Stadion botrány – áll a bál a Manchester Unitednél

Sir James Arthur Ratcliffe milliárdos vegyészmérnök 2024-ben lett az angol Manchester United labdarúgóklub kisebbségi részvényese és szerzett irányítást a sporttevékenységek felett. Az üzletember pár hónappal később már be is jelentette gigászi projektjét, amely szerint egy 100 000 férőhelyes stadiont építétene az Old Trafford helyett. Az ambíciózus projekt azonban most zsákutcába jutott.

A Manchester United idén márciusban mutatta be az Old Trafford új, 100 000 férőhelyes stadionjának lélegzetelállító tervét

Fotó: Northfoto/ZUMA Press/Cover Images / Northfoto/ZUMA Press/Cover Images

A Manchester United a világ legjobb stadionját ígérte

Az Old Trafford már 115 éve a United otthona, azonban a Glazer család tulajdonlása alatt rosszul karbantartott, elhasználódott stadiont vált. Legalábbis ezzel indokolta Ratcliffe a 2 milliárd fontos új, futurisztikus stadion megépítését. A látványtervek márciusi bemutatásakor Omar Berrada vezérigazgató még úgy nyilatkozott: „Klubként hosszú távú célunk, hogy a világ legjobb futballcsapata a világ legjobb stadionjában játsszon”.

A jelenlegi helyzetben azonban meglehetősen kétségessé vált a beruházás, ugyanis az új stadion helyszínét tulajdonló vállalat, a Freightliner 10-szer nagyobb összeget, 400 millió fontos követel a területért, mint amellyel a Manchester United eredetileg kalkulált (40-50 millió font).

A tárgyalások egyelőre zsákutcába jutottak, habár a United továbbra is bízik abban, hogy a projekt öt-hat éven belüli befejezésének ambiciózus ütemterve tartható.

