csalás

Durva átverés terjed a rendőrség nevében, érdemes résen lenni!

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az OTP Bank ügyfeleit ismét telefonos csalók próbálják meg átverni, akik ezúttal hatósági személyeknek adva ki magukat próbálnak meg pénzt kicsalni a pénzintézet ügyfeleiből.
A telefonos csalók rendőrnek, bankbiztonsági szakértőnek vagy más hivatalos szervnél dolgozónak adják ki magukat – tájékoztat közösségimédia-oldalán a pénzintézet.

Ismét telefonos csalók próbálják meg átverni az OTP Bank ügyfeleit
Fotó: Szabó Gábor - Origo

Így próbálnak meg átverni a telefonos csalók

Többek között telefonon vagy videóhívásban hamis igazolványt, például rendőr igazolványt bemutatva, arra szólítják fel a bank gyanútlan ügyfeleit, hogy

  • vegyék ki a pénzüket a bankból, azért, hogy ők “biztonságos helyre”, „biztonsági számlára” mozgassák a pénzt, amelyek valójában nem léteznek,
  • utalják át az általuk megadott számlaszámra a pénzünket, hogy biztonságba helyezzék és eközben arra kérik áldozataikat, hogy ne mondják el a banki ügyintézőnek, hogy mi okból vesznek ki nagyobb összegű készpénzt vagy teljesítenek utalást.
    A csalók a banki ügyintézőket megbízhatatlannak állítják be azért, hogy kizárólag az általuk adott instrukciókat kövessék az áldozatok az ügyintézés ideje alatt. Majd, készpénzfelvétel esetén a csalók már a bankfiók előtt vagy közterületen átveszik a készpénzt a gyanútlan ügyfelektől és az átvett készpénzzel együtt a továbbiakban elérhetetlenné válnak.

Tudni kell azonban, hogy a rendőrség vagy más hivatalos szerv soha nem kér arra banki ügyfeleket, hogy vegyenek ki készpénzt vagy utaljanak át egy biztonsági számlára, és azt sem, hogy titkolják el a banki ügyintézés során, hogy milyen célból kérik a tranzakció teljesítését.

Továbbá nem utasítanak videóhívásban, csevegő appokon keresztül, és nem mutatnak be igazolványt.
Ha ilyen hívást kap valaki, azonnal szakítsa meg a vonalat és hívja fel a rendőrséget vagy a bankját a hivatalos elérhetőségeken és tájékoztassa a történtekről 
Az aktuális csalási formákról, azok felismeréséről és ellenük való védekezésről az OTP Bank honlapján (www.otpbank.hu/adathalaszat) lehet tájékozódni. 

 

