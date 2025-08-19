Rasszizmussal vádolják a világhírű céget egy reklám miatt

Az Instagramon és a kínai Weibo közösségi média-platformon közzétett bejegyzésében a Swatch elismerte, hogy jogosak a reklámban látható ábrázolásmóddal kapcsolatos aggodalmak, és közölte, hogy világszerte törölte a promóciós anyagot. „Őszintén elnézést kérünk minden esetlegesen okozott kellemetlenségért vagy félreértésért” – írta a cég.

Rasszistának tartják a Swatch új reklámját

Fotó: Shutterstock

Sokan a közösségi médiában nem voltak elégedettek a cég válaszával, és továbbra is a Swatch Group márkáinak – köztük a Blancpainnek, a Longinesnek és a Tissotnak – bojkottjára szólítottak fel.

Egy több mint 1 millió követővel rendelkező Weibo-felhasználó „kínaiakkal szembeni rasszizmussal” vádolta meg a céget, és azt javasolta, hogy a felügyeletet ellátó hatóságok büntessék meg

– írja a a Guardian.

Kína a Swatch egyik legnagyobb piaca

Mások szándékos diszkriminációval vádolták a Swatchot. „A márka imázsa összeomlott. A Swatch azt hiszi, hogy egyszerűen bocsánatot kérhetnek, és ezzel minden el van intézve? Ez nem ilyen egyszerű” – írta egy másik felhasználó.

Kína a Swatch Group egyik legnagyobb piaca, de számos más nyugati luxusmárkához hasonlóan küzd a növekedés fenntartásáért, mivel a világ második legnagyobb gazdasága lelassult, és a fogyasztók a megfizethetőbb márkák felé fordultak. Júliusban a csoport 11,2 százalékos nettó árbevétel-csökkenésről számolt be az év első hat hónapjában, és azt közölték, hogy a visszaesés kizárólag a kínai kereslet gyengeségének volt tulajdonítható.

A Swatch nem az első külföldi márka, amelyet rasszista reklámokkal vádolnak Kínában. Az olasz luxus divatmárkát, a Dolce & Gabbanát 2018-ban bírálták, miután olyan promóciós videókat tett közzé, amelyeken egy kínai modell esetlenül, pálcikával eszik olasz ételt. 2023-ban a francia Dior márka is felháborodást váltott ki egy olyan reklámmal, amelyen egy modell a szeme sarkát húzza fel.

Júliusban hatalmas botrány robbant ki az American Eagle márka Sydney Sweeney által fémjelzett új farmerreklámja körül, amely rendkívül negatív visszhangokat váltott ki. A reklámszlogen miatt sokan az eugenika népszerűsítésével és rasszista felhangokkal vádolták meg a márkát, míg a politikai jobboldalon a kampányt a woke kultúrára mért csapásként értékelték.