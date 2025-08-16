Hírlevél

Minden idők legnépszerűbb reklámfilmjei, amelyek szövegét milliók fújták kívülről

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Noha a Kádár-korszakot sokkal inkább az áruhiány, semmint az árubőség jellemezte, ha korlátozott költségvetéssel is, de szép számmal készültek reklámfilmek. Ám mivel alacsony volt a büdzsé, ezért a nyugati reklámszpotoktól eltérően, a látványos képi megoldások helyett – a hátrányból próbálva előnyt kovácsolni – inkább a sztorira építettek az alkotók. Cikkünkben népszerű retró reklámokat idézünk vissza a hetvenes-nyolcvanas évekből.
Számos olyan gyöngyszem született abban az időszakban, amelyek szövegét máig sokan kívülről fújják. Több mint kétezer reklámfilm Sas István Balázs Béla-díjas filmrendező és reklámpszichológus nevéhez fűződik, a legemlékezetesebb retró reklámok közé tartoznak többek között a Hurka Gyurka, a Skála Kópé és a Fabulon hirdetései.

reklám, reklámfotó, retro, retró, Traubisoda, Traubisodareklám, retró reklámok
A retró reklámok egyik leghíresebbike, a Traubisoda reklámja
Fotó: Fortepan/Tóth József Füles

Retró reklámok: Hurka Gyurka

Ez a szocializmus időszakának egyik olyan reklámja volt - amely a mai reklámfogyasztók számára talán nem teljesen érhető módon - nem egy adott terméket vagy márkát reklámozott, hanem egy termékcsoportot. Ám a reklámszpot annyira telitalálat lett, hogy most is kedvünk támad tőle egy finom véres hurka elfogyasztására. „Ez a Jóska, ez a Gyurka, ez meg itt a véres hurka!" – egyszerű, de máig ható reklámszöveg.

