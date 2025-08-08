Így jelent 80 ezer forintot a fiataloknak az új otthontámogatás

A fix 3%-os Otthon Start lakáshitel után újabb otthonteremtési támogatást jelentett be Orbán Viktor: a tanárok, rendőrök, katonák, ápolók, orvosok és más köztisztviselők évi egymillió forintos segítséget kapnak lakáshitelük törlesztésére vagy az önrész kifizetésére. A bejelentés újabb lépése a kormány azon politikájának, amely a magyar családok lakhatását, otthonteremtését helyezi előtérbe.

A fix 3%-os lakáshitel után jön az újabb otthonteremtési támogatás Fotó: Shutterstock

Az új otthontámogatás h avi bontásban több mint 80 ezer forintos támogatást jelent majd

A kormányzat augusztusban dolgozza ki a támogatás részleteit. A közszolgálati dolgozók így jó eséllyel jövőre már igénybe vehetik ezt a juttatást, azonban a pontos jogosultsági feltételek és részletek csak a jogszabály megjelenése után lesznek egyértelműek. Az eddig bejelentett információk alapján azonban már következtetni lehet, hogy a 2025 januárjától elérhető, 35 év alattiaknak szóló lakhatási támogatás adhatja a mintát.

Az új otthontámogatás egyfajta célzott cafeteriaelemként működik majd, és havi bontásban több mint 80 ezer forintos támogatást jelent, amely közvetlenül csökkentheti akár a munkavállaló lakáshitel-törlesztőjét.

Az Otthon Start hitel és a közszolgálati otthontámogatás együttes hatása már egy 20 millió forintos hitelösszeg esetén is látványos. A money.hu számításai alapján a havi fix törlesztőrészlet körülbelül 95 ezer forint lenne a fix 3 százalékos hitellel ennél a hitelösszegnél – ez a támogatás egy hónapra eső összegével (ami 83 333 forint) akár 11 ezer forintra csökkenhet.

Nem fog automatikusan járni minden jogosultnak

A közszolgálati támogatásnál valószínűsíthető, hogy a lakáscélú jelzáloghitel szerződés bemutatása szükséges lesz, amely piaci kamatozású vagy államilag támogatott konstrukció is lehet (mint például a CSOK Plusz, vagy az új Otthon Start hitel). Ugyanakkor a nem lakáscélú hitelek, mint a Babaváró, diákhitel, munkáshitel vagy szabad felhasználású jelzáloghitel itt sem lesznek elfogadottak.

Valószínűsíthető, hogy több lakáshitel szerződés esetén az igénylő döntheti el, hogy melyikbe kívánja törleszteni az extra juttatást. Érdemes a magasabb kamatozású, piaci lakáshiteleket választani, hiszen ezekkel többet lehet nyerni. A piaci lakáshiteleknél az előtörlesztésnek azonban általában 1 százalékos díja van, így ha az 1 millió forintot csak egy összegben lehet felhasználni, az egyúttal a támogatás értékvesztését is jelenti.