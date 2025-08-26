Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megfejtették a Bermuda-háromszög rejtélyét

Thaiföld

Ingyen repülőjegyet osztogatna Thaiföld kormánya idén ősszel – minden külföldi kérheti

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
200 ezer ingyenes repülőjegyet oszthat szét a külföldi turistáknak Thaiföld kormánya. A tervek szerint az ingyenes utazást 2025 szeptember és november közötti időszakra lehet majd igényelni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Thaiföldrepülőjegythaiföldi nyaralás

A „Buy International, Free Thailand Domestic Flights” névre keresztelt program keretében Thaiföld kormánya kétszázezer nemzetközi utazót részesítene ingyenjegyben, azok közül, akik 2025 szeptember és november között repülővel érkeznek az országba.

Thaiföld
Thaiföld
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Thaiföld kormánya a különös akcióval turbózná fel a turisztikai ágazat bevételeit

Az ország abban reménykedik, hogy ezáltal lendítheti fel a gazdaságot a holtszezonban, valamint így ösztönözheti a turizmust a kevésbé látogatott régiókban is.

Az utazók kizárólag belföldi célpontokra kapnák az ingyenes repülőjegyeket.

A jogosultsághoz nemzetközi repülőjegyre van szükség – a hajóval vagy busszal érkezők nem számítanak –, cserébe a kormány fedezi az egyirányú belföldi repülőjegyeket 1750 baht (18 ezer forint), a retúr repülőjegyeket pedig 3500 baht (36 ezer forint) árig.

A kampányban hat légitársaság venne részt: Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air és Thai Vietjet. A tervek szerint pedig minden ingyenes jegyhez 20 kg poggyász is járna.

A program jelenleg a kormányzati jóváhagyásra vár. Rossz hír azonban, hogy a kedvezmény várhatóan nem lesz érvényes a már lefoglalt utakra.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!