plusz, a falusi CSOK és az Otthon Start Program hármas összehangolása is megtörtént,

itt főként a hitelcélokra nézve történt egyszerűsítés.