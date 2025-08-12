Ezerszámra épülhetnek az új lakások – ne bizonytalanodjon el az elszálló árakkal való riogatástól

Az első otthon megszerzését minden előzetes várakozás szerint hatékonyan támogató fix 3 százalékos program az elemzői konszenzus szerint keresleti jellegű piacra érkezik meg. Azaz vásárlói érdeklődés van a lakóingatlanok iránt, amit az Otthon Start program elindulása fel fog erősíteni. Kérdés, honnan lesz elég lakás a piacon, különösen újépítésű ingatlan, amelyek nem csak modernek és komfortosak, de energetikai szempontból is általában jóval kedvezőbb paraméterekkel bírnak a korábban épültekhez képest (már csak az előírások okán is)? Mennyit lendíthet az új lakások rendelkezésre állásán egy friss kormányrendelet, melynek nyomán gyorsabban kaphat engedélyt az Otthon Start programnak megfelelő lakásokkal épülő társasház? Szakértőket kérdeztünk a várható hatásokról.

Az Otthon Start program indulásával várhatóan megnő az ingatlanpiaci kereslet, ami sürgetőbbé teszi az újépítésű lakások építését (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Otthon Start: sok ezer új lakást elbír a hazai ingatlanpiac – évente

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által a 2025 első félévéről közzétett adatok szerint 5129 új lakás épült, ez 15 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A várható új lakások számát tekintve viszont brutális az ugrás: a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 12 830 volt, ez 43 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában. A területi koncentráció középpontjában továbbra is a fővárost áll: Budapesten összesen 5992 lakás építésére adtak engedélyt, ami az előző év azonos időszaki 3,8-szerese.

Bár a részletes adatokra még várni kell, de elemzői konszenzus alapján igen valószínű az is, hogy az építőiparban is fordulatot hozott a második negyedév. A hazai építőipar egyik nagy megrendelője az újépítésű lakóingatlanok piaca, s azt, hogy valóban piacról van szó, a lakások cél szerinti aránya is mutatja: az első félévben az értékesítési céllal épített lakások aránya 66, a saját használatra építetteké 32 százalék volt, a megoszlás az eladásra építettek felé tolódott el, 6,7 százalékponttal. Vagyis némi megtorpanás után - összhangban az építőipari teljesítmény remélt visszarendeződésével - várható, hogy hamarosan újra nagyobb számban állnak rendelkezésre a használt lakások és házak mellett újépítésű lakások is az ottonteremtők számára.

A hazai építőipar egyébként a várakozások szerint 800 milliárd forintos megrendelésállományt remélhet az Otthon Start Programnak köszönhetően.

Némi leegyszerűsítéssel: kell is sok újépítésű lakás a hazai ingatlanpiacra, különösen az érkező Otthon Start programhoz, mely bár csak szeptember 1-jén indul, már a júliusi keresleti adatokon éreztette hatását. A lakásállomány növelése a kormányzati politika régi törekvése. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter még tavaly év végén jelentett be egy ezt támogató, azóta 300 milliárd forintos keretösszegre bővített tőkeprogramot (a lakhatási tőkeprogram banki illetve beruházói oldalon való jelentőségéhez érdemes ezt az interjút elolvasnia az Origón).