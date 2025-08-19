Otthon Start Program: több ezer új lakás építése kerülhet most gyorsítópályára

A fix 3 százalékos hitel bejelentése óta „az építőipar mozgásba lendült, több tucat olyan megkeresés érkezett a kormányzathoz, amely több mint tízezer, a támogatási program által meghatározott árkorlátokon belüli lakások építését célozza” – közölték az Otthon Start Programirodától. Hozzátették: két budapesti fejlesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánító kormányrendelet-tervezetét a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta, ennek augusztus 26-a a határideje.
Az elmúlt években jóval kevesebb új lakás épült Magyarországon, mint amennyit az építőipari kapacitás, valamint a kereslet alapján a piac elbírt volna. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a várható új lakások számát tekintve viszont brutális az ugrás:
a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 12 830 volt 2025 első félévében, ez 43 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában.
A területi koncentráció középpontjában továbbra is a fővárost áll: Budapesten összesen 5992 lakás építésére adtak engedélyt, ami az előző év azonos időszaki 3,8-szerese.
Az Otthon Start Program, azaz a fix 3 százalékos hitel indulásához kapcsolódóan a kormányzat nemrég adminisztratív könnyítéseket vezetett be egy rendeletmódosítássa. A rendelet lehetőséget ad arra, hogy a fix 3 százalékos program feltételeit teljesítő lakások építését kiemelt beruházássá lehet nyilvánítani. Ez rendkívüli módon felgyorsíthatja az amúgy is nagy számban tervezett új lakások építését. Erről az Origo nemrég megjelent, a háttérben húzódó összefüggéseket is bemutató összeállítását ide kattintva olvashatja el.
Lánszki Regő, országos főépítés, építészeti államtitkár közösség oldalán a rendelet kihirdetését követően jelezte, hogy a „kiemelő rendelet” néven bevezetett új szabályozás „gyorsítópályát biztosít” a nagy volumenű lakásépítéseknek: gyorsabb engedélyezés, kevesebb adminisztráció, mindez állami vagy uniós támogatás igénybevétele nélkül is. Hasonlóan értékelte a rendelet hatását az Origónak az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány két munkatársa, Pásztor Szabolcs kutatási igazgató, és Horváth Sebestyén elemző. Szerintük a jelenleg bevezetett kiemelt beruházássá minősítés a program keretében létrejövő ingatlanfejlesztéseket is felgyorsíthatja.
Ebben a gyorsulásban az Otthon Start Programiroda most megjelent közlése alapján máris vannak konkrét, érintett projektek.
A Prorgramiroda közlése szerint „a 4200 lakás építését célzó két beruházás Budapest X. és XV. kerületében valósulhat meg gyorsított engedélyezési eljárással”.
Kiemelték:
fontos feltétele a gyorsított engedélyezési eljárásoknak, hogy az épülő lakások több mint 70 százaléka megfeleljen az Otthon Start Program feltételrendszereinek, a két projekt esetében pedig ez a feltétel teljesül.
Hozzátették: a gyorsított engedélyezési eljárás lehetőséget biztosít arra, hogy már az ősz derekán megindulhatnak az építkezések.
Ezen a ponton érdemes megemlíteni, hogy az Otthon Start Program feltételrendszere
Többek között egyébként épp a négyzetméterár-korlát az, ami gátat szab a sokak által félt áremelésnek. Az Origo cikkét az Otthon Start Program feltételrendszeréről, más támogatási formákkal való összevonási lehetőségekről ide kattintva olvashatja.
Az Otthon Start Programiroda tájékoztatása szerint több nagy építőipari beruházóval előrehaladott tárgyalások zajlanak további lakásfejlesztésekről.
A kormányzat várakozásai szerint még idén több mint 15 ezer új lakás kivitelezése indulhat meg, ezzel jelentősen bővítve az ingatlanok kínálatát
– írták.