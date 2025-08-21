Hírlevél

Otthon Start Program

Otthon Start: hazugságcunami árasztotta el a Facebookot – mutatjuk a tényeket

Az elmúlt hetekben egyre több kamuhír terjed az új, fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start lakáshitelről. A fanyalgók szerint elszabadítja az ingatlanárakat, mások azt állítják, hogy mindenki szabadon hozzájuthat, bármilyen feltételek nélkül, és megint a befektetők járnak jól az Otthon Start hitelprogrammal. A kormány bejelentései és a jogszabályi keretek azonban világosan cáfolják ezeket az állításokat. Vegyük sorra a leggyakoribbakat!
Az Otthon Start 3 százalékos lakáshitel körül az utóbbi hetekben több félreértés és szándékos ferdítés, álhír is kering a Facebookon. Sokan azt állítják, hogy a konstrukció drágulást okoz majd az ingatlanpiacon, vagy azzal érvelnek, hogy valójában nem nyújt érdemi előnyt a piaci hitelekkel szemben. A kormány által meghatározott szigorú feltételek és a friss számítások azonban ennek éppen az ellenkezőjét mutatják. 

A kormány az Otthon start programmal kiemelten segíti a fiatalok első lakáshoz jutását Fotó: Shutterstock
Sok az álhír és a ferdítés az Otthon Start hitelprogram körül / Fotó: Shutterstock

Álhír 1: Igaz-e, hogy az Otthon Start hitel akár 40 százalékkal is felverheti az árakat 

Tények: A program szigorú árkorlátokat tartalmaz. Új lakás esetén 1,5 millió forintos négyzetméterár a felső határ, a teljes vételár pedig lakásoknál maximum bruttó 100 millió forint, házak, tanyák esetében bruttó 150 millió forint lehet. Emellett a program a kínálatot is bővíti: sok lakás csak akkor kerül piacra, ha van rá fizetőképes kereslet, sőt további új ingatlanfejlesztések is indulhatnak a növekvő érdeklődés hatására. A szakértők véleménye szerint ezek inkább ellensúlyozzák az árak elszállását, nem pedig erősítik.

 

Álhír 2: Bármilyen ingatlanra igényelhető ez a hitel

Tények: A hitel nem használható résztulajdon vagy haszonélvezettel terhelt ingatlan vásárlására, és nem lehet közeli hozzátartozótól vagy élettárstól ingatlant venni belőle. Az az ingatlan sem vonható be, amelynek a bontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte. A cél egyértelműen az első saját lakás megszerzése vagy építése. A szabályozás kifejezetten tiltja, hogy a támogatást családon belüli vagyonátruházásra használják.

 

Álhír 3: Az is jogosult, akinek már volt lakása

Tények: A jogosultság alapfeltétele, hogy a kérelmező az elmúlt 10 évben nem rendelkezett belterületi lakóingatlannal. Vannak ugyan kivételek, de ezek szűk körűek:

  • ha az ingatlan értéke 15 millió forintnál alacsonyabb volt,
  • ha az csak részben volt a kérelmező tulajdonában (legfeljebb 50 százalékban)
  • ha haszonélvezettel terhelt ingatlanról volt szó.
     

Álhír 4: Bárki felveheti, majd a befektetők járnak jól

Tények: A hitelt nem veheti fel bárki, a szabályozás szerint számos feltételnek meg kell felelni. Például:

  • legalább 2 év folyamatos társadalombiztosítási jogviszony kell (néhány kivételtől eltekintve),
  • szükség van minimum 10 százalék önerőre,
  • a kérelmezőnek büntetlen előéletűnek kell lennie,
  • és nem lehet állami köztartozása.

 

Álhír 5. Az Otthon Start felborítja a költségvetést

Tények: A költségvetés érintő kérdésekre Panyi Miklós államtitkár a Világgazdaságnak adott interjúban elmondta: tízezer új lakás 1 százalékos GDP-növekedést eredményez. Ebből profitál a költségvetés is, hiszen több százmilliárd forint többletbevétele keletkezik. Kiemelte: lesz egy ingatlanmultiplikátor hatása is, ugyanis egy ingatlantranzakció még két további ingatlantranzakciót követ, további bevételeket eredményez. Az Otthon Start tehát megmozgatja az építőipart és az ingatlanszektort is. Ezek a bevételek az első tíz évben lefedik a program költségeit.

Ahogy korábban lapunk is megírta írta, egy 40 millió forintos, 20 éves futamidejű kölcsön esetén a piaci ajánlatokhoz képest már az induláskor is jelentős, 24 százalékos különbség mutatkozik a havi törlesztésben. 

  • Míg a banki hitelek 6-7 százalékos kamatszint mellett átlagosan közel 293 ezer forintos havi terhet jelentenek, 
  • addig az Otthon Startnál ez mindössze 222 ezer forint körül alakul.

Ez havonta 71 ezer forinttal kevesebb kiadást, egy év alatt több mint 850 ezer forintos megtakarítást, a teljes futamidő alatt pedig mintegy 17 millió forintos előnyt jelent a családok számára. A lap kiemeli: a hitel akkor is versenyképes marad, ha az ingatlanárak a következő időszakban akár 20 százalékkal emelkednének, így a konstrukciónak valóban nincs párja a hazai hitelpiacon.
 

 

