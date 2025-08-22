Nagy bajban van Elon Musk

Csoportos keresetet indíthatnak kaliforniai Tesla-tulajdonosok az autógyártó ellen: azt állítják, hogy Elon Musk cége nyolc éven át félrevezette őket a vállalat elektromos járműveinek önvezető képességeivel, az ún. Full Self Driving (FSD) szoftverrel kapcsolatban. Gyakran felmerülő kérdés, hogy a Tesla rendelkezik-e megfelelő technológiai háttérrel a magas szintű önvezető képesség eléréséhez.

Csoportos kereset indul a Tesla ellen

Fotó: MARIJAN MURAT / DPA

A Tesla különleges elbírálás alá esik

Határozatában a San Franciscó-i bíró hangsúlyozta, hogy valószínűleg több ezren látták a Tesla azon állítását a weboldalán 2016 októbere és 2024 augusztusa között, amely szerint a járművei rendelkeznek a teljes önvezetéshez szükséges megoldással – emeli ki a Reuters. A cég hasonló állítást tett blogbejegyzésben, hírlevélben és negyedéves eredménybeszámolóban, továbbá Musk maga is beszélt róla a nyilvánosság előtt.

A bíró megállapítása szerint, bár hagyományos autógyártók esetében ez nem lenne elegendő a csoportszintű kitettség megállapításához, a Tesla eltérő hirdetési stratégiája mellett viszont igen.

A Tesla ugyanis nem alkalmaz tömeges hirdetési kampányokat és független autókereskedőkkel sem dolgozik együtt, ezért észszerű arra következtetni, hogy a teljes önvezetési technológia iránt érdeklődők a cég weboldalára látogattak el megfelelő információkért.

A texasi austini székhellyel működő vállalat szerint azonban nem állja meg a helyét az az állítás, hogy a csoportos keresetet indítók valamennyien látták volna a vitatott kijelentéseket, és arra sincs bizonyíték, hogy azok érdemiek lennének.

A csoportos keresetek egyébként nagyobb összegű kártérítést tehetnek lehetővé alacsonyabb perköltségek mellett, mintha a felpereseknek egyénileg kellene perelniük.

A perben azok a Tesla-tulajdonosok vehetnek részt, akik 2017. május 19. és 2024. július 31. között vették meg az FSD-t, és kimaradtak a Tesla békéltetési ajánlatából, valamint azok, akik 2016. október 20. és 2017. május 19. között vásárolták meg a szoftvercsomagot.

Az eljáró bíró azonban megtagadta azon tulajdonosok részvételét a perben, akik a Tesla Enhanced Autopilot csomagját vásárolták meg, mert az nem ígért teljes önvezető funkciót.