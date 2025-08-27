Ki nem találná, hogy kik örülnek a legjobban Taylor Swift eljegyzésének

Ezúttal nem túlzás azt állítani, hogy szinte felrobbant az internet azt követően, hogy showbusiness egyik legnagyobb jelenkori sztárja, Taylor Swift, és a profi NFL-játékos Travis Kelce az Instagramon kedden délután bejelentették eljegyzésüket. A poszt közzétételét követően elárasztották a bejegyzést a gratuálciók, 20 perc alatt mintegy 1,8 millió kedvelést kapott, e cikkünk készítésekor pedig már 27 milliónál is többen reagáltak rá. Egykori sztársportolók, mint az angol foci csillaga, David Beckham, valamint a többszörösen díjazott Justin Timbelake popsztár is gratulált a párnak. A popdíva és a sportoló eljegyzése mintha örömmámor hullámait indította volna a közösségi médiában, ugyanakkor már most fölsejlik mögötte az, hogy mennyire elképesztően tökéletesen működik a marketingépezet Swift mögött, és házasságával komoly pénzek is megmozdulhatnak.

Taylor Swift és az NFL-sztár eljegyezése felrobbantotta az internetet

Fotó: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Taylor Swift eljegyzésének a híre is rengeteg pénzt mozgatott meg

Az nem újkeletű információ, hogy Taylor Swift mögött egy tökéletesre csiszolt marketinggépezet működik. Nem azt állítjuk, hogy a világ leggazdagabb énekesnőjéből „kiveszett a spontaneitás” vagy azt, hogy személyisége eltűnik a mögötte felsorakozó üzleti érdekek érvényre jutásában, az viszont bizonyos, hogy minden jelentős nyilvános szereplése, előadói megnyilvánulása a legapróbb részletekig, elképesztően gondosan megtervezett és időzített. S mivel tömegek kíváncsiak rá, általában magánjellegű felbukkanásai (például párja édesanyjával Kecle egyik fontos mérkőzésén) áttételesen pedig maguktól görgetik tovább az üzlet szekerét.

Taylor Swift és Travis Kelce bejelentette eljegyzését:

Ennek tükrében nem csoda, ha egy olyan horderejű, alapvetően magánéleti esemény, mint eljegyzésének bejelentése is pillanatok alatt több százezer dollárt mozgatott meg.

Például az eljegyzéséről közreadott fotókon Swift egy 400 dolláros Ralph Lauren nyári ruhát visel – 20 perccel a fotók megjelenése után már egy sem volt azokból készleten.

Kiderült, hogy az általa viselt óra egy Cartier darab volt, 30 000 dollár értékben.