Megrogyott a nemzetközi fizetési rendszer, a vállalat elismerte a bajt

A Német Takarékpénztárak Szövetsége (DSGV) szerint az európai bankok széles körben tapasztaltak jogosulatlan, PayPal-számlákról indított csoportos beszedési megbízásokat. A bankok ezért legalább 10 milliárd euró értékben blokkolták a kifizetések teljesítését.

Meghibásodott a PayPal csalás elleni rendszere (illusztráció)

Fotó: PayPal

PayPal: már hét elején baj volt

A német Süddeutsche Zeitung szerint körülbelül 10 milliárd euró értékben függesztettek fel a német pénzintézetek kifizetéseket, miután gyanús megbízások árasztották el őket a PayPal oldaláról. Bár a hírek szerint a baj a német piacon keletkezett, a DSGV szerint az „Európában több bankot érint.” Egyelőre nem világos, hogy ez olyan bankokra vonatkozik, melyek nem csak a német piacon működnek, vagy azon éppenséggel nem. A DSGV a BBC-nek megerősítette a „beszedési incidensekről” szóló híreket.

A gyanús megbízásokra már hétfőn felfigyeltek a pénzintézetek, mostanra pedig kiderült, hogy amögött a PayPal csalásellenőrző rendszerének meghibásodása áll.

A technikai probléma miatt a bankoknál összesen több millió, gyanúsnak minősülő csoportos beszedési megbízás jelentkezett.

A Netzwelt német technológiai ellenőrző portál cikkünk készítésekor megjelenített információi szerint a felhasználók még mindig tapasztalnak problémákat a PayPalnél, bár fontos, hogy ezek egy része nem a fent említett hibával van összefüggésben. A PayPal a BBC-nek nem, de a Reuters-nek adott kommentárt a kérdésben, melyben elismerték, hogy technikai problémával küzdenek, s azt is, hogy ez a hitelintézetek felé jelentkezik, ideiglenes szolgáltatáskiesésként nevezve azt.

A DSGV közölte, hogy a PayPal „elismerte a fennakadásokat” és „biztosította” a probléma megoldását. A szervezet szerint a vállalatnak sikerült elhárítani a hibát.

Ugyanakkor a DSGV közlése szerint Németországon túl Európa-szerte hatással volt a tranzakciókra a felmerült probléma. A német pénzügyi felügyeleti szervek tájékoztatást kaptak az incidensről.

Meghibásodott a csalás elleni védelem

A PayPal a világ egyik vezető pénzügyi szolgáltatójaként fejlett csalásmegelőző rendszer működtet, melynek célja, hogy megelőzze a visszaéléseket, mielőtt azok jelentkeznek a banki oldalon. A rendszer különösen azok ellen a kísérletek ellen nyújt védelmet, melyekben a bűnözők hamis csoportos beszedési megbízásokat tömegesen hoznak létre a pénzintézetek irányába.

A mostani incidensnél a PayPal szűrőrendszere nem működött megfelelően, aminek következtében ellenőrizetlen csoportos beszedési megbízások is kerültek a bankokhoz a legálisak mellett, méghozzá tömegesen.

A vállalat részvényei szerdán 1,9 százalékot estek a kereskedésben a probléma hírére.