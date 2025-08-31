Durva átverés terjed a rendőrség nevében, érdemes résen lenni!

A telefonos csalók rendőrnek, bankbiztonsági szakértőnek vagy más hivatalos szervnél dolgozónak adják ki magukat – tájékoztat közösségimédia-oldalán a pénzintézet.
Többek között telefonon vagy videóhívásban hamis igazolványt, például rendőr igazolványt bemutatva, arra szólítják fel a bank gyanútlan ügyfeleit, hogy
Tudni kell azonban, hogy a rendőrség vagy más hivatalos szerv soha nem kér arra banki ügyfeleket, hogy vegyenek ki készpénzt vagy utaljanak át egy biztonsági számlára, és azt sem, hogy titkolják el a banki ügyintézés során, hogy milyen célból kérik a tranzakció teljesítését.
Továbbá nem utasítanak videóhívásban, csevegő appokon keresztül, és nem mutatnak be igazolványt.
Ha ilyen hívást kap valaki, azonnal szakítsa meg a vonalat és hívja fel a rendőrséget vagy a bankját a hivatalos elérhetőségeken és tájékoztassa a történtekről
Az aktuális csalási formákról, azok felismeréséről és ellenük való védekezésről az OTP Bank honlapján (www.otpbank.hu/adathalaszat) lehet tájékozódni.