Otthon Start: hazugságcunami árasztotta el a Facebookot – mutatjuk a tényeket

Az Otthon Start 3 százalékos lakáshitel körül az utóbbi hetekben több félreértés és szándékos ferdítés, álhír is kering a Facebookon. Sokan azt állítják, hogy a konstrukció drágulást okoz majd az ingatlanpiacon, vagy azzal érvelnek, hogy valójában nem nyújt érdemi előnyt a piaci hitelekkel szemben. A kormány által meghatározott szigorú feltételek és a friss számítások azonban ennek éppen az ellenkezőjét mutatják.

Sok az álhír és a ferdítés az Otthon Start hitelprogram körül / Fotó: Shutterstock

Álhír 1: Igaz-e, hogy az Otthon Start hitel akár 40 százalékkal is felverheti az árakat

Tények: A program szigorú árkorlátokat tartalmaz. Új lakás esetén 1,5 millió forintos négyzetméterár a felső határ, a teljes vételár pedig lakásoknál maximum bruttó 100 millió forint, házak, tanyák esetében bruttó 150 millió forint lehet. Emellett a program a kínálatot is bővíti: sok lakás csak akkor kerül piacra, ha van rá fizetőképes kereslet, sőt további új ingatlanfejlesztések is indulhatnak a növekvő érdeklődés hatására. A szakértők véleménye szerint ezek inkább ellensúlyozzák az árak elszállását, nem pedig erősítik.

Álhír 2: Bármilyen ingatlanra igényelhető ez a hitel

Tények: A hitel nem használható résztulajdon vagy haszonélvezettel terhelt ingatlan vásárlására, és nem lehet közeli hozzátartozótól vagy élettárstól ingatlant venni belőle. Az az ingatlan sem vonható be, amelynek a bontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte. A cél egyértelműen az első saját lakás megszerzése vagy építése. A szabályozás kifejezetten tiltja, hogy a támogatást családon belüli vagyonátruházásra használják.

Álhír 3: Az is jogosult, akinek már volt lakása

Tények: A jogosultság alapfeltétele, hogy a kérelmező az elmúlt 10 évben nem rendelkezett belterületi lakóingatlannal. Vannak ugyan kivételek, de ezek szűk körűek:

ha az ingatlan értéke 15 millió forintnál alacsonyabb volt,

ha az csak részben volt a kérelmező tulajdonában (legfeljebb 50 százalékban)

ha haszonélvezettel terhelt ingatlanról volt szó.



Álhír 4: Bárki felveheti, majd a befektetők járnak jól

Tények: A hitelt nem veheti fel bárki, a szabályozás szerint számos feltételnek meg kell felelni. Például:

legalább 2 év folyamatos társadalombiztosítási jogviszony kell (néhány kivételtől eltekintve),

szükség van minimum 10 százalék önerőre,

a kérelmezőnek büntetlen előéletűnek kell lennie,

és nem lehet állami köztartozása.

Álhír 5. Az Otthon Start felborítja a költségvetést

Tények: A költségvetés érintő kérdésekre Panyi Miklós államtitkár a Világgazdaságnak adott interjúban elmondta: tízezer új lakás 1 százalékos GDP-növekedést eredményez. Ebből profitál a költségvetés is, hiszen több százmilliárd forint többletbevétele keletkezik. Kiemelte: lesz egy ingatlanmultiplikátor hatása is, ugyanis egy ingatlantranzakció még két további ingatlantranzakciót követ, további bevételeket eredményez. Az Otthon Start tehát megmozgatja az építőipart és az ingatlanszektort is. Ezek a bevételek az első tíz évben lefedik a program költségeit.