Minden idők legnépszerűbb reklámfilmjei, amelyek szövegét milliók fújták kívülről

Számos olyan gyöngyszem született abban az időszakban, amelyek szövegét máig sokan kívülről fújják. Több mint kétezer reklámfilm Sas István Balázs Béla-díjas filmrendező és reklámpszichológus nevéhez fűződik, a legemlékezetesebb retró reklámok közé tartoznak többek között a Hurka Gyurka, a Skála Kópé és a Fabulon hirdetései.

A retró reklámok egyik leghíresebbike, a Traubisoda reklámja

Fotó: Fortepan/Tóth József Füles

Retró reklámok: Hurka Gyurka

Ez a szocializmus időszakának egyik olyan reklámja volt - amely a mai reklámfogyasztók számára talán nem teljesen érhető módon - nem egy adott terméket vagy márkát reklámozott, hanem egy termékcsoportot. Ám a reklámszpot annyira telitalálat lett, hogy most is kedvünk támad tőle egy finom véres hurka elfogyasztására. „Ez a Jóska, ez a Gyurka, ez meg itt a véres hurka!" – egyszerű, de máig ható reklámszöveg.

