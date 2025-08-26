Otthon Start: újabb lehetőségek a kombinálhatóságban

Már a tervekben is az szerepelt, hogy CSOK Plusszal, falusi CSOKKAL vagy babaváró kölcsönnel is kombinálható lesz az Otthon Start. A felsoroltak közül egy konstrukció választható.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára felhívta a figyelmet, házaspároknak, gyermeket vállalóknak érdemes is a CSOK Plusszal kombinálni az új konstrukciót. Lehetőség nyílik ugyanis arra, hogy a későbbiekben a fix 3 százalékos hitelt kiegészítsék vagy pedig CSOK Pluszra váltsanak. Ez történhet úgy is, hogy az Otthon Startot lezárják és CSOK Pluszt igényelnek – részletezte az államtitkár, hozzátéve, ez lehetőséget nyújt majd arra, hogy nagyobb ingatlanba költözzenek.

Szintén ismert cél, a CSOK Plusz az első saját ingatlan megszerzését segíti, az ingatlanpiacra való belépést, aki pedig már rendelkezik saját tulajdonnal, az könnyebben tud nagyobba költözni, hiszen az ingatlanügyletek jelentős hányada során egyúttal a meglévőt is értékesítik a továbbköltözők.

Másik lehetőség Panyi Miklós szerint, hogy a CSOK Plusz segítségével a meglévő házat bővítik, ám ha nem költöznek tovább vagy nem is bővítik a házat, a CSOK Plusz további kedvezményt jelenthet számukra. A felsorolt példákból kiderül, a fix 3 százalékos hitel egyúttal átjárhatóságot is jelent, Panyi Miklós szerint ezért is érdemes a rendeletet tanulmányozni.