Ezeket a helyeket hódította vissza a természet – virágzik a sötét turizmus

Tavaly a turizmus mintegy 10,9-11,1 ezermilliárd dollárral járult hozzá a világgazdaság teljesítményéhez, ami a globális GDP nagyjából 10-10,3 százalékát teszi ki. 2025 végére az iparág várhatóan mintegy 11,7 ezermilliárd dollárt fog termelni, ami a világ teljes GDP-jének mintegy 10,3 százalékát jelenti majd. Noha inkább csak becslések állnak rendelkezésre, mintsem pontos statisztikai adatok, mindenesetre kijelenthető, hogy az elhagyatott helyekre irányuló turizmus, más néven „sötét turizmus” vagy „urbex, azaz városfelfedezés”, egyre növekvő piaci szeletet hasít ki magának az utazási iparágon belül. Olyan helyszínek felkeresését foglalja magában, amelyek jellemzően elhagyatott vagy a végső pusztuláshoz közeli állapotban vannak, és történelmi, építészeti vagy hátborzongató vonzerejükkel vonzzák a látogatókat. Ennek a fajta turizmusnak számos sajátos desztinációja van, a szellemvárosoktól és az elhagyott bányákon, épületeken, iparterületeken át egészen a katasztrófasújtotta területekig, elhagyatott városokig.

Napjainkra benőtte a növényzet az egykor élettel teli kínai Houtouwan halászfalut – a sötét turizmus egyik kedvelt helyszíne

Fotó: Imaginechina via AFP/Wei Wei

Egy kínai halászfalu, amelyet elhagytak a lakói

A Shengsi-szigeteken található Houtouwan halászfalu már nagyjából két évtizede elhagyatottan áll. Nagyjából 40 mérföldre van Sanghajtól, és egykor körülbelül kétezer halásznak adott otthont. A 2000-es évek elején azonban a szárazföld elcsábította a helyi lakosokat. Lassan mindenki elment, és csak néhányan maradtak hátra. Az üresen álló házakat pedig azóta benőtte a buja növényzet.

Lapozzon, a következő oldalon újabb szürreális képeket mutatunk a természet előretöréséről!