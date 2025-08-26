Ingyen repülőjegyet osztogatna Thaiföld kormánya idén ősszel – minden külföldi kérheti

A „Buy International, Free Thailand Domestic Flights” névre keresztelt program keretében Thaiföld kormánya kétszázezer nemzetközi utazót részesítene ingyenjegyben, azok közül, akik 2025 szeptember és november között repülővel érkeznek az országba.

Thaiföld

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Thaiföld kormánya a különös akcióval turbózná fel a turisztikai ágazat bevételeit

Az ország abban reménykedik, hogy ezáltal lendítheti fel a gazdaságot a holtszezonban, valamint így ösztönözheti a turizmust a kevésbé látogatott régiókban is.

Az utazók kizárólag belföldi célpontokra kapnák az ingyenes repülőjegyeket.

A jogosultsághoz nemzetközi repülőjegyre van szükség – a hajóval vagy busszal érkezők nem számítanak –, cserébe a kormány fedezi az egyirányú belföldi repülőjegyeket 1750 baht (18 ezer forint), a retúr repülőjegyeket pedig 3500 baht (36 ezer forint) árig.

A kampányban hat légitársaság venne részt: Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air és Thai Vietjet. A tervek szerint pedig minden ingyenes jegyhez 20 kg poggyász is járna.

A program jelenleg a kormányzati jóváhagyásra vár. Rossz hír azonban, hogy a kedvezmény várhatóan nem lesz érvényes a már lefoglalt utakra.



