Magyar-csomag: brutális szja-emelésre készül a Tisza – nem először bukott le Magyar Péter

Nem először szivárgott ki a Tisza Párt adóemelési szándéka: még júliusban az Economx megírta, hogy értesülései szerint kétkulcsos szja-rendszert tervez bevezetni a Tisza Párt kormányra kerülése esetén.

Az alsó kulcs marad a jelenlegi 15 százalék, a felső kulcsot 30-35 százalék körül húznák meg, és a legalább bruttó 1,1-1,2 millió forintot keresőket érintené.

Szja-emelés: kiszivárgott Magyar Péterék terve / Forrás: Origo

Erről megkérdezték a pártot is, érdemi választ azonban nem kaptak. Akkor kiemelték, hogy továbbra sem tudni, miből finanszírozná kormányra kerülése esetén a Tisza Párt a 2026 tavasza utáni gazdaságpolitikát – hiába kérdezték. Értesüléseik szerint egy Magyar Péter vezette kormány 2026 nyarától vezetné be ezt a rendszert, amelyben a jelenlegi 15 százalék mellett lenne egy 30-35 százalékos felső kulcs is, ami a bruttó 1,1-1,2 millió forintot elérő bérekre vonatkozna.

Információikkal kapcsolatban megkeresték a Tisza Párt sajtóosztályát, rövid válaszukban azt írták, hogy az „alábbi állításból egy szó sem igaz”.

A Tisza háromkulcsos szja-val tervezhet a kiszivárgott anyag szerint

Az Index birtokába jutott belsős feljegyzés szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadót vezetne be. Csak egy szűk réteg maradna a jelenlegi 15 százalékos adószinten, az átlagbér már a 22 százalékos sávba esne, a 1,25 millió forint feletti jövedelmek pedig a 33 százalékos sávba kerülnének.

Mindezt annak ellenére tervezgetik a Tisza Pártban, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó (szja) jelentős csökkentését ígérte.

A Tisza Párt még tavasszal ugyanis arról kérdezte a szimpatizánsait a Nemzet hangja elnevezésű konzultációban: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9 százalékra csökkenjen?” A kérdőívet kitöltő 1,137 millió ember döntő többsége – több mint 900 ezer ember – pedig érthető módon a belengetett jelentős adócsökkentésre szavazott.

A kivándorlás is erősödhet

A versenyképesség szempontjából negatív hatással járhat az intézkedés, több okból is – mondta a Magyar Nemzetnek Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője. Egyrészt azokon a területeken, ahol munkaerőhiány jellemző, és a vállalatok versenyeznek a munkavállalókért, a dolgozók kikényszeríthetnék, hogy a bruttó bérük is emelkedjen, olyan mértékben, hogy ne szembesüljenek a nettó bérük mérséklődésével.

Ez pedig pluszköltséget jelentene a vállalatoknak, ami áremeléshez és így a versenyképességük romlásához vezetne.

A csökkenő nettó jövedelmek miatt a legmagasabban képzettek esetében a kivándorlás is felerősödhet, anyagilag is jobban megérné számukra a külföldi munkavállalás, ami szintén a magyar gazdaság versenyképességének romlásában csapódna le.