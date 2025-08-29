Ezt jó, ha tudja, mielőtt strandolni indul!

Hírlevél

A hétvégén bezár két szezonálisan nyitva tartó strand, emellett országszerte több termálfürdőben is üzemszünetekre kell felkészülni az elkövetkező napokban a szokásos éves karbantartási munkák elvégzése miatt.
Az egész évben üzemelő termálfürdőkben minden évben tartanak karbantartási szünetet, ami olykor csak egyes medencéket, részlegeket vagy szolgáltatásokat, máskor a teljes fürdőt érinti. Több helyen ezekben a napokban végzik el a szükséges karbantartási munkákat. 

termálfürdő, gyógyfürdő, Vásárosnamény,, Vásárosnaménygyógyfürdő, Szilva Termál és Wellnessfürdő, fürdő, 20250826 VásárosnaménySzabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 210 településen dolgozhattak a fiatalok. Diákmunka keretében például Vásárosnaményban, a termálfürdőben kereshettek pénzt, és szereztek munkatapasztalatot.Fotó: Bozsó Katalin BKKelet-Magyarország
Több termálfürdőben is karbantartási munkákat végeznek a napokban
Fotó: Bozsó Katalin/Kelet-Magyarország

Ezekben a termálfürdőkben lesz karbantartási 

A fővárosban Budán található Irgalmasok Veli Bej fürdőjében egész augusztusban üzemszünet volt, és szeptember 5-én nyitnak újra.

A szegedi belvárosban álló műemlék fürdőépületben, az Anna Fürdőben augusztus 21-én kezdődött üzemszünet, ami vasárnapig tart. Ez idő alatt 

  • wellness és termál részleg,
  • gyógyászati részleg nem látogatható.

Az éjszakai fürdőzés a jövő hét szerdától szeptember 19-ig nem lesz igénybe vehető. Várhatóan jövő hét szerdától újraindulnak az Anna Fürdő szaunaszeánszai, amelyek május végétől szüneteltek. 

A napokban kezdődtek meg a karbantartási munkák a Kecskeméti Fürdőben is, amelyek jövő hét péntekig tartanak, majd szombattól várják újra a vendégeket. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a szomszédos strand ebben az időszakban is üzemel.

Hétfőn felújítási munkák kezdődtek a Nagyatádi Gyógyfürdőben is, jelenleg csak a gyógyászat üzemel. A leállás szeptember 7-ig tart. 

A szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő szeptember 1–11. között zárva tart a szokásos karbantartás és nagytakarítás miatt. A fürdő gyógyászata és az oda érkező betegek fogadása szeptember 1–5. között szünetel, és szeptember 8-tól már újra várják a gyógyászati kezelésekre érkező vendégeket. A fürdő teljes egésze 2025. szeptember 12-én nyit újra – a Szarvasi Szilvanapok nyitónapján.

A Tótkomlóson található Rózsa Gyógyfürdőben szeptember 1-től végeznek őszi karbantartást, amelynek ideje alatt zárva tartanak. A nyitás tervezett időpontja szeptember 8. A gyógyászati részleg szeptember 4-én és 5-én szintén zárva lesz.

A vásárosnaményi Szilva Termálfürdő pedig szeptember 1-jén és 2-án, tehát jövő hét hétfőn és kedden lesz zárva.

 

