Halálos veszély is leselkedhet a pincénkben – mutatjuk az intő jeleket

A hazánkban legkorábban érő szőlőfajta, a Csabagyöngye szedésével néhány nappal ezelőtt kezdetét vette a 2025. évi szüreti időszak. Számos pincében már forrásban van, vagyis erjedésnek indult a leszüretelt szőlőből származó must. Ez a szőlőtermesztők, bortermelők életében mindig nagy izgalommal várt, különleges időszak. Azonban komoly veszélyeket is hordozhat, ha elmulasztjuk azokat az óvintézkedéseket, amelyekkel megelőzhetőek az erjedéskor keletkező mustgáz okozta tragédiák. A mustgáz, amely tulajdonképpen nem más, mint szén-dioxid, a nem megfelelő szellőzéssel rendelkező pincében olyan mennyiségben is felhalmozódhat, hogy adott esetben súlyos, akár halált is okozó mérgezéshez is vezethet. Az év ezen szakaszában tehát kiemelten fontos a pince levegőminőségének folyamatos ellenőrzése.

Gombos-hegyi Pince, Tokaj

Fotó: Antalfy Krisztina

Így ellenőrizhető a pince levegőminősége

A modern eszközök, például szén-dioxid jelző alkalmazása mellett, az évszázados módszer, a gyertya lángjával történő ellenőrzés is figyelmeztethet a veszélyre. A gyertyás ellenőrzés lényege, hogyha a derékmagasságban, például egy lapátra vagy botra erősítve magunk előtt tartott meggyújtott gyertya lángja kialszik, vagy már csak bizonytalanul ég, az a levegő megemelkedett szén-dioxid tartalmára utal. Mivel a szén-dioxid a levegőnél nehezebb, elsősorban a pince alsó részében gyűlik össze, ezért különösen fontos, hogy a gyertyát mindig derékmagasságban vagy annál lejjebb használjuk. Ilyen esetben a pincébe történő belépés életveszélyes.

Akár a gyertyás módszerrel, akár modern jelzőberendezés riasztása által mustgáz jelenlétét észleljük, azonnal hagyjuk el a helyiséget és a 112-es segélyhívón kérjük a szakemberek (tűzoltóság, katasztrófavédelem) segítségét.

A Nébih továbbá felhívja a borászok figyelmét, hogy a regisztrált borászati üzemeknek a mustgázveszélyből adódó balesetek elkerülésére vonatkozóan, írásos intézkedési tervvel kell rendelkezniük. Célszerű a pincék bejáratánál egy rövid tájékoztató kihelyezése is ebből a célból. A megfelelő tájékoztatás érdekében valamennyi pincei dolgozónak részt kell vennie egy ismétlődő balesetvédelmi oktatáson a szüretet megelőző időszakban. Mindemellett gondoskodni kell az érzékelők folyamatos karbantartásáról is (évente legalább egyszer a szüretet megelőző időszakban), valamint szükséges ennek dokumentálása is.