Ennyibe kerül külföldön készpénzt felvenni – mutatjuk, mire figyeljen

A nyári utazók tudatosabb pénzkezelését és hatékonyabb tervezését segítendő, a Wise 9,7 millió nemzetközi ATM-tranzakcióját vizsgálta meg, amelyeket a cég bankkártyáival hajtottak végre. Az eredmények rávilágítanak, mennyibe is kerül valójában a készpénzfelvétel külföldön a legnépszerűbb nyaralóhelyeken.

Ennyibe kerül külföldön készpénzt felvenni / Forrás: Wise

Miért kerül ennyibe?

A külföldi készpénzfelvétel gyakran költséges a különféle díjak és kedvezőtlen árfolyamok miatt. A helyi bankok sokszor fix díjakat számítanak fel a magyar bank költségein felül, miközben szigorú készpénzfelvételi limitek miatt akár többször is kell pénzt felvenni. Az ATM-ek gyakran rejtett árrést alkalmaznak az árfolyamokban, míg a dinamikus valutaváltás (DCC) során a helyi szolgáltató forintban számol el, jelentősen rosszabb árfolyamon. Olyan országokban, ahol az infláció magas vagy a valuta instabil – például Argentínában –, a készpénzfelvétel még költségesebb lehet.

Átlagos ATM-díjak népszerű nyári úti célokon

A török tengerpartra készülő magyar utazóknak érdemes elővigyázatosnak lenniük: az ottani ATM-díjak a felvett összeg 5,08 százalékát teszik ki. Albániában, amely gyönyörű tengerpartjairól és barátságos árairól híres, a díjak elérik a 2,62 százalékot. Még a közeli Horvátországban is, amely hosszú ideje népszerű nyári desztináció, a díjak átlagosan 1,44 százalékot tesznek ki.

Globálisan nézve, bizonyos országokban kiemelkedően magasak a díjak – Vietnám vezeti a listát 27,10 százalékkal, ezt követi Argentína 20,51 százalékkal és Kolumbia 16,66 százalékkal.

Tippek az okosabb készpénz kezeléshez nyaralás alatt

Fizessünk helyi pénznemben: Ha az ATM vagy kártyaterminál felajánlja, hogy forintban számol el, utasítsuk el, és válasszuk a helyi pénznemet. Így elkerülhetjük a dinamikus valutaváltást (DCC), amely rejtett költségeket és rosszabb árfolyamokat jelent.

Ne feledkezzünk meg a hazai bank díjairól! – A külföldi ATM-díjakon túl saját bankod vagy szolgáltatód is számíthat fel nemzetközi díjakat. Érdemes utazás előtt tájékozódni ezekről.

Használjunk díjmentes bankkártyát.

Használjunk közvetlenül bankfiókban vagy banképület előtt elhelyezett ATM-eket a nyitvatartási időben. Ezek általában biztonságosabbak és kevesebb extra díjat számítanak fel, mint a turistás területeken elhelyezett különálló automaták.

Ha a kártyánk fix díjat számít fel tranzakciónként, ezért érdemes ritkábban, de nagyobb összeget felvenni.

Figyeljünk a napi limitekre, ellenőrizzük a saját bankunk napi készpénzfelvételi limitjét, valamint a külföldi ATM által alkalmazott korlátozásokat is.

Egy kis előrelátással a nyaralás nemcsak kellemesebb, de költséghatékonyabb is lehet. Ne hagyjuk, hogy a rejtett ATM-díjak elrontsák a tengerparti nyugalmat vagy a hegyi túrák örömét.