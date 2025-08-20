Nem mindegy, mennyi az annyi – vitathatatlan siker a rezsicsökkentés

Az orosz-ukrán háború és a visszájára fordult szankciós politika rávilágított arra, hogy koránt sem mindegy, miszerint mennyit költ egy háztartás az energiára. Most már ott tartunk, hogy a fejlett nyugati országokban is gondot okoz az otthonok felfűtése. De mi a helyzet Magyarországon?

Kitart a kormány rezsicsökkentési politikája

Fotó: Dumitru Doru / MTI/EPA

Sikeres a rezsicsökkentés politikája

Mindezt méri a Központi Statisztikai Hivatal is (KSH). Fontos tudni, hogy a háztartások egyik alapvető és rendszeres költségeleme az energiaköltség. Ezen költségelem jövedelemhez mért aránya megmutatja, hogy a jövedelem mekkora része marad a háztartásoknál az energiaszámlák kifizetése után. Tehát képet ad arról, hogy a lakosság jövedelmét milyen mértékben terheli az állandó kiadásnak számító energiaköltség, és a jövedelmük mekkora százalékával tudnak ezen felül gazdálkodni.

A KSH elemzése rámutat: Magyarországon az energiaöltségek a háztartások rendelkezésre álló jövedelméhez viszonyítva

4,3-ról 5,4 százalékra emelkedtek az 1995 és 1999 közötti időszakban,

majd 2000 és 2006 között öt százalék körül stagnáltak.

Az ezt követő négy évben hét százlékra emelkedett az energiaköltségek fedezésére fordított jövedelem aránya. 2013-ban megfordult ez a tendencia, és – a hatósági árszabályozással, illetve a háztartások javuló pénzügyi helyzetével összefüggésben – a rendelkezésre álló jövedelemnek egyre kisebb részét (2023-ban már csak 2,9 százalékát) kellett erre a célra költeni.

A KSH nemzetközi összevetést is készített. Az energiaköltségek rendelkezésre álló jövedelmekhez viszonyított arányát vizsgálva az Európai Unió tagállamaiban a 2022. évre vonatkozóan megállapítható, hogy a legmagasabb arány Lengyelországban (7,8 százalék), míg a legalacsonyabb Máltán (két százalék) volt mérhető. Hazánk 3,3 százaékos részarányával az ötödik legalacsonyabb az uniós rangsorban. Mindez azt mutatja, hogy a magyar kormány rezsicsökkentési politikája több, mint tíz éve működik.