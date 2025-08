Már 43 forintért is találni alapvető tanszert az egyik boltban

Az áruházlánc iskolakezdési katalógusának érvényességi ideje alapján abból hamarosan újabbat ad ki a kereskedőlánc, az aktuális árait átböngészve látható, hogy például

egyszerű tolltartót 449 forintért;

kisebb űrtartalmú hátizsákot már 669 forintért;

12 darabos színes ceruza készletet 1499 forintért;

A5-ös méretű, többféle népszerű mintázatot kapó füzetek vásárlói kártyájuk tulajdonosainak már 149 forintért elérhetők, kisfiúk és kislányok egyaránt találhatnak közöttük nekik tetsző változatot.

Az Auchan iskolaszerei között is van ötven forintnál olcsóbb tétel: az A5-ös méretű, díszítés nélküli füzetek darabja 49 forintért vásárolható meg.

A legtöbb nagy kiskereskedelmi láncban augusztus első napjaiban bőséggel találni a választékban taneszközöket (illusztráció)

Fotó: Pexels

Tesco

Készül a magyarországi Tesco is az iskolakezdésre, érdemes lehet figyelni arra, hogy milyen további iskolakezdési ajánlatokat kínálnak majd a következő hetekben. Mostani, aktuális katalógusok szerint például

az alapvető A5-ös füzetvariációkból a Clubcard tulajdonosok 44 forintért is tudnak vásárolni,

míg borítómintás A4-es spirálfüzet a vásárlói kártyával darabonként 399 forintért elérhető boltjaikban;

írólapcsomagot mérettől függően 99, illetve 125 forintért vásárolhatnak a vásárlói kártyával rendelkezők.

Az áruházlánc korábban külön összeállítást készített az iskolakezdésre, ebben elsősorban a szülőket szólítják meg tanácsaikkal.

Spar

A Spar közlése szerint idén az iskolakezdéshez kapcsolódó termékek választéka a szokottnál is bőségesebb üzleteiben, több mint ezer termék közül választhatnak a szülők és a gyerekek az Interspar üzletekben, de a Spar-boltokban is eléri a 100-at a termékkínálat. Aktuális iskolakezdési katalógusuk még a jövő héten is érvényes, az abban találhatók szerint

a kisebb gyerekek szülei már 2499 forintért vásárolhatnak gyermeküknek;

1899 forintért 24 színű vízfestékkészlet vásárolható ecsettel;

sima tolltartók 1699 forintért, míg előre feltöltött teljes tolltartók 3999 forintért vásárolhatók (persze vásárlás előtt célszerű ellenőrizni, hogy a tolltartó tartalma megfelel-e a gyerek, illetve az iskola igényeinek, ha az eltérés túl nagy, érdemes külön összeválogatni annak tartalmát).

A vállalat azt ígéri, hogy figyelnek a balkezesekre is: balkezes ollók, háromszögletű ceruzák és könnyen kézbe illeszkedő írószerek is megtalálhatók a kínálatukban.