Több lakás épülhet, további előnyökhöz juthatnak a közszolgáltatásokban dolgozók

Megjelentek a Magyar Közlönyben a fix 3 százalék kamatozású Otthon Start Program végleges szabályai, röviddel azt követően, hogy lezárult a javaslat társadalmi vitája. Ezt a fejleményt alig megelőzve érkezett Orbán Viktor új bejelentése: évi 1 millió forintos keretösszeggel támogatja a kormány a közszolgáltatásokban dolgozók lakhatását. Bár ez utóbbi program részleteinek kidolgozása még zajlik – a kormányfő jelezte, a tervek szerint augusztusban ennek is a végére érnek –, az biztosra vehető, hogy a potenciálisan érintett társadalmi csoport nagysága alapján újabb jelentős hullámok indulnak majd el az ingatlanpiacon – részben azért, mert Orbán Viktor szerint az 1 millió forintos támogatás kombinálható lesz az Otthon Start Programmal. Mire számíthatnak az Otthon Start Program igénybe vételére készülők, és mire az otthontámogatásra – a később nyilvánosságra kerülő részletek alapján – jogosult közszolgáltatásban dolgozók, ha újépítésű lakás megszerzésében gondolkodnak? S hogyan befolyásolhatja ez a két kormányzati program a főként az elérhető használt lakásokra épülő országon belüli mobilitást, ezáltal munkaerőpiaci hatást is kifejtve? Ezt a két szempontot mutatjuk be az alábbiakban.

További lendületet adhat az Otthon Start Program az ingatlanpiacnak, a közszolgáknak készülő otthontámogató program szintén növelheti a mozgást (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Újépítésű lakások és Otthon Start Program: így bővülhet a kínálat

A KSH újépítésű lakásokról kiadott, 2025 első félévére vonatkozó jelentése kettő, szinte szélsőséges ellenpontozást jelentő fő adatra épül: az egyik, hogy az első félévében 5129 új lakás épült, 15 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez nem a legkedvezőbb adat, tekintve, hogy a lakhatási válság enyhítése az egyik legfontosabb feladat most (s nem csak Magyaországon, hanem általános értelemben véve, az egész világon). De tegyük hozzá a másik adatot is: a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 12 830 volt, ez pedig igen jelentősen, 43 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában. A lakásépítés koncentrációja továbbra is Budapesten a legerősebb.

„Csökkent a megépült lakások száma, de nőtt a lakásépítési kedv, ami leginkább annak köszönhető, hogy az első félévben megszerzett lakásépítési engedélyeket még a tavalyi OTÉK [régebbről hatályos területrendezési és építési terv - szerk.] és nem az idén életbe lépett TÉKA [idéntől hatályos alapszabályzat - szerk.] alapján adták ki” – hívta fel a figyelmet Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője. A szakember úgy látja, hogy a lakásépítési piac az elmúlt időszakban mérsékelt teljesítményt mutatott, de a kilátások javulhatnak az év második felében, elsősorban a lakossági kereslet élénkülésének köszönhetően. A növekvő lakáspiaci kereslet, valamint az Otthon Start Program elindítása új lendületet adhat a fejlesztőknek is.