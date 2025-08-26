SZÉP-kártya-tulajdonos? Ezekre a dolgokra nagyon kell figyelnie!

Idén szeptemberben több fontos, a családok életét könnyítő, az otthonteremtést támogató, illetve a hétköznapokat könnyebbé tevő kormányzati intézkedés élesedik. Ezek között ott vannak azok, amelyek a lakossági SZÉP-kártyákra vonatkoznak. Érdemes minden SZÉP-kártya-tulajdonosnak tisztában lenni ezekkel a részben új, részben régi szabályokkal. A legtöbb könnyebbé teszi a SZÉP-kártyák használatát, de érdemes arra is figyelni, hogy bizonyos esetekben pénzügyi jellegű veszteségre is számíthatnak a tulajdonosok. Ez utóbbit azonban el lehet kerülni.

Több dologra érdemes szeptemberben figyelnie annak, aki SZÉP-kártya-tulajdonos (illusztráció)

Fotó: Balla Zsolt

Díjköteles lehet a SZÉP-kártyán lévő fel nem használt összeg tartása

Kezdjük az utóbbival! Az Origo már idén tavasszal felhívta arra a figyelmet, hogy a SZÉP-kártyákra vonatkozó módosított kormányrendelet szerint, miután a munkáltató feltöltést végez a kártya egyenlegére, a feltöltés után eltelt egy évet követő március 20-ig, illetve szeptember 20-ig használhatják fel az aktuális egyenleget teljes mértékben, költségek levonása nélkül a kártyabirtokosok.

Mi történik, akkor, ha a kártya tulajdonosa ezt nem teszi meg, azaz „parkoltatja” a kártyán lévő pénzt?

Ebben az esetben büntetést kell fizetnie, ugyanis a szolgáltató a fel nem használt egyenleg terhére szeptember 20-a után egyszeri, 15 százalékos mértékű díjat számít fel.

Ezzel kapcsolatban fontos tisztázni egy gyakori félreértést, illetve pontatlan megfogalmazást az egyenleg felhasználásával kapcsolatban. Gyakran találkozni ugyanis azzal a megfogalmazással, hogy a SZÉP-kártyákra érkező egyenlegek egy éven belüli felhasználása kötelező. Ez annyiban mindenképpen pontatlan, hogy a megmaradt egyenleg egy évet követően sem veszik el, és felhasználása ez után az időszak után is lehetséges – az imént említett 15 százalékos egyszeri levonás mellett.

A szabályozás azt is rögzíti, hogy ez a 15 százalékos mértékű egyszeri díj nem számítható fel azon pénzeszközre, amely után e rendelet szerinti díjat már számoltak fel. Mi következik ebből? Mind a munkavállalói, mind a munkáltatónak is lehetnek feladatai:

a munkavállalóknak érdemes ellenőrizni, hogy rendelkeznek-e ilyen régebbi egyenlegekkel, azaz fel nem használt pénzeszközzel

a munkáltatóknak pedig azért érdemes figyelembe venniük ezt a új szabály, hiszen a szeptember 20-a utáni utalások akár fél évvel hosszabbíthatják a díjmentes felhasználási időt (hiszen a munkavállaló költségmentesen a feltöltés után eltelt egy évet követő március 20-ig, illetve szeptember 20-ig használhatja fel az aktuális egyenlegét) – példa: a 2025. szeptember 20. utáni napokban feltöltött SZÉP-kártya-összegeket 2027. március 20-ig használhatják fel a kártyabirtokosok anélkül, hogy plusz költségek levonására kellene számítaniuk.

Milyen időszakban érkezett SZÉP-kártya feltöltésekre, illetve az azokból az el nem költött egyenlegekre lesz felszámítva a 15 százalékos mértékű egyszeri díj? A 2024. március 20. és a 2024. szeptember 20. közötti időszakban érkezett és fel nem használt egyenlegekre.