Taylor Swift

Hatalmas pénzek mozdultak meg Taylor Swift eljegyzésének hírére

21 perce
Taylor Swift Travis Kelce amerikai futballistával való eljegyzésének híre nemcsak a rajongókra volt hatással, hanem az üzleti életre is: fellendítette több tőzsdei cég és a fogadások piacát egyaránt.
Taylor Swift keddi eljegyzési bejelentése újabb példa a hírességnek az amerikai vállalati, illetve gazdasági szférára gyakorolt befolyására. Az énekesnő közösségi médiában közzétett bejegyzése, amelyben megosztotta a nagy hírt, hogy eljegyezték egymást Travis Kelce NFL-játékossal, nemcsak a rajongókat villanyozta fel, hanem jó néhány részvény árfolyamát és a fogadások piacát is megmozgatta.

(FILES) Travis Kelce #87 of the Kansas City Chiefs (L) celebrates with Taylor Swift after defeating the Baltimore Ravens in the AFC Championship Game at M&T Bank Stadium on January 28, 2024 in Baltimore, Maryland. Pop superstar Taylor Swift and American football player Travis Kelce announced their engagement on August 26, 2025, setting the stage for a high-profile wedding for the celebrity couple. A joint post on their Instagram pages showed pictures of Kelce on one knee making his marriage proposal in a flower-laden garden, and then Swift, 35, displaying a large diamond ring. (Photo by Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)
Travis Kelce és Taylor Swift két éve alkot egy párt
Fotó: PATRICK SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Komoly üzleti hatása van Taylor Swift eljegyzésének

Pozitívan reagáltak a hírre a Signet Jewelersnek, a nagyobb tőzsdéken forgalmazott kis számú ékszercégek egyikének a papírjai, amelyek több mint 6 százalékkal zártak magasabban szerdán. Ezt a keddi kereskedésben mintegy 3 százalékos emelkedés előzte meg, és a részvények már közvetlenül Swift és Kelce délutáni bejelentés után megugrottak. Ez annak volt köszönhető, hogy a rajongók egymásra licitálva igyekeztek megfejteni a fotók alapján, hogy milyen típusú gyűrűt választott Swift. 

A Ralph Lauren részvényeinek árazása szintén emelkedett, ugyanis a pár mindkét tagja ilyen márkájú ruhában látható a bejegyzésben szereplő képeken: szerdán 0,5 százalékkal erősödtek a ruházati cég papírjai, egy nappal korábban pedig 2 százalékponttal. A CNBC idézi Ashley Helgans, a Jefferies elemzőjének véleményt, aki szerint Swift márka iránti látható vonzalma pozitív a részvények számára.

Egy másik ruházati vállalat, az American Eagle részvényei több mint 8 százalékkal ugrottak meg szerdán, miután együttműködést jelentettek be Kelce sportruházati márkájával, a Tru Kolorsszal. Kelce lesz a kollekcióhoz kapcsolódó kampány főszereplője.

Más márkák is siettek, hogy profitáljanak a Swift és Kelce közötti eljegyzésből. 

A Domino's Pizza és a GrubHub Swift dalaival küldött értesítéseket az alkalmazás felhasználóinak, egy gyűrű alakú emoji kíséretében. A Poppi üdítőitalgyártó pedig az alkalomhoz illő fotót osztott meg az Instagramon.

A fogadások piaca is felpörgött a nagy bejelentésre. A Kalshinál például közvetlenül a keddi bejelentést követően rengetegen fogadtak arra, hogy a pár 2025 végére összeházasodik.

Egyes szakértők Swiftet a világjárványt követő gazdasági kilábalás egyfajta motorjának is tekintik. A rendkívül sikeres, világméretű „Eras” turnéjából származó bevételek és az hozzá kapcsolódó fogyasztás fellendülése felkeltette mind a Wall Street, mind a Federal Reserve figyelmét.

 

 

