Durva átverés terjed a rendőrség nevében, érdemes résen lenni!

vegyék ki a pénzüket a bankból, azért, hogy ők “biztonságos helyre”, „biztonsági számlára” mozgassák a pénzt, amelyek valójában nem léteznek,

utalják át az általuk megadott számlaszámra a pénzünket, hogy biztonságba helyezzék és eközben arra kérik áldozataikat, hogy ne mondják el a banki ügyintézőnek, hogy mi okból vesznek ki nagyobb összegű készpénzt vagy teljesítenek utalást.

A csalók a banki ügyintézőket megbízhatatlannak állítják be azért, hogy kizárólag az általuk adott instrukciókat kövessék az áldozatok az ügyintézés ideje alatt. Majd, készpénzfelvétel esetén a csalók már a bankfiók előtt vagy közterületen átveszik a készpénzt a gyanútlan ügyfelektől és az átvett készpénzzel együtt a továbbiakban elérhetetlenné válnak.