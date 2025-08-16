Hatalmas autóvisszahívást jelentettek be nemzetközi szinten

A Jaguar Land Rover több mint 120.000 Range Rover és Range Rover Sport járművet hív vissza az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) tájékoztatása szerint. Az NHTSA közleménye alapján a Jaguar Land Rover az első felfüggesztés csuklóinak megrepedése miatt hívja vissza a járműveket, ami a lengőkar leválását okozhatja, és balesetet okozhat– írja a USA Today.

Meghibásodhat a Range Roverek első felfüggesztése

Fotó: Boston Herald via Getty Images/Matthew West

A visszahívás a következő évjáratú Range Rover modelleket érinti:

2014-2017 között gyártott Range Rover,

2014-2017 között gyártott Range Rover Sport.

A potenciálisan érintett járművek száma: 121.509. A visszahívott járműveket a kereskedők ingyenesen átvizsgálják, és szükség szerint kijavítják vagy kicserélik a meghibásodott alkatrészeket. A visszahívásokról szóló értesítő leveleket várhatóan szeptember 30-ig e-mailben küldik el a tulajdonosoknak.

Tavaly már sor került hasonló lépésre, akkor a Jaguar Land Rover 16.759 járművet rendelt vissza a szervizekbe.

Megkerestük a márka magyarországi importőrét, a Wallis British Motors Kft.-t, hogy az intézkedés érinti-e a magyar Range Rover tulajdonosokat. Azt válaszolták, hogy egyelőre nem kaptak erre vonatkozó jelzést a gyártótól, de amint ez megtörténik, az ilyenkor szokásos eljárásrend szerint tájékoztatni fogják az érintett tulajdonosokat.



