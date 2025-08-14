Nagy a baj: 100 milliárd forintnyi veszett oda a világ legkeresettebb fémjéből

Szörnyű katasztrófa történt Chilében az El Teniente nevű földfelszín alatti rézbányában július 31-én: egy 4,2 erősségű földmozgás következtében a bánya beomlott, egy bányász meghalt, öt munkást pedig a törmelék elzárt a külvilágtól. A munkások kimentésére irányuló erőfeszítések nem hoztak sikert, a bányát üzemeltető Codelco – a világ legnagyobb rézbányászati vállalata – megerősítette halálukat. Most azt is közölték, hogy mekkora gazdasági jellegű veszteséget szenvedtek el a súlyos balesetben.

A rézfinomítás során keletkező iszapot öntik egy tárolóba az El Teiente bánya mellett egy korábban készült felvételen (illusztráció)

Fotó: Wikipedia Commons

Több száz millió dollárnyi réz is a veszteséglistán

A balesetet követően a bánya működését az illetékes chilei minisztérium azonnal felfüggesztette, a mentési művelettel együtt megkezdődött annak vizsgálata, milyen körülmények miatt történt a baleset. Az előzetes értékelések szerint azt főként a közelben történt földmozgás váltotta ki, a bányászati tevékenységben nem azonosítottak ehhez vezető körülményt.

A Codelco most azt is közzétette, hogy a katasztrófa 20-30 ezer tonna mennyiségű veszteséget okozott rézben, a mennyiség piaci értéke 300 millió dollár, azaz nagyjából 100 milliárd forint.

Az El Teniente bányában 1905 óta zajlik a kitermelést, ez a világ legnagyobb felszín alatti rézbányája. A járatok, csatornák, folyosók hossza összesen 4500 km-en húzódik az Andok alatt, 75 km-re délkeletre Chile fővárosától, Santiagótól.

Az egész világnak szüksége van a rézre

A baleset híre – az emberi áldozatokon túl – azért fontos piaci szempontból, mert a világ egyik legfontosabb ipari fémjéről van szó. Piacát ráadásul – miként az Origo megírta – alaposan megbolygatják a Washington által kivetni kívánt vámok, melyek Chile országára is vonatkoznának.

Az Origo több alkalommal foglalkozott a fontos ipari fém körüli helyzettel, így beszámoltunk arról is, hogy új rézbányák megfelelő ütemű nyitása nélkül 2030-ra akár évi 4,7 millió tonna hiány is lehet rézből. Az amerikai termelés felfuttatása ugyanakkor ennek mértékét mérsékelheti, de kérdés, hogy a növekvő igényekkel lépést tud-e tartani a kitermelés bővítése.