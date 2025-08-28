Otthon Start: ha olcsó lakást szeretne, mutatunk egy jó tippet!

Jövő héten hétfőn, szeptember elsején indul az Otthon start program, amely több heti izgalomban tartja az ingatlanpiacot. Az állami támogatással, évi fix 3 százalékkal kamatozó hitelkonstrukció a kereskedelmi bankoknál elérhető. A konstrukció a leendő első lakástulajdonosoknak szól. A hitel egyaránt használható lakás, vagy ház ingatlan vásárlásra, előbbinél 100-, utóbbinál 150 millió forintig - a részletekről itt és itt is írtunk.
Otthon start program bejelentése óta eltelt közel két hónapban kettős folyamat alakult ki a lakásárak terén. (Ez annak köszönhető, hogy az államilag támogatott konstrukcióban vanna fékek, amelyek meggátolják a lakásárak "elszállását", de a felfokozott érdeklődés miatt ezek rövid távon még nem feltétlenül hatnak.)
Országos szinten tehát a háromszázalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent,
ám a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett - állapította meg az ingatlan.com.
„A magyarázat a keresleti folyamatokban rejlik: a vevők gyorsan elkapkodják a jó állapotú, felújított és újszerű lakásokat, így a kínálat összetételében ezeknek a súlya egyre inkább csökken, ami az árak mérséklődését is magával hozza. A 3 százalékos ingatlanok országos kínálatában ráadásul a kisebb településeken elérhető lakások és házak súlya is nő, ami szintén lefelé húzza az átlagos árakat. Ugyanakkor a programba nem illeszkedő ingatlanok kínálata és ára nagyobb ütemben emelkedik, mivel ezek tulajdonosai árat emelnek a kereslet élénkülése láttán” – értékelte a friss adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: „Az Otthon start program bejelentése óta sokan arra számítottak, hogy a háromszázalékos hitelre alkalmas lakások árai ugranak meg leginkább. Ehelyett azt látjuk, hogy ezeknél inkább mérséklődés tapasztalható.
Éves összevetésben (ez nem feltétlenül az új hitelkonstrukció miatt alakult így) ugyanakkor jelentős árnövekedést mutatott az ingatlan piac. Nem mellesleg sok eladó lakás épen emiatt nem fér bele a fix 3 százalékos hitelkonstrukcióba. Ez főleg a házaknál van így. Ugyanakkor van megoldás, ha valaki kertesházat szeretne viszonylag olcsón.
Július 1-jén életbe lépett ugyanis az ingatlannyilvántartási törvény módosítása, amely új lehetőséget biztosít a zártkerti ingatlanok tulajdonosainak, hogy az érintett telkekeket kivegyék a művelési ág alól, már ha azt az adott település önkormányzata azt rendeletben engedélyezi.
Ez a lépés nemcsak a jogi státusz és a tényleges használat összehangolását, hanem a piaci forgalom élénkülését is segíti.
A Duna House szerint a művelési ág alóli kivonás lehetősége több ponton is kedvező változásokat hozhat a tulajdonosoknak és a piacnak, továbbá a befektetői céllal vásárlóknak is:
Tehát érdemes a vsárlóknak is gyorsan reagálniuk. A helyzet egyébként az, hogy egy-egy ilyen ingatlan kedvező vételnek számíthat. A Duna House szerint Budapesten egy zártkerti ingatlan átlagosan 82,7 millió forintért kelt el, míg Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében mindössze 14,4 millió forint volt az átlagár.
A legmagasabb értékeket érdekes módon nem pest vármegyében, hanem Hajdú-Biharban regisztrálták, ahol az átlagár közel 100 millió forintot tett ki.
Most nagyon úgy néz ki, hogy a zártkerti ingatlanok a jelenlegi piaci környezetben a nyertesei lehetnek a mostani folymatoknak és nem csak a saját piacukra, hanem a teljes ágazatra hatással lehetnek.