Kiakadtak a vásárlók a Tesco saját márkás szülinapi szendvicsén

„Elegáns partiszendvicsként” ajánlja vásárlói figyelmébe a brit Tesco legújabb, saját márkás szendvicsét, melyből kettő darab rejtőzik egy csomagolásban, és mindössze 3 fontért (kb. 1370 forint) megvásárolható. A Tesco saját márkás élelmiszer azonban csak ránézésre idézi a vállalat népszerű saját márkás szendvicseit, összetételét illetően inkább sütemény: gyümölcslekvárt, édes krémsajtot, vaníliakrémet, valamint színes cukorkonfettit találni a két szelet fehér kenyér között. Ez nem is mindenkinek tetszik, amikor pedig a legutóbb hasonló termékkel rukkolt elő egy nagy üzletlánc, adóügyi vita lett belőle.

A Tesco cégjelzése egy dél-londoni áruházuknál - a következő hetekben a Tesco saját márkás sütiszendviccsel ünnepi a Clubcard születésnapját (illusztráció)

Fotó: AFP/Justin Tallis

Nem tréfál a Tesco saját márkás szendvicsével

A brit sajtóbeszámolók szerint a következő hetekben mintegy 1000 üzletükben teszik elérhetővé a sütiszendvicset, ami korlátozott mennyiségben, de megvásárolható lesz a Tesco népszerű 4 fontos „meal deal” ajánlata részeként is. A több termék összevonásával elérhető menüajánlatok a magyarországi Tesco üzleteiben is ismertek, azokat a cég legtöbb piacán kedvelik a vásárlók.

A szendvics máris nagy népszerűségnek örvend a TikTokon, noha táplálkozási szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a vásárlóknak érdemes figyelniük arra, hogy annak elfogyasztásával a felnőttek számára ajánlott napi cukorbevitel 35 százaléka teljesül.

Az érdeklődők mellett megjelentek a kritikusok is, a Tesco saját márkás sütiszendvicse főleg a Reddit felhasználói körében kapott inkább hideget, mint meleget. Többen „bűncselekménynek” minősítették az ételt. Egyvalaki pedig megjegyezte, hogy „Sandwich grófja pedig forog a sírjában.” Sandwich Kent megyében található település, az oda köthető nemesi címet 1660 óta hordozza a Montagu család, melynek tagjai közül elsőként a haditengerészet admirálisa, Sir Edward Montagu kapta meg.

Több millió szendvics fogy minden évben a Tesco üzleteiben

A Tesco azonban védelmébe vette sütiszendvicsét. Violaine Barthe, a Tesco márkamenedzsere a Telegraph-nak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy az ételt a Tesco saját márkás szendvicseinek a Clubard-tulajdonosok körében elért népszerűsége inspirálta. Az is mondta, hogy

a vállalatnál minden évben mintegy 3,1 millió szendvicset értékesítenek, ami a clubcardos vásárlások jelentős arányát teszi ki.

A saját márkás termékek

a magyar kiskereskedelemben is népszerűek, egyes áruházláncoknál értékesítésben szerzett arányuk a 30-35 százalékot is elérheti,

miközben exportjuk is jelentős.

A Retail Gazette kitér rá, hogy a Tesco saját márkás sütiszendvicse hetekkel azt követően érkezik a brit kiskereskedelembe, hogy az M&S nagyon hasonló összetétel „szendót” dobott piacra, ahogy hivatkozza termékét a vállalat. Az M&S szendvicse azonban nem csak médiafigyelmet, hanem adóügyi kérdéseket is kapott. Adóügyi szakértők ugyanis még mindig vitáznak azon, hogy a terméket az édességek körébe kell-e utalni, mert ha igen, akkor az adóterhei is hasonlóan alakulnak, mint a pillecukoré illetve egyes kekszféléké.

A Tesco sütiszendvicse kapcsán egyelőre nem érkeztek hírek ilyen adóügyi vitáról.