Tényleg szenzáció: babráltak az Északi-tenger alján, és ennek most örülhet a világ

A Northern Lights a világ első olyan kereskedelmi vállalata, amely a szén-dioxid szállításával és tárolásával foglalkozik. A 2024 óta működő konzorciumot az Equinor, a Shell és a TotalEnergies óriásvállalatok hozták létre. A projekt keretében európai gyárak és erőművek kéményeiből kivont szén-dioxid szállítását és tárolását biztosítják fizetség fejében. A Northern Lights igazgatója, Tim Heijn közleményben jelentette be, hogy sikerült az első adag szén-dioxid-mennyiség elszállítása és tározóba juttatása.

Mérföldkövet jelent a Northern Lights sikeres projektje az elfogott ipari kibocsátású szén-dioxid tenger alatti tárolására (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Cseppfolyóssá tették az ipari kibocsátású szén-dioxidot

A vállalat az ipari termelés során keletkezett szén-dioxidot befogja, cseppfolyósítja, majd hajóval Bergen közelébe szállítja, ahol tartályokba töltik és csővezetékkel juttatják a norvég partoktól mintegy 110 kilométerre, az Északi-tengerfenék alatti tározóba. A megoldás technológiai értelemben úttörő jelentőségű, mivel közvetlenül fogja be a keletkezett szén-dioxidot, azaz már a levegőbe sem kerül a megoldásnak köszönhetően. A vállalat által a szállításukra használt speciális hajókat Kína még idén év elejére leszállította, erről az Origo összeállítását ide kattintva nyithatja meg.

A nagyrészt a norvég állam által finanszírozott Northern Lights évente mintegy másfél millió tonna szén-dioxid tárolására képes, de ez a kapacitás az évtized végére ötmillió tonnára nőhet.

Elsőként a német Heidelberg Materials breviki cementgyárából származó szén-dioxid-szállítmányt fecskendezték be a tározóba a vállalat szakemberei.

Az egyik szén-dioxid szállítóhajóról, a Northern Pathfinderről korábban közreadott kép

Fotó: Northern Lights JV

Fordulat jöhet a világ karbonmentesítésében

A sikeres tengeri szén-dioxid tárolásnak óriási jelentősége lehet a jövőben a világ dekarbonizációjában, noha természetesen ebből még nem következik, hogy a gyárak és más ipari kibocsátók kéményein egyik napról a másikra megjelennek az elfogók.

Ez most demonstrálja, hogy a karbonelfogás, szállítás, és tárolás egy tervezhetően működtethető iparág lehet

– idézi a Reuters Anders Opedal-t, az Equinor vezérigazgatóját. A projekt mögött álló vállalatok egyöntetűen fontos mérföldkőként értékelték a műveletet.