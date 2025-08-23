Ez lesz az új címke: „hírhedt piac"– vásárolt tőlük?

A már jók ismert alkalmazások - a Temu és Shein - színes, kedvezményes ajánlatokkal csábítanak: divatos ruhák pár ezer forintért, kiegészítők néhány kattintással, gyors házhoz szállítással. A siker titka egyszerűnek tűnik, de problémák tömegét borították a világra a kínai kiskereskedelmi gigavállalatok. Egy friss vizsgálat szerint ezek a platformok a hamisított áruk melegágyai, és alapjaiban forgatják fel a globális kiskereskedelmi versenyt – írja egy divatportál.

Hírhedt kereskedő címkét kaphat a Temu és a Shein/Fotó: Pexels

Hamis áruk a próbavásárláson

A neves és független, amerikai székhelyű agytröszt, az ITIF (Information Technology and Innovation Foundation) 2025-ös jelentése feltárta: a kínai e-kereskedelmi oldalak – köztük a Temu és a Shein – elősegítik a hamisított termékek kereskedelmét. Ez nem csupán a nagy márkáknak fáj, hanem minden olyan kiskereskedőnek,

aki tisztességesen fizet jogdíjakat,

betartja a szabályokat,

biztonságos termékeket kínál.

A hamis cipők, ruhák és elektronikai eszközök elárasztják a piacot, ezzel pedig torzul a verseny, és a legális vállalkozások kerülnek hátrányba.

A nonprofit szervezet 51 terméket vásárolt a három cég weboldalain, és 24 termék - köztük kozmetikumok, játékok, luxuscikkek, gyógyszerek és háztartási cikkek – valószínűleg hamisítványnak bizonyult. A szervezet azt is kifogásolta, hogy az amerikai vámhatóságok nem ismerik fel a hamis termékeket, ezértt azt javasolták, hogy használjanak AI alapú megoldásokat a gyanús termékek felismerésére. alapítvány nyilvánosságra , hogy hamisított és jogsértő termékeket vásárolt a Sheintől, az AliExpresstől és a Temutól. A szervezet követelte, hogy a fast fashion cégeket hírhedt piacnak minősítsék. A szervezet szerint ezeket a nagy kereskedelmi platformokat is fel kell tenni az úgynevezett "hírhedt kereskedők" listájára, mert jogsértő magatartást folytatnak a hamisítással.



2024-ben a Temu forgalma elérte a 70 milliárd dollárt, a Shein árbevétele 38 milliárd dollár körül alakult, míg az AliExpress globális forgalma megközelítette az 52 milliárd dollárt. Hatalmas összegeket hasítanak ki ezek a cége, miközben erősen megkérdőjelezhető üzleti modellel dolgoznak.



Veszélyes termékek a vásárlók kosarában

De nem csak a hamisítás okoz gondot. Független európai vizsgálatok kimutatták, hogy a Temu és a Shein kínálatában lévő termékek nagy része egyszerűen nem felel meg a biztonsági előírásoknak. A Toy Industries of Europe például 19 Temuról vásárolt játékot tesztelt, és 18 esetében súlyos hiányosságokat tárt fel. Veszélyes adalékok, nehézfémek, egészséget károsító anyagok voltak a termékekben. A szakértők azt mondják, a platformok által generált hatalmas termelés teljesen felesleges, a filléres ruhák gyorsán a kukában végzik, a szállítás is óriási környezeti terhelést jelent, hogy csak a legégetőbb problémákat soroljuk. A munkások embertelen körülmények között dolgoznak, felmerült a gyanú, hogy gyerekmunka és kényszermunkával készült termékek kerülnek a vásárlókhoz.