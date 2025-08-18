Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő: Trump majdnem kiviharzott a Putyin-csúcsról; elmondjuk, miért!

Otthon Start

Akár 3 százalék alatt is kínálhatják a bankok az Otthon Start hiteleket

43 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Akár 30 millió forintnyi megtakarítást hozhat a kamatterheknél az Otthon Start hitel egy piaci feltételű lakáskölcsönhöz képest, ha az igénylő teljesen kihasználja a konstrukció nyújtotta kereteket. Sőt, egyes bankok a három százalékos éves kamatnál is lejjebb mehetnek, illetve egyéb kedvezményeket is kínálhatnak az ügyfeleknek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Otthon Startbanklakáskamatügyfél

A Világgazdaság számításai szerint az Otthon Start hitelnél elérhető leghosszabb, 25 éves futamidőt és a legmagasabb, 50 millió forintos hitelösszeget, illetve a 3 százalékos éves kamatot feltételezve a havi törlesztőrészlet – egyéb költségtételeket nem számítva – valamivel 237 ezer forint felett alakul havonta, ami a teljes futamidő alatt 21,1 millió forintos kamatterhet jelent. Ugyanez a havi törlesztőrészlet egy hasonló futamidejű és összegű, piaci forintlakáshitelnél már 337 ezer forintot jelentene, ha a piaci átlagnak nagyjából megfelelő, évi 6,5 százalékos kamattal számolunk. 

Eladó ingatlanok, hitel, hitelek, Otthon Start, Otthonstart, Otthon Start hitel
Három százalékos kamat alá is mehetnek a bankok az Otthon Start hiteleknél
Fotó: Shutterstock

Ez azt jelenti, hogy az Otthon Start havi előnye a törlesztőrészletben ennél a példánál havi százezer forint körül alakul, ami a teljes futamidőre vetítve már hozzávetőleg 30 milliós megtakarítás egy piaci hitelhez képest.

Már most öldöklő a verseny az Otthon Start hitelnél, még a kamatból is engedhetnek egyes bankok

A bankok közben teljes erőbedobással készülnek az Otthon Start program szeptemberi indulására: a legtöbb pénzintézetnél már szerepel a termék részletes ismertetője a weblapon, az ügyfelek előzetesen regisztrálhatnak, sőt, egyes pénzintézeteknél már adott a lehetőség előzetes értékbecslés igénylésére is.

A pénzintézetek várakozásai szerint az Otthon Start hitel gyorsan meghatározóvá válhat a lakáshitelek piacán, sőt, egyes szakértők azt sem zárják ki, hogy egyes szereplők 3 százalék alatti kamat mellett árulják majd a támogatott konstrukciót az intenzív verseny miatt – hiszen ezt nem tiltja a szabályozás. 

Mi arra számítunk, hogy szeptemberben már két vagy három banktól megjelenhet 3 százalék alatti ajánlat, a 2,5 és 3 százalék közötti zónában

 – idézi a Világgazdaság Sándorfi Balázsnak, a Bankmonitor ügyvezetőjének nyilatkozatát. Évi 2,5 százalékos ügyfelet terhelő kamatot feltételezve egyébként újabb havi 13 ezer forintos megtakarítást érhetne el 50 milliós hitelösszegnél az igénylő, ami a teljes, 25 éves futamidő alatt közel négymillió forintos megtakarítást jelentene a 3 százalékos kamattal felvett hitelhez képest. 

Több módon is nyújthatnak kedvezményeket a bankok

Az, hogy egyes bankok valamivel lejjebb mennek a 3 százalékos kamatnál, csak az egyik eszköz az ügyfelekért folyatott versenyben. A pénzintézetek bevethetik a lakáshiteleknél már eddig is alkalmazott kedvezményeket is, így például

  • induló díjkedvezményeket adhatnak, vagyis részben átvállalhatják/visszatéríthetik a jelzáloghiteleknél megszokott kezdeti költségek (értékbecslési díj, földhivatali ügyintézés költségei, közjegyzői díj) egy részét.
  • Egyszeri jóváírást adhatnak az igénylőnek, ha teljesít bizonyos, előre meghatározott feltételeket.
  • Kamatkedvezményt adhatnak akkor is, ha az ügyfél más hiteltermékkel együtt igényli a támogatott konstrukciót.
  • A kiemelt státuszú vagy magasabb jövedelmi kategóriába tartozó ügyfeleknek extra kedvezményeket adhatnak.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!