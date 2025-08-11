Olyan, mintha fél napot sztrájkolna a világ, de más van a háttérben

Az idei nyáron rendkívüli hőség tombolt az Egyesült Államokban és Kínában, Nyugat-Európa a valaha mért legforróbb júniust, Japán és Dél-Korea pedig a legforróbb júliust élte át. Magyarországon július 26-án volt eddig a nyár legforróbb napja: aznap a Békés megyei Sarkad Malomfok állomáson 41,3 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet, megdöntve ezzel a napi melegrekordot. A nyárnak ugyanakkor még egyáltalán nincs vége, erre egy nemrég készült tanulmány pedig a hőhullámok, a szélsőséges meleg gazdasági hatásairól szintre rá is erősít: egy nap extrém hőség (32 Celsius fokot meghaladó hőmérséklet) fél nap sztrájk gazdasági hatásával egyenértékű. Az európai GDP-ből idén 0,5 százalékpontot „éget el” az extrém meleg.
A tanulmány a hőhullámok gazdasági hatásait vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy ezek a szélsőséges időjárási események 2025-ben jelentős gazdasági kieséseket okozhatnak:
A visszaesés nem minden országot érint egyformán: Kínában, Spanyolországban, Olaszországban és Görögországban a június végi hőhullám miatt akár több mint egy-egy százalékpontos GDP-csökkenés következhet be. Az Egyesült Államok és Románia egyenként 0,6 százalékpontos visszaesésre számíthat, Franciaország pedig akár egyharmad pontot is veszíthet, míg a kevésbé meleg időjárási viszonyok között működő Németországban mindössze 0,1 százalékpontos csökkenésre lehet számítani az adatok elemzése szerint.
A szélsőséges meleg gazdasági hatásai összetett problémát takarnak, de a legkönnyebben talán onnan lehet azokba betekintést nyerni, ha a szélsőséges meleg munkavégzésre gyakorolt hatásai felől közelítünk hozzá. A probléma persze nem újkeletű, a témában korábban készített összeállítást az Origón itt találja. A szélsőséges melegben nagyon fontosak a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok, különösen a szabadban végzett munkák esetén, de most egy, a gazdasági következmények jobb megértésénél fontos termelékenységgel foglakozunk. A szélsőséges melegben a termelékenység csökkenése a 32 Celsius-fokot meghaladó hőmérsékletű napokon egyenértékű hatást jelent azzal, mintha egy fél napos sztrájk történne. Ez kezdetben gazdaságilag kezelhető, de a klímaváltozás fokozódásával az ilyen események gyakorisága és intenzitása is növekszik.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) feltételezi, hogy a hőstressz világszerte 2,2 szzázalékkal csökkenti a potenciális munkaidőt, ez körülbelül 80 millió teljes munkaidős munkahelynek felel meg. Egy másik nemzetközi szakértői anyag, a „Lancet Countdown” a 2022-es évről arra a következtetésre jutott, hogy
2021-ben mintegy 470 milliárd potenciális munkaóra esett ki a hőség miatt – ez 37 százalékos növekedést mutat a 1990 és 1999 között mért éves átlaghoz képest.
Ez személyekre lebontva átlagosan 139 kiesett munkaórát jelent, ez azonban hangsúlyosan globális átlagérték, a világ nagy régiói között óriási eltérések adódnak.
A Világgazdasági Fórum és az Allianz 2025 januárjában készült közös tanulmánya szintén azt fogalmazza meg, hogy a szélsőséges hőség rövid időn belül a legköltségesebb éghajlati kockázattá válik:
a hőhullámok 2035-ig várhatóan évi 2,4 ezer millárd dollárnyi termelékenységcsökkenést okoznak, azaz nagyjából ilyen értékben esik ki gazdasági teljesítmény az emberi munkavégzéshez köthető visszaesésből.
Viszonyításként: a globális GDP értéke 2035-re a modellezések szerint eléri a 200 ezer milliárd dollárt. Vagyis a termelékenységcsökkenéshez köthetően több mint 10 százalékpontos lyuk keletkezik a globális GDP-ben.
Miként az Origo összeállításában bemutatta, a felzárkózó országok gazdaságát pedig a hőség is jobban megviseli, mint a fejlett országokét.
A kutatók egyre pontosabb előrejelzéseket tudnak adni arról is, hogy a gazdaság mely területeit érinti majd a legjobban az egyre forróbb időjárás. Ilyen például a turizmus, amely csak Európában legalább 2,5 ezer milliárd eurós bevételt jelent. Ám az egyre melegebb nyári hónapok miatt számítani kell rá, hogy a hagyományos nyári utazási, tengerparti célpontok helyett – például Olaszország, Görögország – a turisták egyre nagyobb arányban választanak majd olyan helyeket, ahol elviselhető marad a hőség.
Más vonatkozásban: a nyári turistaszezonban a tömegek által kedvelt turistacélpontok egyre inkább északibbak lesznek.
Csakhogy ami jó a szélsőséges meleg helyett a még elviselhető nyári hőséget kereső turistáknak, az kevésbé azoknak az országoknak, melyek turizmusában fontos pillér a napsütéssel kombinált tengerparti nyaralás kínálata.
A problémának pedig van egy évszakoktól független, s talán még súlyosabb vonatkozása. A klímaváltozás hatásaival foglalkozó kutatók egyre biztosabbak abban, hogy a hőségen keresztül a globális felmelegedés áremelő, inflációs hatással bír. Az Európai Központi Bank és a Potsdami Klímakutató Intézet idén tavasszal publikált tanulmányában a szerzők összefüggést találtak a magasabb hőmérséklet és az élelmiszerárak, illetve az infláció alakulása között. Aggasztó, hogy ezt nemcsak a szegényebb (alacsony jövedelmű), hanem a gazdagabb országokra is megtalálták.
Az elemzők számításai szerint az emelkedő hőmérséklet
minden évben 1,2 százalékkal növeli a globális inflációs rátát 2035-ig.
Bár ez egy átlagérték a világra, de némi leegyszerűsítéssel arról van szó, hogy általában véve drágábbak lesznek a dolgok (főként az élelmiszer) – pusztán azért, mert hőség van.