Veszélyes tojások a boltokban: visszahívták a fertőzött termékeket

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) csütörtökön bejelentette, hogy visszahívja a Country Eggs vállalat esetlegesen szalmonellával megfertőződött termékeit. A tömeges visszahívás a Kaliforniában és Nevadában forgalmazott, szeptemberig érvényes minőségmegőrzési idővel rendelkező Country Eggs tojásokat érinti. A szalmonellajárvány eddig 92 megbetegedést okozott, de szerencsére egyetlen halálesetet sem jelentettek.

A szalmonellajárványt okozó szalmonella baktérium

Fotó: Unsplash

A szalmonellajárvány az elmúlt években nagyon súlyos problémává vált az Egyesült Államokban

Az FDA és a gyártó cég azt kéri a vásárlóktól, hogy az érintett tojásokat ne használják fel. Azokat a boltokban visszavásárolják, azoktól pedig, akik nem viszik vissza a vásárlás helyére a terméket, azt kérik, hogy semmisítsék meg az érintett tojásokat.

A szalmonella baktériumok a leggyakoribb élelmiszer-eredetű fertőzések okozói. A szalmonellamérgezés hasmenést, hányingert, gyomorgörcsöket és lázat okozhat. Kisgyermekeknél, időseknél és legyengült immunrendszerű embereknél azonban halálos kimenetelű is lehet.

A szalmonella járványok világszerte komoly közegészségügyi problémát jelentenek. A szalmonella az elmúlt években nagyon súlyos problémává vált az Egyesült Államokban, és az élelmiszerekkel összefüggő egészségügyi problémák sorában a vezető okká vált a kórházi kezelések és a halálozások között. Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) adatai szerint a fertőzés évente 1,35 millió megbetegedést okoz az országban. 26.500-an szorulnak kórházi ellátásra a fertőzöttek közül, és átlagosan évente 420-an halnak meg szalmonella miatt.