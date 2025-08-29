Hírlevél

Pornóbotrány robbant ki Olaszországban, Melonit is belerángatták

Veszélyes tojások a boltokban: visszahívták a fertőzött termékeket

Több tízezer tojást rendelnek vissza Kaliforniában és Nevadában, mert szalmonellával lehettek szennyezettek. Az Egyesült Államokban felbukkant szalmonellajárvány eddig 92 megbetegedést okozott, de szerencsére egyetlen halálesetet sem jelentettek.
Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) csütörtökön bejelentette, hogy visszahívja a Country Eggs vállalat esetlegesen szalmonellával megfertőződött termékeit. A tömeges visszahívás a Kaliforniában és Nevadában forgalmazott, szeptemberig érvényes minőségmegőrzési idővel rendelkező Country Eggs tojásokat érinti. A szalmonellajárvány eddig 92 megbetegedést okozott, de szerencsére egyetlen halálesetet sem jelentettek.

Fotó: Unsplash

A szalmonellajárvány az elmúlt években nagyon súlyos problémává vált az Egyesült Államokban

Az FDA és a gyártó cég azt kéri a vásárlóktól, hogy az érintett tojásokat ne használják fel. Azokat a boltokban visszavásárolják, azoktól pedig, akik nem viszik vissza a vásárlás helyére a terméket, azt kérik, hogy semmisítsék meg az érintett tojásokat. 

A szalmonella baktériumok a leggyakoribb élelmiszer-eredetű fertőzések okozói. A szalmonellamérgezés hasmenést, hányingert, gyomorgörcsöket és lázat okozhat. Kisgyermekeknél, időseknél és legyengült immunrendszerű embereknél azonban halálos kimenetelű is lehet.

A szalmonella járványok világszerte komoly közegészségügyi problémát jelentenek. A szalmonella az elmúlt években nagyon súlyos problémává vált az Egyesült Államokban, és az élelmiszerekkel összefüggő egészségügyi problémák sorában a vezető okká vált a kórházi kezelések és a halálozások között. Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) adatai szerint a fertőzés évente 1,35 millió megbetegedést okoz az országban. 26.500-an szorulnak kórházi ellátásra a fertőzöttek közül, és átlagosan évente 420-an halnak meg szalmonella miatt. 

 

