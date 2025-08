Így éri meg jobban az Otthon Start, mint az albérlet

Ingatlanpiaci szempontból vizsgálva a fix 3 százalékos Otthon start hitelre vonatkozó szabályok, így a 100 és a 150 milliós értékhatár és a másfél milliós négyzetméterár több esetben komolyabb korlátot jelent Budapesten, míg a vidéki térségekben elhanyagolható ez a korlátozás. Ilyen szempontból a vidéki városokban és nagyvárosokban látványosabban meglódulhat az ingatlanszerzés. A korábbi albérleti díj helyett fizetendő alacsonyabb hiteltörlesztő részlet nagyobb teret enged a fogyasztásra és a megtakarításra – mondta lapunknak Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Hozzátette, jelentkezhet egy olyan másodlagos munkaerőpiaci hatás, amely a fogyasztáson keresztül jelentkezik.

Bőséges kínálat jellemzi az albérletpiacot, de az Otthon Start miatt könnyen megérheti inkább saját lakást venni

Fotó: Unsplash

Az Otthon start jobban megéri mint az albérlet

Noha a kutatási igazgató szerint nehéz pontos becslést adni, hányan és ezen belül hány fiatal élhet a lehetőséggel, az azonban valószínűsíthető, hogy

sokaknál a kedvezményes hitel havi törlesztőrészlete messze beeshet a havi bérleti díj tartománya alá. Ennek megfelelően ténylegesen érdemes lesz lecserélni az albérletet saját lakásra.

Ráadásul 2025 januárjától a 35 év alatti munkavállalók havi százötvenezer ezer forint lakhatási támogatást kaphatnak a munkáltatójuktól, ami éves szinten maximum 1,8 millió forintot jelenthet. Ezt az összeget lakbérre vagy lakáshitel törlesztésére is fordíthatják – hívta fel a figyelmet Pásztor Szabolcs. Emlékeztetett arra is egyúttal, ha valaki nem tudna azonnal beköltözni, öt éven belül is ki lehet majd adni az ingatlanokat, ugyanakkor egyelőre a jogszabálytervezet azt nem engedi meg, hogy a külföldön élő, külföldi TB jogviszonnyal rendelkező részt vegyen a programban.

Az előbbiek alapján a fix 3 százalékos hitel akár kevesebb havi kiadást jelent, ennek köszönhetően pedig növekszik az elkölthető jövedelem, és ez az, ami megjelenik a fogyasztásban, beleértve a (helybeli, környékbeli) kiskereskedelmet, szolgáltatásokat.

Az Otthon Start noha csak szeptember elejétől hatályos, a hatása már megjelenik az ingatlanpiaci mutatókon is, e tekintetben érdemes néhány tényt kiemelni: júliusban hároméves csúcsra nőtt az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések száma a lakáspiacon. Az Ingatlan.com által júliusban mért több mint 284 ezer telefonos megkeresés meghaladta a 2022–2024-es időszak hetedik havi értékeit. A portálon egyébként a teljes országos kínálatot nézve egy hónapban akár 140-170 ezer hirdetés is megtalálható, ami kellően nagyarányú mintavételt jelent.