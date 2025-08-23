Hírlevél

Ezeket a helyeket hódította vissza a természet – virágzik a sötét turizmus

Hajlamosak vagyunk azt gondolni az emberi kéz alkotta dolgokról, hogy azok örökérvényűek: azt hisszük, hogy a hidak, az utak, az épületek vagy a városok örökké fennmaradnak. Amikor azonban az emberek elhagyják ezeket a helyeket, visszatér az anyatermészet, hogy visszafoglalja azt, ami egykor az övé volt. Szürreális képeket mutatunk olyan kísérteties helyekről, amelyek az emberi civilizáció, az emberi kéz nyomait viselik magukon, hosszú ideje azonban valamilyen oknál fogva elhagyatottan állnak, és a természet teljesen visszahódította őket magának. Egyre több turista keresi fel ezeket a nem mindennapi úti célokat, a turisztikai iparág egy dinamikusan fejlődő területét, az úgynevezett sötét turizmust alapozva meg ezzel.
Tavaly a turizmus mintegy 10,9-11,1 ezermilliárd dollárral járult hozzá a világgazdaság teljesítményéhez, ami a globális GDP nagyjából 10-10,3 százalékát teszi ki. 2025 végére az iparág várhatóan mintegy 11,7 ezermilliárd dollárt fog termelni, ami a világ teljes GDP-jének mintegy 10,3 százalékát jelenti majd. Noha inkább csak becslések állnak rendelkezésre, mintsem pontos statisztikai adatok, mindenesetre kijelenthető, hogy az elhagyatott helyekre irányuló turizmus, más néven „sötét turizmus” vagy „urbex, azaz városfelfedezés”, egyre növekvő piaci szeletet hasít ki magának az utazási iparágon belül. Olyan helyszínek felkeresését foglalja magában, amelyek jellemzően elhagyatott vagy a végső pusztuláshoz közeli állapotban vannak, és történelmi, építészeti vagy hátborzongató vonzerejükkel vonzzák a látogatókat. Ennek a fajta turizmusnak számos sajátos desztinációja van, a szellemvárosoktól és az elhagyott bányákon, épületeken, iparterületeken át egészen a katasztrófasújtotta területekig, elhagyatott városokig. 

sötét turizmus, Szürreális elhagyatott helyek, Szürreáliselhagyatotthelyek
Napjainkra benőtte a növényzet az egykor élettel teli kínai Houtouwan halászfalut – a sötét turizmus egyik kedvelt helyszíne
Fotó: Imaginechina via AFP/Wei Wei

Egy kínai halászfalu, amelyet elhagytak a lakói 

A Shengsi-szigeteken található Houtouwan halászfalu már nagyjából két évtizede elhagyatottan áll. Nagyjából 40 mérföldre van Sanghajtól, és egykor körülbelül kétezer halásznak adott otthont. A 2000-es évek elején azonban a szárazföld elcsábította a helyi lakosokat. Lassan mindenki elment, és csak néhányan maradtak hátra. Az üresen álló házakat pedig azóta benőtte a buja növényzet.

A sötét turizmus, thanaturizmus, gyászturizmus vagy morbid turizmus mind az emberiség tragédiának helyszíneinek látogatását jelenti, mint a sírok, temetők, mauzóleumok, koncentrációs táborok, merényletek helyszínei, elhagyatott városok, gyárépületek. A "sötét turizmus" kifejezést az 1980-ban meggyilkolt zenész névrokona, John Lennon és Malcolm Foley, a Glasgow Caledonian University vendéglátás, turizmus és szabadidő-menedzsment tanszékének professzorai alkották meg. 

