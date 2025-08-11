Olyan, mintha fél napot sztrájkolna a világ, de más van a háttérben

Az idei nyáron rendkívüli hőség tombolt az Egyesült Államokban és Kínában, Nyugat-Európa a valaha mért legforróbb júniust, Japán és Dél-Korea pedig a legforróbb júliust élte át. Magyarországon július 26-án volt eddig a nyár legforróbb napja: aznap a Békés megyei Sarkad Malomfok állomáson 41,3 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet, megdöntve ezzel a napi melegrekordot. A nyárnak ugyanakkor még egyáltalán nincs vége, erre egy nemrég készült tanulmány pedig a hőhullámok, a szélsőséges meleg gazdasági hatásairól szintre rá is erősít: egy nap extrém hőség (32 Celsius fokot meghaladó hőmérséklet) fél nap sztrájk gazdasági hatásával egyenértékű. Az európai GDP-ből idén 0,5 százalékpontot „éget el” az extrém meleg.

Magyarországra is megérkezett az extrém nyári hőhullá, a szélsőséges meleg a fővárost sem kíméli

Fotó: Csudai Sándor / Origo

Szélsőséges meleg: nem csak szenvedünk tőle, teljesítményt is vesztünk

A tanulmány a hőhullámok gazdasági hatásait vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy ezek a szélsőséges időjárási események 2025-ben jelentős gazdasági kieséseket okozhatnak:

globálisan 0,6 százalékponttal csökkenhet a GDP, míg

Európára vetítve 0,5 százalékpontot elérő kiesésről lehet beszélni.

A visszaesés nem minden országot érint egyformán: Kínában, Spanyolországban, Olaszországban és Görögországban a június végi hőhullám miatt akár több mint egy-egy százalékpontos GDP-csökkenés következhet be. Az Egyesült Államok és Románia egyenként 0,6 százalékpontos visszaesésre számíthat, Franciaország pedig akár egyharmad pontot is veszíthet, míg a kevésbé meleg időjárási viszonyok között működő Németországban mindössze 0,1 százalékpontos csökkenésre lehet számítani az adatok elemzése szerint.

Mintha sztrájkba lépnénk, pedig csak hőség van

A szélsőséges meleg gazdasági hatásai összetett problémát takarnak, de a legkönnyebben talán onnan lehet azokba betekintést nyerni, ha a szélsőséges meleg munkavégzésre gyakorolt hatásai felől közelítünk hozzá. A probléma persze nem újkeletű, a témában korábban készített összeállítást az Origón itt találja. A szélsőséges melegben nagyon fontosak a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok, különösen a szabadban végzett munkák esetén, de most egy, a gazdasági következmények jobb megértésénél fontos termelékenységgel foglakozunk. A szélsőséges melegben a termelékenység csökkenése a 32 Celsius-fokot meghaladó hőmérsékletű napokon egyenértékű hatást jelent azzal, mintha egy fél napos sztrájk történne. Ez kezdetben gazdaságilag kezelhető, de a klímaváltozás fokozódásával az ilyen események gyakorisága és intenzitása is növekszik.