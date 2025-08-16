Szabadstrandok a fővárosban és környékén – itt inkább ne csobbanjunk

Ezekben a napokban tetőzik a kánikula, aki tud, igyekszik valamelyik vízparton átvészelni a legforróbb órákat, de nem mindegy, hol tesszük ezt. Budapesten és Pest vármegyében 2025-ben összesen 29 hivatalosan kijelölt természetes fürdőhely található, ezek közül 25-ben engedélyezett a fürdőzés – számolt be lapunk kérdésére Budapest Főváros Kormányhivatala (BBFKH), amelynél arról érdeklődtünk: jelenleg a Budapesten és Pest vármegyében található természetes fürdőhelyek melyikén megfelelő a vízminőség.

A Rómain található szabadtéri fürdő évek óta a fővárosiak kedvelt szabadstrandja / Fotó: VALYO

Összesen 30 szabadstrand van a fővárosban és a környékén

Budapesten és Pest vármegyében összesen 30 kijelölt fürdőhely található. A legújabb ezek közül a Budapest XI. kerületében kialakított Árasztó-part, amely e hét keddtől augusztus 31-ig látogatható – jelezte a hatóság, amely elmondta, a természetes fürdőhelyek folyamatos közegészségügyi ellenőrzés alatt állnak, amely kiterjed a vízminőség vizsgálatára és a zuhanyzók, illemhelyek, elsősegélynyújtó helyek és hulladékgyűjtés alapvető higiéniai feltételire. A vízminőség értékelése egyébként az adott évi és az előző három év vizsgálati eredményei alapján történik.

A BFKH felhívja a figyelmet, hogy a nem kijelölt helyeken a vízminőség nem ellenőrzött, a biztonsági feltételek hiányosak lehetnek, a meder állapota ismeretlen, ezért a fürdőzés ott fokozott balesetveszéllyel jár.

Hol szabad fürdeni Budapesten és környékén?

A hivatal tájékoztatása szerint jelenleg ezek a fürdőhelyek engedélyezettek:

Árasztó-part, Duna folyam 1640+580 és 1640+600 folyókilométer közötti szakasz, jobb parti terület

Joker Horgász- és pihenő tó, Budapest XXIII. kerület

Lupa Strand, Budakalász, valamint Szentendre

Lupa Strand Dürer Öböl Budakalász

Pázsit tófürdő, Pócsmegyer

Forgó strand, Dunabogdány, Szentendrei Duna-ág jobb parti rész

Postás strand, Szentendre

Horányi strand, Szigetmonostor - Horány

Göd, Széchenyi Strand, Duna bal part

Göd, Felsőgödi Strand Duna bal part

Nagymarosi Strand, Nagymaros, Hunyadi sétány

Dunakeszi Strand, Duna bal part

Verőce Strand, Duna bal part

Zebegény Strand, Duna bal part

Gyömrői Tófürdő

Malomtó strand, Veresegyház,

D-Beach Strand, Domonyvölgy

Rukkel Waterpark, Dunavarsány, Rukkel tó

Vadkacsa Szabadstrand, Ráckeve, Duna híd bal parti rész

Kék Horgásztó és Strand, Dunaharaszti

Szigetcsépi Szabadstrand

Flava Beach, Budapest XI. kerület

Római-parti Plázs, Budapest

Szigetszentmártoni Szabadstrand.

Brendon Beach Dunavarsány külterület

Itt nem ajánlott fürdeni

Budapest Főváros Kormányhivatala az idei szezonra az alábbi három kijelölt szabadstrandon nem engedélyezte a fürdés Ezek a:

Tavirózsa Kemping tóstrand, Délegyháza Naturista Oázis Kemping tóstrand, Délegyháza Nomád Kemping tóstrand Délegyháza

A BFKH az Origónak úgy fogalmazott: nem javasolja a nem kijelölt fürdőhelyeken történő fürdőzést, mivel ezeken a helyeken a víz fürdési szempontú mikrobiológiai minősége nem ellenőrzött, a közegészségügyi feltételek a zuhanyzók, illemhelyek, elsősegélynyújtó helyek esetében gyakran hiányosak, vagy egyáltalán nem biztosítottak. A meder ismeretlen állapota, továbbá az esetleges gyors mélyülés miatt a fürdőzés fokozottan balesetveszélyes lehet, a BFKH összességében úgy véli: a nem kijelölt fürdőhelyeken a fürdőzést kockázatosnak tartja. A biztonságos nyári strandolás érdekében érdemes a kijelölt helyszíneket választani, és figyelni az esetleges időszakos korlátozásokra – hívták fel a figyelmet.