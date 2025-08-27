Ki nem találná, hogy kik örülnek a legjobban Taylor Swift eljegyzésének

Ezúttal nem túlzás azt állítani, hogy szinte felrobbant az internet azt követően, hogy showbusiness egyik legnagyobb jelenkori sztárja, Taylor Swift, és a profi NFL-játékos Travis Kelce az Instagramon kedden délután bejelentették eljegyzésüket. A poszt közzétételét követően elárasztották a bejegyzést a gratuálciók, 20 perc alatt mintegy 1,8 millió kedvelést kapott, e cikkünk készítésekor pedig már 27 milliónál is többen reagáltak rá. Egykori sztársportolók, mint az angol foci csillaga, David Beckham, valamint a többszörösen díjazott Justin Timbelake popsztár is gratulált a párnak. A popdíva és a sportoló eljegyzése mintha örömmámor hullámait indította volna a közösségi médiában, ugyanakkor már most fölsejlik mögötte az, hogy mennyire elképesztően tökéletesen működik a marketingépezet Swift mögött, és házasságával komoly pénzek is megmozdulhatnak.
Az nem újkeletű információ, hogy Taylor Swift mögött egy tökéletesre csiszolt marketinggépezet működik. Nem azt állítjuk, hogy a világ leggazdagabb énekesnőjéből „kiveszett a spontaneitás” vagy azt, hogy személyisége eltűnik a mögötte felsorakozó üzleti érdekek érvényre jutásában, az viszont bizonyos, hogy minden jelentős nyilvános szereplése, előadói megnyilvánulása a legapróbb részletekig, elképesztően gondosan megtervezett és időzített. S mivel tömegek kíváncsiak rá, általában magánjellegű felbukkanásai (például párja édesanyjával Kecle egyik fontos mérkőzésén) áttételesen pedig maguktól görgetik tovább az üzlet szekerét.
Taylor Swift és Travis Kelce bejelentette eljegyzését:
Ennek tükrében nem csoda, ha egy olyan horderejű, alapvetően magánéleti esemény, mint eljegyzésének bejelentése is pillanatok alatt több százezer dollárt mozgatott meg.
Például az eljegyzéséről közreadott fotókon Swift egy 400 dolláros Ralph Lauren nyári ruhát visel – 20 perccel a fotók megjelenése után már egy sem volt azokból készleten.
Kiderült, hogy az általa viselt óra egy Cartier darab volt, 30 000 dollár értékben.
S már nem titok az sem, milyen gyűrűt húzott az ujjára Travis Kecle, amikor Swift azt válaszolta neki, amiben reménykedett: egy jégkocka méretű gyémántot hordozó, kézzel készített ékszert az Arifex Fine Jewelry kollekcióból. A Brides magazin gyorsan megkérdezett egy szakértőt az antik stílusú gyémántgyűrűről, melynek 18 karátos sárgaarany az alapja: igen, valóban elképesztően drága darabról van szó,
mintegy 550 000 dollárt érhet (kb. 187 millió forint).
A nagyvállalatok is azonnal meglátták a lehetőséget a nagy bejelentésben. Az animációs filmjeiről ismert DreamWorks egy Shrek témájú utalással üzent a párnak, a Paddington-széria alkotói pedig máris „az évszázad esküvőjének” kiáltották ki Kecle és Swift várható összeházasodását. Az amerikai sajtóban elkezdték az Egyesült Államok „királyi párjaként” hivatkozni a jegyeseket, míg a Walmart, az Olive Garden, a DoorDash, de még az Empire State Building is akciókkal, limitált ajánlatokkal rukkolt elő néhány órán belül, amivel a bejelentés hírét akarják meglovagolni. A Krispy Kreme például ingyenes fánkokat kínált a boldog pár előtt tisztelegve.
Persze az ilyen közérdeklődésre számot tartó események színfalai mögött, mint két híresség eljegyzése, már felsorakoztak a szürke eminenciások, akiknek alighanem komoly szerep jut a Swift-Kecle pár házasságánál. Könyvelők, jogi tanácsadók, befektetési szakértők: Taylor Swift és Travis Kecle is meglehetősen tehetős emberek, s bár egyelőre nem tudni, hogyan mennek majd bele a házasságba (kötnek-e házassági szerződést), de az biztos, hogy elköteleződésük révén sok pénz mozdul meg.
Arról az Origón is több alkalommal írtunk, hogy a jelenleg minden idők legsikeresebb könnyűzenei koncertkörútjaként jegyzett Eras turné egyes számítások szerint komoly, olykor a GDP-ben is mérhető hatást gyakorolt a turnéállomások gazdaságaira. Még egy komoly diplomáciai perpatvar is kialakult azon, hogy Swift hol lépjen fel (és hol ne) koncertkörútján.
Swift önmagában is egy dollármilliárdokat érő márka, Kelce pedig az NFL-ben betöltött szerepe és médiajelenléte miatt számít anyagi szempontból főnyereménynek. Miként a MoneyWise megjegyzi: ilyen anyagi háttérrel ennek a két embernek a házassága sem csak a romantikáról, hanem szerződéses elkötelezettségekről, médiaszereplésekről, és a pénzügyi stratégiák összehangolásáról, sőt, akkor célzottan a vagyonok összevonásáról is szól (szólhat).
Mégis, mekkora összegekről beszélünk? A The Economic Times 2025 augusztusi adatai szerint
Taylor Swift nettó vagyona 1,6 milliárd dollár (kb. 545 milliárd forint). Swift a leggazdagabb nő jelenleg a zeneiparban.
Vagyonának nagyja az említett Eras turnének köszönhető, melyek előadásai maratoni, három és fél órás hosszúságúak voltak, ezeken az énekesnő 44 dalát adta elő 10 albumáról. A turné összbevétele alig maradt el a 2 milliárd dollártól.
A zenén kívül Swift-nek igen értékes, nagyjából 150 millió dollárt érő ingatlanportfóliója van Nashville-ben, New Yorkban, Los Angelesben és Rhode Islanden található ingatlanokból. Az elérhető információk szerint ezek az ingatlanok nem csak a vagyon diverzifikálását segítik, hanem értéknövekedésük révén hozzájárulnak az énekesnő pénzügyi hátországának stabilitásához is.
Travis Kelce nettó vagyonát
körülbelül 90 millió dollárra becsülik.
Bár ez az összeg nagyságrendekkel alacsonyabb jegyese vagyonánál, az NFL-játékos 2024 áprilisában kimagasló összegű szerződéshosszabbítást írt alá, melynek alapján átlagosan évi több mint 17 millió dollárt keres csak sportolói tevékenységéből.
A Forbes szerint Kelce vagyonának jelentős része egyébként nem sportolói karrierjéből, hanem befektetéseiből fakad. A lap szerint Travis Kelce ingatlanportfóliója most önmagában 120 millió dollárt ér. Az NFL-játékos pedig további jelentős bevételre számíthat eddig is jól jövedelmező podcast szerepléseiből.