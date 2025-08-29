A Tisza-csomag minden családnak fájna

Egyértelmű, hogy a jelenlegi adórendszer lecserélése súlyos terhet róna a magyar emberekre. A Tisza párthoz köthető kiszivárgott dokumentum többkulcsos, egész pontosan háromsávos adórendszer bevezetését vetíti előre, ez is része a Tisza-csomagnak. Noha a jövedelemadó-emelés hírét próbálták cáfolni, végül lebuktak. Tarr Zoltán, a Tisza párt programalkotásában is kulcsszerepet játszó politikus lényegében beismerte, hogy a választásig eltitkolják, hogy adóemelésre készülnek. A programban másfelől áfacsökkentés is szerepel, ami önmagában is árulkodó, hiszen a kiesést pótolni kell. Magyarország legnagyobb adóbevétele az általános forgalmi adóból származik, ha pedig az így beszedett összeg csökken, azt más forrásból szükséges pótolni. Ennek egyik (nem egyetlen) lehetősége a többkulcsos adózás.
A jelenlegi egykulcsos adóval szemben a többsávos adózás a jövedelmek titkolására ösztönözhet, a munkáltatóknak is több terhet jelent a bérfejlesztés, az adott ország versenyképessége rosszabb lehet.
Korábban írtuk, Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetője szerint nem látszik világosan, ki kapna adómentességet, de tény, hogy akitől elveszik, annak ez a lépés jobban fáj majd, mint a 22 százalékos adókulcs bevezetése.
Egy háromgyermekes család az édesanya szja-mentességének és a családi adókedvezménynek az elvesztése miatt még akkor is több mint havi 300 ezer forinttal kevesebb pénzből gazdálkodna, ha mindketten átlagbért kerestek. Még nagyobb lenne a családi kassza zsugorodása átlag feletti fizetések esetén.
Ha a többsávos adózás bevezetését nézzük mindenképp elvonásról van szó, ami felveti azt a kérdést is, mekkora hatékonysága lenne az áfacsökkentésnek, ha a nettó jövedelmek kisebbek lennének a magasabb adókulcs miatt.
Csupán a legkisebb keresetűekre lenne érvényes a most egységes 15 százalékos szja-kulcs, a tőlük magasabb keresetűek terhei növekednének. Az átlag és a mediánbért keresőké is.
Ezzel végső soron a középosztály terhei lennének magasabbak.
A kiszivárgott adatok is erre utalnak.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán számításokat is közzétett, az adatok mindenképp beszédesek, még akkor is, ha nem a teljes éves bér, hanem annak ötmillió forintot meghaladó része esne a felsőbb adósávok valamelyikébe.
Ismert, 2025 júliusától adómentes lett
októbertől pedig érkezik a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a harminc év alatti anyák, valamint a negyven év alatti kétgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentessége, emellett 2026-ra két lépcsőben duplázódik a családi adókedvezmény is. A kiszivárgott tervezet ezt is felülvizsgálná.
Ami viszont mindenkit egyformán érint, az a rezsi kérdése. Magyar Péter többször kritizálta a rezsicsökkentés jelenlegi rendszerét. Úgy tűnik, hogy zavarja, miszerint mindenkinek jár az átlagfogyasztás mértékéig, azaz inkább emelné a díjakat. Ez az elvárás egyébként több uniós országjelentésben is megtalálható.
A rezsiköltségek jelentős növekedését valószínűsíti az is, hogy a Tisza kivezetné a kedvező árú orosz energiaforrásokat. Az orosz függés csökkentését egyébként az EU is javasolta már, azaz ezzel Magyar Péter Brüsszel terveit váltaná valóra. Az orosz energiáról való leválás a gáz- és olajvezetékek bővítése nélkül nehezen képzelhető el biztonságos módon. Emellett a MOL-nak is időbe és komoly pénzekbe kerülne átállni nem orosz olajra. Ugyancsak nehezen tűnik megvalósíthatónak az orosz energiáról való leválás az atomenergia tekintetében.
Ha teljes embargót vezetnének be az orosz energiahordozók ellen, a rezsicsökkentési program fenntarthatatlanná válna. Annyira drága lenne az energia beszerzése, hogy az szétfeszítené a jelenlegi költségvetési kereteket. Ebben az esetben a magyar családok
A rezsirendszer megváltoztatása egyúttal valószínűleg a széles körű támogatások megszűnését jelentené.