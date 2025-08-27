Tisza-csomag: radikális megszorításokat sejtet a tervezet

Magyar Péter és pártja az elmúlt hónapokban adócsökkentést, családtámogatás-bővítést és rezsivédelmet ígértek a jövő évi választások utánra. Most azonban egy kiszivárgott anyag szerint többkulcsos, magasabb SZJA, piacosított energiaárak és a támogatási rendszer átalakítása körvonalazódik. A helyzet kísértetiesen emlékeztet az 1995-ös Bokros-csomagra, amely szintén radikális megszorításokat hozott a magyar családoknak. Mutatjuk, melyek a formálódó Tisza-csomag legfontosabb részletei.

A Tisza-csomag minden, csak nem családbarát

Magyar Péter korábban több nyilatkozatában is adócsökkentést ígért és kifejezetten cáfolta a többkulcsos SZJA lehetőségét. Programja szerint a családi pótlék megduplázása, a CSOK rugalmasabbá tétele és az egyszülős családok kiemelt támogatása szerepelt a tervek között. Energiapolitikában a lakossági fogyasztók védelméről beszélt, sőt, többször jelezte: a magyar családokat nem érheti újabb rezsiterhelés.

A kiszivárgott feljegyzések viszont mást mutatnak:

a Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervezetéből – amelyet több, a párthoz közel álló gazdasági szakértő is megerősített – az derült ki, hogy szerintük 2026-ban szükség lesz egy, az egész adórendszert alapjaiban érintő korrigálásra,

amelynek „fókuszában a lakossági adókedvezmények felülvizsgálata áll”.

A tervezetben szó van

a háromkulcsos szja-rendszer bevezetéséről. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, már az átlagkeresők is magasabb, 22 százalékos adósávba kerülnének, a jobb jövedelműek pedig akár 33 százalékos kulccsal adóznának. Mindezt úgy tervezik a Tisza Pártban, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó (szja) jelentős csökkentését ígérte.

az energiaárak piacosításáról, ami a rezsicsökkentés végét jelentheti, hiszen a kormányzati beavatkozás nélkül a nemzetközi gáz- és áramárak sokkal magasabb szinten állnának, mint a most fizetett lakossági díjak. Szakértők szerint az intézkedés a magyar családok áram- és gázszámláit a jelenlegi három és félszeresére növelné. Egy átlagos magyar család jelenleg havi 6564 forintot fizet áramért és 9906 forintot gázért, azaz a teljes energiaköltsége 16 470 forint. Az új díjak orosz energia tiltásával és a rezsicsökkentési program megszüntetésével ez 59 ezer forintra növekedne, ami havonta 43 ezer, évente pedig 510 ezer forintos többletkiadást jelentene egy átlagos háztartásnak.

ami a rezsicsökkentés végét jelentheti, hiszen a kormányzati beavatkozás nélkül a nemzetközi gáz- és áramárak sokkal magasabb szinten állnának, mint a most fizetett lakossági díjak. Szakértők szerint az intézkedés a magyar családok áram- és gázszámláit a jelenlegi három és félszeresére növelné. Egy átlagos magyar család jelenleg havi 6564 forintot fizet áramért és 9906 forintot gázért, azaz a teljes energiaköltsége 16 470 forint. Az új díjak orosz energia tiltásával és a rezsicsökkentési program megszüntetésével ez 59 ezer forintra növekedne, ami havonta 43 ezer, évente pedig 510 ezer forintos többletkiadást jelentene egy átlagos háztartásnak. a családtámogatások átstrukturálásáról, amelyről egyelőre kevés konkrétum ismert. Annyit lehet tudni, hogy „felülvizsgálnák” a kedvezmények rendszerét is, amelyre példaként a négy gyermekes anyák adómentességét és a családi adókedvezményt említették. Mindenesetre a jelenlegi kiterjedt kedvezményrendszer fenntartása erősen kérdéses, annak ellenére, hogy még alig egy évvel ezelőtt is a családtámogatások megtartásáról, sőt bővítéséről beszélt.

A rosszemlékű Bokros-csomaghoz is hasonlítják, nem véletlenül

Korábban bevezettek már hasonló megszorító intézkedés-csomagot. Az 1995-ös Bokros-csomag emléke még ma is élénken él a társadalomban: a forint 9 százalékos leértékelését, tandíj bevezetését, családtámogatások megnyirbálását és életszínvonal-csökkenést hozott. A most körvonalazódó „Magyar-csomag” számos elemében idézi fel ezt a korszakot: