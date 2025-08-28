Otthon Start: ha olcsó lakást szeretne, mutatunk egy jó tippet!

Jövő héten hétfőn, szeptember elsején indul az Otthon start program, amely több heti izgalomban tartja az ingatlanpiacot. Az állami támogatással, évi fix 3 százalékkal kamatozó hitelkonstrukció a kereskedelmi bankoknál elérhető. A konstrukció a leendő első lakástulajdonosoknak szól. A hitel egyaránt használható lakás, vagy ház ingatlan vásárlásra, előbbinél 100-, utóbbinál 150 millió forintig - a részletekről itt és itt is írtunk.

Beindult az Otthon start, erős a piaci mozgás Fotó: Shutterstock

Otthon start program bejelentése óta eltelt közel két hónapban kettős folyamat alakult ki a lakásárak terén. (Ez annak köszönhető, hogy az államilag támogatott konstrukcióban vanna fékek, amelyek meggátolják a lakásárak "elszállását", de a felfokozott érdeklődés miatt ezek rövid távon még nem feltétlenül hatnak.)

Országos szinten tehát a háromszázalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent,

ám a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett - állapította meg az ingatlan.com.

Otthon start-hatások a piacon

„A magyarázat a keresleti folyamatokban rejlik: a vevők gyorsan elkapkodják a jó állapotú, felújított és újszerű lakásokat, így a kínálat összetételében ezeknek a súlya egyre inkább csökken, ami az árak mérséklődését is magával hozza. A 3 százalékos ingatlanok országos kínálatában ráadásul a kisebb településeken elérhető lakások és házak súlya is nő, ami szintén lefelé húzza az átlagos árakat. Ugyanakkor a programba nem illeszkedő ingatlanok kínálata és ára nagyobb ütemben emelkedik, mivel ezek tulajdonosai árat emelnek a kereslet élénkülése láttán” – értékelte a friss adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: „Az Otthon start program bejelentése óta sokan arra számítottak, hogy a háromszázalékos hitelre alkalmas lakások árai ugranak meg leginkább. Ehelyett azt látjuk, hogy ezeknél inkább mérséklődés tapasztalható.

Éves összevetésben (ez nem feltétlenül az új hitelkonstrukció miatt alakult így) ugyanakkor jelentős árnövekedést mutatott az ingatlan piac. Nem mellesleg sok eladó lakás épen emiatt nem fér bele a fix 3 százalékos hitelkonstrukcióba. Ez főleg a házaknál van így. Ugyanakkor van megoldás, ha valaki kertesházat szeretne viszonylag olcsón.