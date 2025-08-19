Otthon Start Program: több ezer új lakás építése kerülhet most gyorsítópályára

A fix 3 százalékos hitel bejelentése óta „az építőipar mozgásba lendült, több tucat olyan megkeresés érkezett a kormányzathoz, amely több mint tízezer, a támogatási program által meghatározott árkorlátokon belüli lakások építését célozza” – közölték az Otthon Start Programirodától. Hozzátették: két budapesti fejlesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánító kormányrendelet-tervezetét a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta, ennek augusztus 26-a a határideje.

Több ezer új lakás építését gyorsíthatja fel egy új rendeletmódosítás, segítve, hogy bőcüljön az Otthon Start Programhoz kapcsolódóan az ingatlanpiaci kínálat (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Otthon Start: minden jel az új lakások építésének irányába mutat

Az elmúlt években jóval kevesebb új lakás épült Magyarországon, mint amennyit az építőipari kapacitás, valamint a kereslet alapján a piac elbírt volna. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a várható új lakások számát tekintve viszont brutális az ugrás:

a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 12 830 volt 2025 első félévében, ez 43 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában.

A területi koncentráció középpontjában továbbra is a fővárost áll: Budapesten összesen 5992 lakás építésére adtak engedélyt, ami az előző év azonos időszaki 3,8-szerese.

Az Otthon Start Program, azaz a fix 3 százalékos hitel indulásához kapcsolódóan a kormányzat nemrég adminisztratív könnyítéseket vezetett be egy rendeletmódosítássa. A rendelet lehetőséget ad arra, hogy a fix 3 százalékos program feltételeit teljesítő lakások építését kiemelt beruházássá lehet nyilvánítani. Ez rendkívüli módon felgyorsíthatja az amúgy is nagy számban tervezett új lakások építését. Erről az Origo nemrég megjelent, a háttérben húzódó összefüggéseket is bemutató összeállítását ide kattintva olvashatja el.

Lánszki Regő, országos főépítés, építészeti államtitkár közösség oldalán a rendelet kihirdetését követően jelezte, hogy a „kiemelő rendelet” néven bevezetett új szabályozás „gyorsítópályát biztosít” a nagy volumenű lakásépítéseknek: gyorsabb engedélyezés, kevesebb adminisztráció, mindez állami vagy uniós támogatás igénybevétele nélkül is. Hasonlóan értékelte a rendelet hatását az Origónak az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány két munkatársa, Pásztor Szabolcs kutatási igazgató, és Horváth Sebestyén elemző. Szerintük a jelenleg bevezetett kiemelt beruházássá minősítés a program keretében létrejövő ingatlanfejlesztéseket is felgyorsíthatja.