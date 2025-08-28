Nehéz helyzetben a nők: oda az arcápolási rutinnak?

Nigéria központi kormányzata hat hónapos tilalmat rendelt el a nyers shea-dió exportjára, amelyből – pontosabban a szárítás után különféle eljárásokkal kinyert vajából – számos szépségápolási terméket, főként krémeket készítenek. A kormány közlése szerint a lépés célja, hogy jövedelmezőbbé tegye a shea dió kereskedelmét. Nigéria ugyanis, bár termésből a világpiac főellátója, a shea vaj helyi előállítása nagyon alacsony volumenű az országban, ami a kormány szerint aránytalan, sőt, hátrányos az ország gazdaságára nézve.
A karité fa vagy más néven shea diófa termésének feldolgozása hosszaadalmat folyamat: a fákról leszedett termést össze kell zúzni, majd a zúzalékot addig kell melegíteni, amíg abból kinyerhetővé válik az olaj, majd a kozmetikumokban felhasznált shea vaj. A vajat ugyanakkor az élelmiszeriparban is használják egyes édességek, például csokoládé és fagylaltok előállításához, valamint a gyógyszeriparban is.
A shea fák Nyugat-Afrikától Kelet-Afrikáig vadon nőnek – ez egy hatalmas sáv, amelyet „shea övként” ismernek. A növény előfordulása gyakori, haszonnövényként tervezetten főleg kisgazdaságokban, parcellákon nevelik, ültetésüket és a termés betakarítását főként nők végzik.
Miközben az általában kőolajkészletéről ismert Nigéria
a világ éves termésének közel 40 százalékát adja a shea dió termésből, ezzel a világpiac fő ellátója, de a 6,5 milliárd dolláros [kb. 2200 milliárd forint] piacából csak mintegy 1 százalékkal részesül
– összegezte a helyzetet Kashim Shettima, nigériai alelnök. Shettima szerint ennek az aránytalanságnak főként az az oka, hogy Nigériában nagyon alacsony mértékű a shea vaj előállítása, mivel a dió felvásárlása és exportálása után azt külföldön végzik el. Ezzel viszont az ország a fontos terméshez kapcsolódó bevételtől esik el.
A nigériai alelnök szerint a rövid távú cél az, hogy
Nigéria a shea diófák terméséből származó bevétele évi 65 millió dollárról 300 millió dollárra nőjön (kb. 102 milliárd forintra).
A kormányzati közlésekből azt is látni, hogy a shea dió hasznosítása többrétegű probléma. Abubakar Kyari nigériai mezőgazdasági miniszter a BBC szerint úgy fogalmazott, hogy a nyugat-afrikai ország évi 350 000 tonna termés ad shea dióból, ám ennek a mennyiségnek kb. 25 százaléka szabályozatlan, informális kereskedelem révén, kézen-közön eltűnik az országból a határokon át.
Dr. Ahmed Ismail, a nigériai Minnában működő állami egyetem agrárprofesszora szerint a termés nagy része közép-nigériai falvakból származik. Kommentárja szerint sok szegény ember megélhetése függ a terméstől, ám mivel korábban nem épült ki megfelelő szabályozási védelem a shea dió köré, ezért bár a dió a nemzetközi piacokon értékes alapanyagnak számít, a termesztéssel foglalkozók nagyon keveset kapnak érte.
A shea dió és a shea vaj nigériai példája ismét a fontos alapanyagokkal kapcsolatos világpiaci kitettségre utal.
Dr. Ismail szerint az ideiglenes tilalom bevezetése merész, régóta esedékes lépés volt, a következő pedig az, hogy egy kidolgozottabb szabályozási környezetet hozzanak létre. Szerinte ha a feldolgozást országon belül tartják, annak több előnye lesz, például munkahelyeket teremt, valamint növeli a kormányzati bevételeket is.