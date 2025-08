Dúsgazdag és csodaszép: egy milliárdoscsemete fényűző élete

A 41 éves Tamara Ecclestone Milánóban született, édesapja a Forma-1 korábbi mindenható ura, jelenleg tiszteletbeli elnöke, Bernie Ecclestone, édesanyja pedig a horvát származású modell, Slavica Ecclestone. Tamara a London School of Economicsban, majd a University College Londonban tanult, az angol mellett horvátul és olaszul is kitűnően beszél.

Tamara Ecclestone édesapja a Forma-1 korábbi mindenható ura

Fotó: ANDREW COWIE / AFP

Tamara Ecclestone a bulvársajtó állandó szereplője volt

Nem esett messze a fájától, hiszen édesapjához hasonlóan ő is a technikai sportok rajongója, ráadásul mindig is izgalmas volt számára a média világa. E kettőt összekapcsolva, közvetített már Red Bull Air Race Világbajnokságról, és Forma-1-es futamokról különböző televíziós csatornáknál. De a Channel 5-on saját valóságshowja is volt Tamara Ecclestone: Billion $$ Girl címmel.

Életvitelével egy időben folyamatosan témát szolgáltatott a bulvársajtónak.

Alaposan kitárgyalták a lapok például azt, amikor csillagászati összeget fizetett ki egy londoni klubban lezajlott csajos bulizást követően.

Az is címlapsztori volt, amikor „udvartartásuk" kíséretében húgával, Petrával egy – Range Roverekből és Rolls-Royce-okból álló – luxusautó-konvojjal mentek vásárolni az egyik legelegánsabb londoni áruházba, a Harrodsba.

Botrányos körülmények között szakított a vőlegényével

De az exvőlegényével Omar Khyamival 2012 nyarán történt szakítása is nagy port vert fel, már csak azért is, mert a kiváltó ok egy erotikus tartalmú videó volt, amelyben Omar szerepelt. Ide kapcsolódik az a további érdekes epizód, hogy Tamara egy Lamborghinit szeretett volna visszaperelni volt vőlegényétől, de a bíróság elutasította a keresetet. Az Ecclestone-lány erre a bíróságról egy Lamborghini-szalonba ment, ahol vásárolt magának egy vadonatúj, méregdrága sportkocsit.

Egy időben a bulvárlapoknak is témát szolgáltatott

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Édesapjának köszönhetően persze a pénzzel sohasem állt hadilábon, hiszen 22 évesen már 85 millió dolláros villát birtokolt az Egyesült Államokban.

Tamara Omar Khyami előtt egyébként egy évig volt együtt a svájci, nemesi származású Andreas RK Warnsinggal. Majd a Khyamival történt szakítás után 2013 júniusában alig fél év ismeretség után feleségül ment Jay Rutlandhez, aki a hírneves londoni Maddox Gallery kreatív igazgatójához.