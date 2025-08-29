A Tisza-csomag minden családnak fájna

Egyértelmű, hogy a jelenlegi adórendszer lecserélése súlyos terhet róna a magyar emberekre. A Tisza párthoz köthető kiszivárgott dokumentum többkulcsos, egész pontosan háromsávos adórendszer bevezetését vetíti előre, ez is része a Tisza-csomagnak. Noha a jövedelemadó-emelés hírét próbálták cáfolni, végül lebuktak. Tarr Zoltán, a Tisza párt programalkotásában is kulcsszerepet játszó politikus lényegében beismerte, hogy a választásig eltitkolják, hogy adóemelésre készülnek. A programban másfelől áfacsökkentés is szerepel, ami önmagában is árulkodó, hiszen a kiesést pótolni kell. Magyarország legnagyobb adóbevétele az általános forgalmi adóból származik, ha pedig az így beszedett összeg csökken, azt más forrásból szükséges pótolni. Ennek egyik (nem egyetlen) lehetősége a többkulcsos adózás.

Akárhogy is számoljuk, a Tisza-csomag mindenkinek hátrányt hozna

Fotó: Shutterstock

Nagyot zsugorodna a családi kassza a Tisza-csomag megvalósításával

A jelenlegi egykulcsos adóval szemben a többsávos adózás a jövedelmek titkolására ösztönözhet, a munkáltatóknak is több terhet jelent a bérfejlesztés, az adott ország versenyképessége rosszabb lehet.

Korábban írtuk, Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetője szerint nem látszik világosan, ki kapna adómentességet, de tény, hogy akitől elveszik, annak ez a lépés jobban fáj majd, mint a 22 százalékos adókulcs bevezetése.

Egy háromgyermekes család az édesanya szja-mentességének és a családi adókedvezménynek az elvesztése miatt még akkor is több mint havi 300 ezer forinttal kevesebb pénzből gazdálkodna, ha mindketten átlagbért kerestek. Még nagyobb lenne a családi kassza zsugorodása átlag feletti fizetések esetén.

Ha a többsávos adózás bevezetését nézzük mindenképp elvonásról van szó, ami felveti azt a kérdést is, mekkora hatékonysága lenne az áfacsökkentésnek, ha a nettó jövedelmek kisebbek lennének a magasabb adókulcs miatt.

Csupán a legkisebb keresetűekre lenne érvényes a most egységes 15 százalékos szja-kulcs, a tőlük magasabb keresetűek terhei növekednének. Az átlag és a mediánbért keresőké is.

Ezzel végső soron a középosztály terhei lennének magasabbak. A kiszivárgott adatok is erre utalnak.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán számításokat is közzétett, az adatok mindenképp beszédesek, még akkor is, ha nem a teljes éves bér, hanem annak ötmillió forintot meghaladó része esne a felsőbb adósávok valamelyikébe.