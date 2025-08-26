Teljes a káosz: négy napig akadozik, vagy le is áll a televízió-, internet- és telefonszolgáltatás az ország több részén

A szolgáltató a honlapján részletes listát tett közzé, amelyből kiderül, mikor és hol várhatók a leállások. A Telekom közleménye szerint a leállások többsége rövid ideig tart, de bizonyos helyeken – például Budapesten vagy Pécs környékén – akár többórás kiesés is előfordulhat.

A Telekom nagy leállást jelentett be. Fotó: Pixabay/pexels

A Telekom nagy leállást jelentett be: többórás kimaradásokkal is kell számolni

Az érintett települések listája:

2025. augusztus 26. 07:00 és 11:00 között: Boldog, Jászfényszaru települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 5 perc)

2025. augusztus 26. 21:00-től augusztus 27. 06:00-ig: Bakonya, Cserkút, Kővágószőlős, Kővágótőttős, Pécs (7634,7635) települések) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 300 perc)

2025. augusztus 26. 23:00-tól augusztus 27. 05:00-ig: Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonhenye, Balatonszepezd, Balatonudvari, Dörgicse, Köveskál, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Vászoly, Zánka települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)

2025. augusztus 27. 08:00-tól augusztus 28. 18:00-ig: Budapest III. (1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037) kerületének egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 180 perc)

2025. augusztus 28. 09:00 és 11:00 között: Bezedek, Lippó, Majs, Nagynyárád, Töttös települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 150 perc)

2025. augusztus 28. 07:00 és 11:00 között: Jászfényszaru települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 5 perc)

2025. augusztus 28. 23:00-tól augusztus 29. 05:00-ig: Budapest XI. (1114, 1118) kerületének egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 360 perc)

2025. augusztus 28. 23:00-tól augusztus 29. 05:00-ig: Budapest XI. (1111) kerületének egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 360 perc)

2025. augusztus 29. 00:00 és 05:00 között: Békéscsaba (5600, 5623), Doboz települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 300 perc)

A vállalat szeptemberre is jelentett már be időszakos leállásokat. Az ezekről szóló részletes lista itt található. A Telekom azt javasolja, hogy ha a meghirdetett időszak után is tapasztalható a hiba, érdemes újraindítani a digitális elosztót. Amennyiben a probléma fennmarad, az ügyfélszolgálat a 1414-es számon ingyenesen hívható a Telekom hálózatából.