Bajban a német autóipar, kétszáz munkahely szűnt meg, zakót kapott a Porsche

A sokkoló féléves adatok után a Porsche újabb katasztrófával néz szembe. A Porsche AG 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó nyeresége a korábbi 3,59 milliárd euróról 2,82 milliárd euróra csökkent, ami 21,54 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest, állítja az Eulerpool.

Egy kiállításon a Porsche fejlődését tekinthették meg az érdeklődők. A kép illusztráció. Fotó: Tessék Produkció Kft.

A stuttgarti székhelyű vállalat akkumulátorgyártó leányvállalatát, a Cellforce-ot, amellyel a németországi elektromos autógyártás úttörőjévé kívánt válni, nagyrészt bezárják - írta kedden Spiegel német napilap. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 200 munkahely forog veszélyben.

A „Spiegel” szerint a reutlingeni munkaügyi ügynökségnél már bejelentették a tömeges létszámleépítést. A Cellforce központja Kirchentellinsfurtban (Baden-Württemberg) található, ahol legfeljebb egy kis, körülbelül 80 alkalmazottat foglalkoztató kutatási és fejlesztési egység marad meg. A vállalat szerint jelenleg körülbelül 280 alkalmazottja van.

A Bild a hírrel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy a Cellforce létrehozását adófizetők pénzéből finanszírozták. Körülbelül 60 millió eurós beruházásként jelentették be, de nem világos, hogy végül pontosan mennyit költöttek rá. A Porsche szóvivője nem kívánt nyilatkozni az ügyben. Kretschmann szóvivője azt mondta, hogy a vállalat nem kommentálja a belső megbeszéléseket.

A Cellforce megszűnése jelentős lépés a VW leányvállalata számára. Oliver Blume, a Porsche vezérigazgatója a sportkocsigyártót saját akkumulátorgyártással rendelkező elektromos úttörővé szerette volna alakítani. Az e-mobilitásra való áttérés azonban a vártnál sokkal lassabban halad. A Porsche az év eleje óta ismét új belső égésű motorokba fektet be.

A Volkswagen-csoportot is vezető menedzser most komoly kudarccal néz szembe: a jelentés szerint a Cellforce gyártóüzemeinek értékcsökkenése 295 millió euróba kerül a Porschenak.

