Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
szabadvízi strandok

Szabadstrandok a fővárosban és környékén – itt inkább ne csobbanjunk

32 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A nyári melegben sokan keresik fel a természetes vizeket, de nem mindegy hol csobbanunk, akad partszakasz, ahol a nem megfelelő vízminőség miatt tilos. Ezek a szabadstrandok, Budapesten és a főváros környékén nemcsak egészségügyi szempontból veszélyesek, de súlyos büntetést fizethetünk, ha a tiltás ellenére a vízbe merészkedünk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szabadvízi strandokszabadstrandBudapestPest megye

Ezekben a napokban tetőzik a kánikula, aki tud, igyekszik valamelyik vízparton átvészelni a legforróbb órákat, de nem mindegy, hol tesszük ezt. Budapesten és Pest vármegyében 2025-ben összesen 29 hivatalosan kijelölt természetes fürdőhely található, ezek közül 25-ben engedélyezett a fürdőzés – számolt be lapunk kérdésére Budapest Főváros Kormányhivatala (BBFKH), amelynél arról érdeklődtünk: jelenleg a Budapesten és Pest vármegyében található természetes fürdőhelyek melyikén megfelelő a vízminőség. 

szabadstrand
A Rómain található szabadtéri fürdő évek óta a fővárosiak kedvelt szabadstrandja / Fotó: VALYO

Összesen 30 szabadstrand van a fővárosban és a környékén

Budapesten és Pest vármegyében összesen 30 kijelölt fürdőhely található. A legújabb ezek közül a Budapest XI. kerületében kialakított Árasztó-part, amely e hét keddtől augusztus 31-ig látogatható – jelezte a hatóság, amely elmondta, a természetes fürdőhelyek folyamatos közegészségügyi ellenőrzés alatt állnak, amely kiterjed a vízminőség vizsgálatára és a zuhanyzók, illemhelyek, elsősegélynyújtó helyek és hulladékgyűjtés alapvető higiéniai feltételire. A vízminőség értékelése egyébként az adott évi és az előző három év vizsgálati eredményei alapján történik.

A BFKH felhívja a figyelmet, hogy a nem kijelölt helyeken a vízminőség nem ellenőrzött, a biztonsági feltételek hiányosak lehetnek, a meder állapota ismeretlen, ezért a fürdőzés ott fokozott balesetveszéllyel jár.

Hol szabad fürdeni Budapesten és környékén?

A hivatal tájékoztatása szerint jelenleg ezek a fürdőhelyek engedélyezettek:

  • Árasztó-part, Duna folyam 1640+580 és 1640+600 folyókilométer közötti szakasz, jobb parti terület
  • Joker Horgász- és pihenő tó, Budapest XXIII. kerület
  • Lupa Strand, Budakalász, valamint Szentendre
  • Lupa Strand Dürer Öböl Budakalász
  • Pázsit tófürdő, Pócsmegyer
  • Forgó strand, Dunabogdány, Szentendrei Duna-ág jobb parti rész
  • Postás strand, Szentendre
  • Horányi strand, Szigetmonostor - Horány
  • Göd, Széchenyi Strand, Duna bal part
  • Göd, Felsőgödi Strand Duna bal part
  • Nagymarosi Strand, Nagymaros, Hunyadi sétány
  • Dunakeszi Strand, Duna bal part
  • Verőce Strand, Duna bal part
  • Zebegény Strand, Duna bal part
  • Gyömrői Tófürdő
  • Malomtó strand, Veresegyház,
  • D-Beach Strand, Domonyvölgy
  • Rukkel Waterpark, Dunavarsány, Rukkel tó
  • Vadkacsa Szabadstrand, Ráckeve, Duna híd bal parti  rész
  • Kék Horgásztó és Strand, Dunaharaszti
  • Szigetcsépi Szabadstrand
  • Flava Beach, Budapest XI. kerület
  • Római-parti Plázs, Budapest
  • Szigetszentmártoni Szabadstrand.
  • Brendon Beach Dunavarsány külterület

Itt nem ajánlott fürdeni

Budapest Főváros Kormányhivatala az idei szezonra az alábbi három kijelölt szabadstrandon nem engedélyezte a fürdés Ezek a:

  1. Tavirózsa Kemping tóstrand, Délegyháza
  2. Naturista Oázis Kemping tóstrand, Délegyháza
  3. Nomád Kemping tóstrand Délegyháza

A BFKH az Origónak úgy fogalmazott: nem javasolja a nem kijelölt fürdőhelyeken történő fürdőzést, mivel ezeken a helyeken a víz fürdési szempontú mikrobiológiai minősége nem ellenőrzött, a közegészségügyi feltételek a zuhanyzók, illemhelyek, elsősegélynyújtó helyek esetében gyakran hiányosak, vagy egyáltalán nem biztosítottak. A meder ismeretlen állapota, továbbá az esetleges gyors mélyülés miatt a fürdőzés fokozottan balesetveszélyes lehet, a BFKH összességében úgy véli: a nem kijelölt fürdőhelyeken a fürdőzést kockázatosnak tartja. A biztonságos nyári strandolás érdekében érdemes a kijelölt helyszíneket választani, és figyelni az esetleges időszakos korlátozásokra – hívták fel a figyelmet.

Nem csak veszélyes, sokba is kerülhet

A szabálytalan fürdőzést a hatóságok szigorúan büntetik: a tiltott helyen fürdés ugyanis szabálysértésnek minősül. A szabályok megszegése miatt a rendőrség tagjai, a közterület-felügyelők, a természetvédelmi őrök, az önkormányzati természetvédelmi őrök és a halászati őrök is jogosultak helyszíni bírságot kiszabni. 

A helyszíni bírság összege ötezer forinttól ötvenezer forintig, hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén hetvenezer forintig terjedhet. 

Abban az esetben pedig, ha a helyszíni bírság kiszabására nincs lehetőség, mivel az elkövető nem ismeri el a helyszínen a szabálysértés elkövetését, szabálysértési eljárás indítható az elkövetővel szemben. Ez utóbbi esetben a szabálysértési eljárásban kiszabható bírság összege ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!