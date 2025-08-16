Szabadstrandok a fővárosban és környékén – itt inkább ne csobbanjunk

Ezekben a napokban tetőzik a kánikula, aki tud, igyekszik valamelyik vízparton átvészelni a legforróbb órákat, de nem mindegy, hol tesszük ezt. Budapesten és Pest vármegyében 2025-ben összesen 29 hivatalosan kijelölt természetes fürdőhely található, ezek közül 25-ben engedélyezett a fürdőzés – számolt be lapunk kérdésére Budapest Főváros Kormányhivatala (BBFKH), amelynél arról érdeklődtünk: jelenleg a Budapesten és Pest vármegyében található természetes fürdőhelyek melyikén megfelelő a vízminőség.
Budapesten és Pest vármegyében összesen 30 kijelölt fürdőhely található. A legújabb ezek közül a Budapest XI. kerületében kialakított Árasztó-part, amely e hét keddtől augusztus 31-ig látogatható – jelezte a hatóság, amely elmondta, a természetes fürdőhelyek folyamatos közegészségügyi ellenőrzés alatt állnak, amely kiterjed a vízminőség vizsgálatára és a zuhanyzók, illemhelyek, elsősegélynyújtó helyek és hulladékgyűjtés alapvető higiéniai feltételire. A vízminőség értékelése egyébként az adott évi és az előző három év vizsgálati eredményei alapján történik.
A BFKH felhívja a figyelmet, hogy a nem kijelölt helyeken a vízminőség nem ellenőrzött, a biztonsági feltételek hiányosak lehetnek, a meder állapota ismeretlen, ezért a fürdőzés ott fokozott balesetveszéllyel jár.
A hivatal tájékoztatása szerint jelenleg ezek a fürdőhelyek engedélyezettek:
Budapest Főváros Kormányhivatala az idei szezonra az alábbi három kijelölt szabadstrandon nem engedélyezte a fürdés Ezek a:
A BFKH az Origónak úgy fogalmazott: nem javasolja a nem kijelölt fürdőhelyeken történő fürdőzést, mivel ezeken a helyeken a víz fürdési szempontú mikrobiológiai minősége nem ellenőrzött, a közegészségügyi feltételek a zuhanyzók, illemhelyek, elsősegélynyújtó helyek esetében gyakran hiányosak, vagy egyáltalán nem biztosítottak. A meder ismeretlen állapota, továbbá az esetleges gyors mélyülés miatt a fürdőzés fokozottan balesetveszélyes lehet, a BFKH összességében úgy véli: a nem kijelölt fürdőhelyeken a fürdőzést kockázatosnak tartja. A biztonságos nyári strandolás érdekében érdemes a kijelölt helyszíneket választani, és figyelni az esetleges időszakos korlátozásokra – hívták fel a figyelmet.
A szabálytalan fürdőzést a hatóságok szigorúan büntetik: a tiltott helyen fürdés ugyanis szabálysértésnek minősül. A szabályok megszegése miatt a rendőrség tagjai, a közterület-felügyelők, a természetvédelmi őrök, az önkormányzati természetvédelmi őrök és a halászati őrök is jogosultak helyszíni bírságot kiszabni.
A helyszíni bírság összege ötezer forinttól ötvenezer forintig, hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén hetvenezer forintig terjedhet.
Abban az esetben pedig, ha a helyszíni bírság kiszabására nincs lehetőség, mivel az elkövető nem ismeri el a helyszínen a szabálysértés elkövetését, szabálysértési eljárás indítható az elkövetővel szemben. Ez utóbbi esetben a szabálysértési eljárásban kiszabható bírság összege ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.