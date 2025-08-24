A legnagyobb magyarországi üzletét nyitotta meg a népszerű üzletlánc

Magyarország legnagyobb Stradivarius üzlete nyílt meg a budapesti Arena Mall-ban – adta hírül TikTok csatornáján, valamint Facebook oldalán a bevásárlóközpont. Az új Stradivarius megnyitása lényegében egyidőben történt azzal, hogy Budapest egy másik pontján, a Köki Terminál bevásárlóközpontban végleg bezárták üzletüket.

Bezárt a népszerű Stradivarius üzlete a Köki Terminálban, de az Arena Mall-ban az ország legnagyobb Stradivarius ruházati üzletét nyitották meg

Az ország legnagyob Stradivarius üzlete nyílt meg

Az ország legnagyobb üzletét nyitotta meg az Inditex Csoporthoz tartozó boltlánc az Arena Mall-ban a napokban. Ezzel újra négyre nőtt a Budapesten működő Stradivarius üzletek száma, a főváros mellett három nagyvárosban van jelen fizikai bolttal a márka. Az új üzletről látványos videót tettek közzé az Arena Mall TikTok csatornáján:

A legnagyobb magyarországi Stradivarius üzlet megnyitására röviddel azt követően került sor, hogy bezárt a budapesti Köki Terminálban működö üzletük. Miként az Origo megírta, az ottani üzletük július 27-én tartott utoljára nyitva. Azt, hogy ezt a boltjukat miért számolták fel, egyelőre nem tudni, de egyes vevői találgatások szerint a Kökiben működő üzlet megszüntetése összefüggésben lehet az Arena Mall-ban történt boltnyitással.

Az Inditex Csoport márkáinál más változások is zajlanak a napokban. Ahogy arról az Origo beszámolt, az Allee Bevásárlóközpontban működő Zara üzlet is végleg bezár augusztus utolsó előtti hétvégéjén.

A Stradivarius ruházati üzletláncot 1994-ben alapították Spanyolországban. A Stradivarius mára nemzetközi céggé nőtte ki magát, mintegy 60 országban, 900 üzlettel van jelen.