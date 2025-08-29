Történelmi találat: 11 ezer karátos, kolosszális smaragdot jelentettek be

Gigantikus, 11 685 karátos smaragdot emeltek ki augusztus 3-án a zambiai Kagem-bányából. A fantasztikus drágakő megtalálását most jelentette be a bányát 75 százalékos többségi tulajdonosként, a zambia kormánnyal közösen üzemeltető Gemfields nevű jelentős bányaipari vállalat. A smaragdra hamarosan licitálni lehet.

A Gemfields által közreadott felvételen a 11 685 karátos, gigantikus smaragd

Fotó: Gemfields

A „Bivaly” nevet kapta a gigantikus smaragd

Imboo névre keresztelték a hatalmas smaragdot, a kifejezés a bantu nyelvekhez tartozó bemba és lamba dialektusokban „bivalyt” jelent. A kolosszális drágakő súlya kb. 2,3 kilogramm (a karát az aranynál a tisztaság fokára, a drágaköveknél a tömegére utaló mértékegység). A Kagem-bánya a világ első számú smaragdbányája, ám a mostani találat minden korábban ott megtalált drágakőnél jelentősebb a smaragd méretét illetően.

A Gemfields közlése szerint a Bivalyt árverésen értékesítik, a licitálás szeptember 11-én zárul.

A Kagem-bánya Zamiba úgynevezett Rézövében működik. A térség különösen gazdag ásványkincsekben, arany és vasérc is előforul a rézérc mellett a területen.

A vállalat jelezte: a svájci Provance Proof vállalattal működnek együtt annak érdekében, hogy korszerű, többek között blokklánc technológiákat alkalmazó megoldásokkal biztosítsák a drágakő későbbi nyomon követhetőségét. A cég garanciát vállal arra, hogy a smaragd eredetiségét a jövőben akkor is vissza lehet vezetni feltalálási helyére, a Kagem-bányába, ha időközben több darabra vágják.

Történelmi találat a Bivaly

A történelmi jelenőségű, 2,3 kg-os Imboo smaragdot megelőzően a vállalat 2010-ben az Insofu („Elefánt”) nevű, 6 225 karátos követ emelte ki a bányából. 2018-ban egy 5 655 karátos, Inkalamu („Oroszlán”) névre keresztelt smaragdot találtak, 2021-ben pedig egy, Chipembele („Orrszarvú”) névre keresztelt, 7 525 karátos kő megtalálását jelentették be.

A Gemfields által közreadott felvételen a 2018-ban megtalált, Oroszlán nevű smaragd

Fotó: Gemfields

Persze az egyik legizgalmasabb kérdés az, hogy mennyit érhet a hatalmas, 11 685 karátos smaragd. Erre a vállalat közlése nélkül viszont csak becsléseket lehet adni, illetve viszonyítási pontokat, mert a cég erre vonatkozóan nem közölt adatot. A Chipembele nevű smaragdot még 2021 novemberében eladták árverésen, a vételi árat nem hozták nyilvánosságra. Az akkor közölt mértéktartó becslések szerint a smaragdért 35 millió dollár körüli összeget (kb. 12 milliárd forint) fizetethetett az eladó.

Zamiba a világ második legnagyobb smaragdszállító országa. Az első helyen Kolumbia áll.

A smaragdokat elsősorban az ékszeripar hasznosítja. Ipari felhasználásaik között meg kell említeni egyes lézertechnológiai alkalmazásokat, valamint azt, hogy a smaragd a berill egy formája, és kivonható belőle a berillium, egy nagy szilárdságú és korrózióálló fém.