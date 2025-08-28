Nehéz helyzetben a nők: oda az arcápolási rutinnak?

Nigéria központi kormányzata hat hónapos tilalmat rendelt el a nyers shea-dió exportjára, amelyből – pontosabban a szárítás után különféle eljárásokkal kinyert vajából – számos szépségápolási terméket, főként krémeket készítenek. A kormány közlése szerint a lépés célja, hogy jövedelmezőbbé tegye a shea dió kereskedelmét. Nigéria ugyanis, bár termésből a világpiac főellátója, a shea vaj helyi előállítása nagyon alacsony volumenű az országban, ami a kormány szerint aránytalan, sőt, hátrányos az ország gazdaságára nézve.

A shea dióból kinyert vajat több szépségápolási termék, elsősorban krémek tartalmazzák (illusztráció)

Fotó: Pexels / Yan Krukau

Shea dió: a kőolaj mellett Nigéria másik kincse lehetne

A karité fa vagy más néven shea diófa termésének feldolgozása hosszaadalmat folyamat: a fákról leszedett termést össze kell zúzni, majd a zúzalékot addig kell melegíteni, amíg abból kinyerhetővé válik az olaj, majd a kozmetikumokban felhasznált shea vaj. A vajat ugyanakkor az élelmiszeriparban is használják egyes édességek, például csokoládé és fagylaltok előállításához, valamint a gyógyszeriparban is.

A shea fák Nyugat-Afrikától Kelet-Afrikáig vadon nőnek – ez egy hatalmas sáv, amelyet „shea övként” ismernek. A növény előfordulása gyakori, haszonnövényként tervezetten főleg kisgazdaságokban, parcellákon nevelik, ültetésüket és a termés betakarítását főként nők végzik.

Miközben az általában kőolajkészletéről ismert Nigéria

a világ éves termésének közel 40 százalékát adja a shea dió termésből, ezzel a világpiac fő ellátója, de a 6,5 milliárd dolláros [kb. 2200 milliárd forint] piacából csak mintegy 1 százalékkal részesül

– összegezte a helyzetet Kashim Shettima, nigériai alelnök. Shettima szerint ennek az aránytalanságnak főként az az oka, hogy Nigériában nagyon alacsony mértékű a shea vaj előállítása, mivel a dió felvásárlása és exportálása után azt külföldön végzik el. Ezzel viszont az ország a fontos terméshez kapcsolódó bevételtől esik el.

A nigériai alelnök szerint a rövid távú cél az, hogy

Nigéria a shea diófák terméséből származó bevétele évi 65 millió dollárról 300 millió dollárra nőjön (kb. 102 milliárd forintra).

A kormányzati közlésekből azt is látni, hogy a shea dió hasznosítása többrétegű probléma. Abubakar Kyari nigériai mezőgazdasági miniszter a BBC szerint úgy fogalmazott, hogy a nyugat-afrikai ország évi 350 000 tonna termés ad shea dióból, ám ennek a mennyiségnek kb. 25 százaléka szabályozatlan, informális kereskedelem révén, kézen-közön eltűnik az országból a határokon át.