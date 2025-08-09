Így vonható össze az Otthon Start más lakástámogatási konstrukciókkal

A szeptemberben induló, rendkívül kedvező, fix 3 százalékos kamatozású, államilag támogatott lakáshitel jelentős előnye többek között, hogy összevonható már meglévő és népszerű otthonteremtési támogatási konstrukciókkal. Az Otthon Start különböző lakástámogatási formák kombinálhatósága természetes módon még nagyobb pénzügyi előnyt jelenthet, mintha csak egy-egy konstrukciót vesz valaki igénybe.

Több más lakástámogatási konstrukcióval is kombinálható az Otthon Start

Fotó: Shutterstock

Milyen konstrukciókkal kombinálható az Otthon Start?

Az Otthon Start Program összevonható a következő támogatásokkal:

csok plusz,

babaváró hitel,

falusi csok,

energiahatékonysági felújítási hitel,

vidéki otthonfelújítási program,

munkáshitel.

Fontos tudnivaló továbbá, hogy házastársak közösen is igényelhetik a hitelt. A tulajdoni feltételeknek és a legalább két éves társadalombiztosítási-jogviszonyra vonatkozó következményeknek elég, ha egyikük megfelel.

Gergely Péter, a BiztosDöntés pénzügyi szakértője az Otthon Start kapcsán mindenekelőtt türelemre és óvatosságra int, mindaddig, ameddig nem válik ismertté a teljes konstrukció. Egyébként pedig a különböző támogatási formák kombinálási lehetőségeit tekintve szerinte indokolt lehet tapasztalt ingatlanjogász és hitelszakértő segítségének az igénybevétele, mert ez egy nagyon bonyolult rendszer, nem elég hozzá a különböző összehasonlító oldalak használata.

Mindenesetre érdemes lehet már most elkezdeni lakást nézegetni, valamint utánajárni, hogy megfelelünk-e a hiteligénylés alapvető jogi feltételeinek (pl. kétéves tb-jogviszony), emellett kérhetünk előzetes hitelminősítést a bankoktól. Arra is fel kell készülni, hogy a banki hitelfolyósítás átfutási ideje az általános 4 hét helyett 6-8 hét is lehet a várhatóan megemelkedő forgalom miatt.

A BiztosDöntés összegyűjtötte egyes lakástámogatási formák feltételeit:

CSOK Plusz

A CSOK Plusz egy ugyancsak fix 3 százalékos kamatú, 25 éves futamidejű államilag támogatott hitel, mely használt és új lakás vagy ház megvásárlására, építésére és bővítésére is fordítható. Kizárólag a gyermekvállalást tervező házaspároknak szól (ahol a feleségnek igényléskor 41 év alattinak kell lennie), összege pedig a meglévő és a vállalt gyermekek együttes számától függően változik: 15, 30 és 50 millió forint lehet egy, kettő vagy három gyermek esetén. Ugyanakkor a második és harmadik gyermek megszületésekor 10-10 millió forintos tartozáselengedés történik. Ilyen opcióról egyelőre nem tudni az Otthon Start hitel esetében.