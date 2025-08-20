Nem mindegy, mennyi az annyi – vitathatatlan siker a rezsicsökkentés

Az orosz-ukrán háború és a visszájára fordult szankciós politika rávilágított arra, hogy koránt sem mindegy, miszerint mennyit költ egy háztartás az energiára. Most már ott tartunk, hogy a fejlett nyugati országokban is gondot okoz az otthonok felfűtése. De mi a helyzet Magyarországon?
Mindezt méri a Központi Statisztikai Hivatal is (KSH). Fontos tudni, hogy a háztartások egyik alapvető és rendszeres költségeleme az energiaköltség. Ezen költségelem jövedelemhez mért aránya megmutatja, hogy a jövedelem mekkora része marad a háztartásoknál az energiaszámlák kifizetése után. Tehát képet ad arról, hogy a lakosság jövedelmét milyen mértékben terheli az állandó kiadásnak számító energiaköltség, és a jövedelmük mekkora százalékával tudnak ezen felül gazdálkodni.
A KSH elemzése rámutat: Magyarországon az energiaöltségek a háztartások rendelkezésre álló jövedelméhez viszonyítva
Az ezt követő négy évben hét százlékra emelkedett az energiaköltségek fedezésére fordított jövedelem aránya. 2013-ban megfordult ez a tendencia, és – a hatósági árszabályozással, illetve a háztartások javuló pénzügyi helyzetével összefüggésben – a rendelkezésre álló jövedelemnek egyre kisebb részét (2023-ban már csak 2,9 százalékát) kellett erre a célra költeni.
A KSH nemzetközi összevetést is készített. Az energiaköltségek rendelkezésre álló jövedelmekhez viszonyított arányát vizsgálva az Európai Unió tagállamaiban a 2022. évre vonatkozóan megállapítható, hogy a legmagasabb arány Lengyelországban (7,8 százalék), míg a legalacsonyabb Máltán (két százalék) volt mérhető. Hazánk 3,3 százaékos részarányával az ötödik legalacsonyabb az uniós rangsorban. Mindez azt mutatja, hogy a magyar kormány rezsicsökkentési politikája több, mint tíz éve működik.